Spór o Turów z wyborami w tle. Kopalnia pracuje dalej

Kopalnia Turów i elektrownia Turów pracują bez żadnych zakłóceń. Na razie nie wydarzyło się nic takiego, co powodowałoby konieczność wstrzymania pracy kopalni - mówi WNP.PL Wojciech Ilnicki, przewodniczący NSZZ Solidarność w kopalni Turów.

Decyzja Trybunału

- Nad tym będą pracować eksperci z ministerstw spraw zagranicznych i środowiska, a wszystko będzie się odbywało z udziałem przedstawicieli Regionu Libereckiego – mówi Vladislav Smrz.Czytaj także: Czesi chcą 5 mln euro kary dziennie za Turów Pod koniec maja 2021 r. Artur Soboń, polski wiceminister aktywów państwowych powiedział, że strona czeska w ciągu najbliższych tygodni przedstawią projekt umowy ws. Turowa.- Zapewniam, że pracownicy kompleksu energetycznego Turów mogą być spokojni. Kopalnia w Turowie pracuje i będzie dalej pracować. Ani przez chwilę nie zakładaliśmy innego scenariusza. Posiadamy ważną, legalnie wydaną koncesję, na podstawie której prowadzimy i będziemy prowadzić wydobycie. Spełniliśmy wszystkie warunki potrzebne do otrzymania koncesji, jak również zobowiązania, ustalone w trakcie konsultacji transgranicznych ze stroną czeską – mówił 25 maja w Bogatyni Wojciech Dąbrowski, prezes PGE Polskiej Grupy EnergetycznejJak zapowiedział, we wrześniu ukończona zostanie budowa prewencyjnego ekranu chroniącego wody gruntowe na granicy kopalni.- Dodatkowo, zgodnie z trwającymi rozmowami, planujemy budowę wału ziemnego, który będzie zabezpieczał czeską stronę przed pyłami z kopalni. W ostatnich latach kopalnia zrealizowała inwestycje minimalizujące wpływ odkrywki na środowisko o łącznej wartości około 90 mln zł – dodał Wojciech Dąbrowski. 21 maja 2021 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie: „Polska zostaje zobowiązana do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. Podnoszone przez Czechy zarzuty dotyczące stanu faktycznego i prawnego uzasadniają zarządzenie wnioskowanych środków tymczasowych" .Orzeczenie jest odpowiedzią na wniosek czeskiego rządu, który zwrócił się o wydanie nakazu wstrzymania działalności kopalni do czasu rozpatrzenia skargi, który rząd Republiki Czeskiej złożył 26 lutego 2021 roku.Według Czechów, kopalnia, która znajduje się w gminie Bogatynia, zagraża dostępowi do wody pitnej dla tysięcy rodzin po czeskiej stronie granicy oraz powoduje osiadanie gruntu, które może zniszczyć domy w niemieckiej Żytawie.