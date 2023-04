Spór spółek Taurona i Polenergii trwa już 8 lat. Kolejny pozew w sądzie

Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa, spółka z grupy Tauron, wniosła pozew o zapłatę przeciwko spółce Amon (z grupy Polenergia). W grę wchodzi 61,5 mln zł z odsetkami. Sprawa sięga 2015 r. i wypowiedzenia umowy przez PE-PKH na zakup zielonych certyfikatów.

Polska Energia - Pierwsza Kompania Handlowa z siedzibą w Warszawie, spółka z grupy Tauron, 31 marca 2023 r. wniosła pozew o zapłatę przeciwko spółce Amon (z grupy Polenergia) do Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Polenergia zwraca uwagę, że pozew PE-PKH to pozew wzajemny w sprawie toczącej się z powództwa Amon przeciwko spółce Polska Energia-PKH. Sprawa toczy się przed Sądem Okręgowym w Gdańsku.

Spór sięga roku 2015 i dotyczy wypowiedzeniu umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii.

Przedmiotem żądania pozwu jest zapłata przez Amon na rzecz spółki Polska Energia - PKH łącznej kwoty 61,5 mln zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie oraz kosztami procesu.

Na tę kwotę składają się żądanie zapłaty kar umownych w kwocie 55,6 mln zł, naliczonych na podstawie umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz Polską Energią - PKH 23 grudnia 2009 r.

Na kwotę pozwu składa się także żądanie zapłaty odszkodowania w kwocie 5,8 mln zł z tytułu niewykonywania umowy sprzedaży energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz Polską Energią - PKH 23 grudnia 2009 r.

- Wniesienie pozwu przez Polską Energię - PKH wynika z faktu, że po dniu wydania wyroku przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku (czyli po dniu 17 listopada 2022 r.) oddalającego apelację spółki Polska Energia - PKH, Amon, pomimo skierowania wezwania przez Polską Energię - PKH, nie wykonał obowiązku wynikającego z prawomocnego wyroku poprzez przystąpienie do realizowania ww. umów z PE - PKH - tłumaczy Tauron.

Amon pozwał PE-PKH do sądu już wcześniej. Końca nie widać

Ciekawe spojrzenie na tę sprawę ma Polenergia.

Polenergia wskazuje, że pozew nie został doręczony spółce Amon przez sąd, ale bezpośrednio przez pełnomocników PE-PKH w sprawie i w konsekwencji jego doręczenie nie jest prawnie skuteczne.

Spółka zaznacza, że sąd po zbadaniu spełnienia wymogów formalnych pozwu wzajemnego, tj. jego dopuszczalności oraz spełnienia warunków formalnych i fiskalnych, zdecyduje co do tego czy i w jaki sposób nadać mu dalszy bieg oraz czy doręczyć go Amon.

- Roszczenia objęte pozwem wzajemnym są pozbawione podstaw - ocenia Polenergia.

Spór pomiędzy spółkami z grupy Tauron i Polenergia sięga roku 2015 i dotyczy wypowiedzeniu umowy sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia będących potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii – Farmie Wiatrowej w miejscowości Łukaszów, zawartej pomiędzy Amon oraz PE-PKH 23 grudnia 2009 r.

Tauron Polska Energia to koncern energetyczny kontrolowany przez Skarb Państwa.

Polenergia działa głównie w obszarze energetyki odnawialnej. Obecnie największym udziałowcem firmy jest fundusz Mansa Investments posiadający 42,84 proc. akcji. Mansa Investments jest pośrednio kontrolowana przez Dominikę Kulczyk.

Z kolei fundusz BIF IV Europe Holdings posiada 31,91 proc. akcji spółki.

Akcje Polenergii posiadają także PTE Allianz (7,83 proc.) i OFE Nationale Nederlanden (5,64 proc.). Reszta, czyli 11,78 proc. akcji, należy do drobnych akcjonariuszy.