Spore zmiany własnościowe w Columbus Energy

Dawid Zieliński, prezes zarządu Columbusa Energy, odkupił akcje spółki od Januarego Ciszewskiego i tym samym zwiększył swój stan posiadania akcji Columbus Energy do prawie 50 proc. - poinformował Columbus Energy.

Columbus Energy podał, że 17 sierpnia 2022 pomiędzy Januarym Ciszewskim, JR Holding ASI (dalej JR Holding, podmiot powiązany z Januarym Ciszewskim) oraz Gemstone ASI ( dalej Gemstone, podmiot powiązany z Dawidem Zielińskim) zostały zawarte umowy, na podstawie których Gemstone nabył łącznie blisko 12,67 mln akcji Columbusa Energy.

Transakcje były zapowiadane i - jak wówczas wyjaśniał Columbus Energy - ich realizacja oznacza w praktyce, że Dawid Zieliński dysponuje bezpośrednio oraz pośrednio poprzez Gemstone blisko 50 proc. akcji w kapitale zakładowym oraz taką samą liczbą głosów z tych akcji na walnym zgromadzeniu Columbusa.

"Potrzebujemy spokoju i organicznej pracy"

- Zgodnie z zapowiedzią, wykupiłem znaczący pakiet akcji od naszego pierwszego inwestora, bo jestem przekonany, że Columbus ma przed sobą perspektywę wielokierunkowego rozwoju. Columbus ma też przed sobą wiele wyzwań. Potrzebujemy spokoju i organicznej pracy. Rynek się konsoliduje, a my jesteśmy w jego centrum - komentuje Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy, cytowany w komunikacie.

- Mamy trzy linie biznesowe do rozwoju: sprzedażowo-technologiczną, wielkoskalowe farmy fotowoltaiczne i magazyny energii oraz biznes serwisowy. Wraz z naszym inwestorem, Piotrem Kurczewskim, mamy plany budowania długoterminowych projektów, które wygenerują stabilne zyski w kolejnych latach, a wartość aktywów po ich wybudowaniu ma szansę wielu zaskoczyć. Szczegóły tych planów będą określone w zaktualizowanej strategii- powiedział Dawid Zieliński.

Potrzeby Columbusa wg Januarego Ciszewskiego

January Ciszewski, który w ostatnim czasie miał prawie 19 proc. akcji Columbus Energy, podkreśla, że transakcja zbycia przez niego akcji spółki jest zgodna z wcześniejszymi ustaleniami i odbyła się w pełnej zgodzie obu stron.

- Jestem inwestorem średnioterminowym, więc 7 lat w Columbusie to dla mnie dość długo. Co prawda pozbywam się akcji spółki po istotnym spadku wyceny, ale średnia z całego okresu jest dla mnie satysfakcjonująca. Columbus potrzebuje teraz stabilnego i długoterminowego akcjonariatu, głównego parkietu i dużo spokoju. A skoro prawie 3/4 spółki jest rękach dwóch akcjonariuszy - założyciela i mocnego finansowo inwestora, to jej przyszłość może być ciekawa- stwierdził January Ciszewski, prezes JR Holding, cytowany w komunikacie.