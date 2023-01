Spór Taurona z Rafako. Czy blok w Jaworznie da się naprawić?

Spór Tauron Polska Energia i Rafako dotyczący awaryjnego bloku w Elektrowni Jaworzno zaognia się. Strony przerzucają się oskarżeniami i nadal nie wiadomo, czy blok w Jaworznie będzie mógł trwale pracować z mocą 910 MW. Możliwe, że nie - mówi WNP.PL ekspert z branży energetycznej.

Na poniedziałek, 16 stycznia 2023 r., zaplanowano spotkanie przedstawicieli Taurona i Rafako w Prokuratorii Generalnej.

Zespół ekspercki pracuje nad raportem dotyczącym stanu bloku 910 MW, dokument ma zawierać konkluzje i rekomendacje dla grupy Tauron. Raport ma być gotowy najpóźniej do końca stycznia.

Rafako zarzuca Tauronowi, że przyczyną awarii bloku jest zły węgiel. Rozmówca WNP.PL przypomina, że podobne węgle spalają się we wszystkich polskich elektrowniach, w tym także w najnowszych jednostkach w elektrowniach Kozienice i Opole.

Spór Tauron Polska Energia i Rafako dotyczący bloku 910 MW w Jaworznie wszedł na nowy poziom. W środę, 11 stycznia 2023 r., Tauron wezwał Rafako do zapłaty kar umownych i odszkodowania na łączną kwotę ponad 1,312 miliarda złotych. Wezwanie wynika z zapisów kontraktowych dotyczących budowy bloku 910 MW w Jaworznie.

W czwartek, 12 stycznia, Rafako zapowiedziało, że nie wyklucza złożenia wniosku o upadłość, ponieważ nie ma takich pieniędzy, jakich domaga się Tauron.

Jednocześnie obie strony deklarują, że są gotowe do rozmów. Okazja do zweryfikowania tych deklaracji będzie już w poniedziałek, 16 stycznia, bo na ten dzień zaplanowano spotkanie przedstawicieli Taurona i Rafako w Prokuratorii Generalnej.

Błędy konstrukcyjne czy zły węgiel? Oto jest pytanie!

Poprosiliśmy ekspertów z branży energetycznej o komentarz dotyczący tego sporu, część nam odmówiła, inni zgodzili się rozmawiać, ale pod warunkiem, że nie podamy ich nazwisk.

- Blok 910 MW w Elektrowni Jaworzno nie osiąga kontraktowych mocy i kontraktowych sprawności. Blok jest niezoptymalizowany, wydaje się, że ma błędy projektowe i z dużym prawdopodobieństwem nie będzie mógł trwale pracować na mocy kontraktowej, czyli 910 MW - mówi WNP.PL jeden z ekspertów z branży energetycznej.

Przypomina, że są kontraktowe uprawnienia zamawiającego ze względu na to, że blok nie jest sprawny tak, jak być powinien. I z tego korzysta Tauron. Do tego dochodzi jednak fakt, że wykonawca bloku jest w trudnej sytuacji finansowej.

Rafako zarzuca Tauronowi, że przyczyną awarii bloku jest zły węgiel. Nasz rozmówca przypomina, że podobne węgle spalają się we wszystkich polskich elektrowniach, w tym także w najnowszych jednostkach w elektrowniach Kozienice i Opole. I tam nowe bloki osiągają zakładaną moc, sprawność i dyspozycyjność. Przestoje w tych jednostkach także się zdarzają, ale nie są tak częste jak w przypadku Jaworzna.

- A blok w Jaworznie nie jest w stanie długotrwale pracować z kontraktową mocą, sprawnością i dyspozycyjnością - mówi nasz rozmówca.

Tauron 11 stycznia zapewnił, że 85 proc. węgla spalanego w bloku 910 MW pochodzi z Zakładu Górniczego Sobieski w Jaworznie, pozostała część węgla pochodzi z innych polskich kopalń oraz z importu. Blok 910 MW był budowany właśnie pod węgiel o parametrach takich, jak w ZG Sobieski. Pomiędzy kopalnią a blokiem wybudowano nawet bezpośrednie połączenie.

Będzie raport ekspertów z rekomendacjami dla Taurona

Czasami jeśli się coś popsuje, można to naprawić. Czy da się naprawić blok 910 MW? Tego, zdaniem naszego rozmówcy, jeszcze nie wiadomo. Informuje, że przygotowywany jest raport mający dać odpowiedź, co dalej zrobić z tą jednostką. W pracach nad tym raportem biorą udział m.in. profesorowie z dwóch politechnik oraz przedstawiciele firm zajmujących się rozruchem bloków i automatyką.

