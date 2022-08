Spór o elektrownię atomową. Turcy grożą Rosjanom sądem

Turecki wykonawca - IC Içtaş został zastąpiony przez firmę TSM, zarządzaną przez trzy rosyjskie podmioty, w kontrakcie na budowę czwartego reaktora w pierwszej elektrowni atomowej Akkuyu w Turcji w Mersin na Morzem Śródziemnym. Decyzja została podjęta przez Rosatom, który jest udziałowcem większościowym w projekcie posiadającym 99,2 proc. akcji, co odpowiada kwocie ok. 20 mld dolarów.

IC Içtaş oskarża Rosatom, że rozwiązał umowę bez podania żadnej przyczyny i że to działanie ma na celu wyeliminowanie tureckich podmiotów z realizacji projektu. Jednocześnie turecka firma zagroziła, że pozwie „nuklearnego giganta” przed trybunał arbitrażowy w Londynie oraz wejdzie na drogę prawną przed tureckim wymiarem sprawiedliwości. Turecka firma twierdziła również, że nowy wykonawca TSM, który jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, nie posiada odpowiednich kwalifikacji żeby, ukończyć prace na czas.

Ważna inwestycja dla tureckiej gospodarki

Elektrownia atomowa Akkuyu jest jedną z największych tego typu inwestycji na świecie. Projekt zakłada zatrudnienie ponad 15 tys. pracowników podczas największych prac budowlanych oraz 4 tys. w trakcie swojej działalności, która jest przewidziana na 60 lat z możliwością późniejszego przedłużenia o kolejne 20 lat.

Celem rządu tureckiego jest ukończenie budowy pierwszego reaktora i oddanie go do użytkowania w połowie 2023 roku, na stulecie powołania Republiki Tureckiej. Kolejne trzy reaktory mają być uruchomione do końca 2026 roku. Ukończona elektrownia atomowa w Akkuyu ma produkować 4800 megawatów energii, co odpowiada za 10 proc. krajowego zapotrzebowania na prąd w Turcji.