Sposób na niedobory mocy. Rynek DSR w ciągu pięciu lat wzrośnie dwukrotnie

Od dawna słyszymy o „okresach zagrożenia” w krajowej energetyce. Ostatnio we wrześniu 2022 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne poinformowały o problemach z zaspokojeniem zapotrzebowania odbiorców na energię. Pomimo wspierania się importem, PSE zmuszone było ogłosić okres zagrożenia i uruchomić rezerwy zakontraktowane na rynku mocy.

Przedsiębiorcy niedoborów mocy obawiali się już przed wybuchem wojny w Ukrainie. Fala upałów w 2015 roku doprowadziła nie tylko do wzrostu popytu na energię elektryczną, ale także do obniżenia poziomu rzek, co poskutkowało problemami z zasileniem układów chłodzenia w elektrowniach konwencjonalnych. Do ogłoszenia przez PSE najwyższego 20. stopnia zasilania przyczyniła się także awaria w elektrowni Bełchatów. Dla odbiorców przemysłowych oznaczało to prawo poboru mocy potrzebnej do utrzymania bezpieczeństwa oraz ochrony urządzeń przed uszkodzeniami spowodowanymi przerwami w dostawach.

Pomimo intensywnego rozwoju energetyki odnawialnej przed PSE pojawiają się kolejne wyzwania związane z brakami węgla i gazu oraz utrudnieniami w imporcie energii wywołane wojną w Ukrainie i jej skutkami dla bezpieczeństwa energetycznego. Sytuacji nie ułatwiają awarie bloków energetycznych w kraju. Te pamiętające lata 70. z powodów technicznych mają zostać zamknięte do 2030 roku, jednak niedawno powstały blok w Jaworznie w naprawie pozostaje właściwe od dnia otwarcia.

W krytycznych sytuacjach przed PSE pojawiają się dwie możliwości, zanim podniesie stopień zasilania do 20., stanowiącego ogromne obciążenie nieprzygotowanych odbiorców. Operator systemu elektroenergetycznego może wykorzystać rezerwy mocy lub zadbać o zmniejszenie zapotrzebowania. We wrześniu 2022 roku to właśnie dzięki dobrowolnemu ograniczeniu poboru mocy (Demand Side Response) gospodarka przetrwała kryzys bez szwanku.

Usługi DSR to dobrowolne ograniczenie poboru mocy przez kluczowych odbiorców podczas sytuacji krytycznej. Wśród konsumentów energii są firmy, mające możliwość zmniejszenia jej poboru na prośbę operatora, np. poprzez przesunięcie w czasie produkcji. Za gotowość do takiego działania odbiorcy otrzymują stałe przychody, sięgające od kilkudziesięciu tysięcy do kilku milionów złotych rocznie.

DSR cieszy się rosnącym zainteresowaniem biznesu. Przewiduje się, że do 2027 roku łączna zakontraktowana moc powinna przekroczyć 5 proc. szczytowego zapotrzebowania, stając się poważnym buforem bezpieczeństwa. Lider branży, spółka Enel X, dysponuje kontraktami na 546 MW (ponad 320 klientów) i posiada 65 proc. kontraktów DSR na rynku mocy na lata 2024-2027. Ceny w obecnie podpisywanych kontraktach są o blisko 50 proc. wyższe od dotychczasowych, a firma chroni klienta przed potencjalnymi karami.