- Badają, co można zrobić, żeby poprawić ten blok. Są pewne pomysły, ale dziś nikt nie da gwarancji, że to, co nie działa poprawnie, po naprawie będzie działać bez zarzutu - tłumaczy ekspert.

Jak informuje, zespół ekspercki zastanawia się, czy nie przedstawić Tauronowi rekomendacji mówiącej, że blok w Jaworznie będzie mógł pracować trwale sprawnie, ale z mniejszą mocą niż 910 MW, np. z mocą 850-870 MW.

- Raport będzie zawierał konkluzje i rekomendacje dla grupy Tauron. Potem od Taurona będzie zależało, co z tym dalej zrobi - tłumaczy nasz rozmówca.

Jak mówi, raport może być gotowy nawet w przyszłym tygodniu, najpóźniej do końca stycznia 2023 r.

Według naszego rozmówcy blok w Jaworznie jest bardzo ubogo opomiarowany.

Zwraca uwagę, że blok 910 MW to był pierwszy blok energetyczny wybudowany przez Rafako. Przypomina, że bloki w elektrowni Opole budowało konsorcjum przy udziale GE Power, a nowy blok w elektrowni Kozienice powstawał przy udziale Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe. To są firmy, które wcześniej podobnych bloków wybudowały bardzo wiele, więc dopracowały swoje technologie.

Niewłaściwa konstrukcja kotła oraz jego rozmiar?

Niedawno na WNP.PL informowaliśmy, że Polimex Mostostal przeprowadził audyt kotła na zlecenie Taurona.

Według Polimeksu jednym z czynników, który decyduje o awaryjności bloku 910, jest niewłaściwa konstrukcja kotła oraz jego rozmiar, co prowadzi do zbyt wysokiej temperatury w jego wnętrzu, a co za tym idzie - do spieków go zapychających.

Według Polimeksu dochodzi do nich w temperaturze 1170 stopni Celsjusza, a gdyby rozmiar kotła był większy, obniżyłoby to temperaturę i szlakowanie (powstawanie spieków) nie miałoby miejsca, a blok pracowałby z pełną mocną 910 MW.

Tymczasem według Rafako blok 910 jest zaprojektowany tak, że przy odpowiednim wysokoenergetycznym węglu optymalna temperatura w kotle to 1200 stopni, a do topnienia pyłu węglowego, a więc szlakowania, nie dojdzie nawet przy temperaturze 1250 stopni Celsjusza, bo ma odpowiedni rozmiar.

Zdaniem Rafako kwestionowanie wielkości kotła jest nieuzasadnione, bo ma taką samą wielkość jak w największym bloku węglowym w Polsce - Elektrowni Kozienice, a jego moc zainstalowana to 1075 MW, czyli więcej niż w Jaworznie.

Ponadto Polimex uważa, że w palnikach bloku jest zły rozdział powietrza, jednak Rafako wskazuje, że brak jest wyliczeń i dokumentacji technicznej na potwierdzenie tej tezy.

Brak właściwej cyrkulacji płomienia, bo dysze nie działają poprawnie

Kolejnym problemem bloku w Jaworznie ma być brak poprawnej pracy dysz Offa, które zapewniają właściwą cyrkulację płomienia, a jednocześnie odpowiedni poziom tlenków azotu podczas spalania, co znacząco wpływa na poziom emisji.

Według Polimeksu nie działają one poprawnie, przez co kocioł również nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniej mocy. Polimex przedstawił to na przykładzie symulacji komputerowej. Rafako z kolei przeprowadziło symulację pracy dysz w kwietniu 2022 roku, budując wewnątrz kotła specjalne rusztowanie i montując urządzenia pomiarowe, a wyniki pokazały ich poprawną pracę. Zostały one wówczas przekazane Tauronowi, który nie miał zastrzeżeń.

Polimex zgłosił także problemy z młynami kotła, chociaż, jak wskazuje Rafako, także nie przedstawił analiz technicznych na potwierdzenie tej tezy.

Wreszcie przyznano, że blok pracuje tylko w przedziale mocy 550-850 MW, zdaniem Rafako nie przedstawiono analizy technicznej, która miałaby wyjaśniać ten problem.