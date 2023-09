Spowolnienie na rynku energetyki odnawialnej, ale Sunex zwiększa zysk

Grupa Sunex, która produkuje m.in. pompy ciepła, zbiorniki ciepłej wody użytkowej oraz kolektory słoneczne, w pierwszym półroczu 2023 r. miała 19,5 mln zł zysku netto, wobec 14,35 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r. Sunex wskazuje na spowolnienie w branży energetyki odnawialnej.

Sunex, producent m.in. pomp ciepła, zbiorników ciepłej wody użytkowej oraz kolektorów słonecznych, miał ponad 188,7 mln zł przychodów w pierwszym półroczu 2023 r., co oznacza wzrost o 50 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku 2022.

Sprzedaż grupy rosła zarówno za granicą, jak i na rynku krajowym, przy czym zagraniczna wygenerowała 160,2 mln zł, zapewniając 85 proc. wszystkich przychodów grupy.

Zarząd Sunex zwraca uwagę na spowolnienie rynku. Branża odczuwa pogorszenie koniunktury - na co wpływają m.in. wysokie stopy procentowe - oraz mniejszą skalę inwestycji w krajach, w których działa spółka.

Sprzedaż grupy rosła zarówno za granicą, jak i na rynku krajowym, przy czym zagraniczna wygenerowała 160,2 mln zł, zapewniając 85 proc. wszystkich przychodów grupy. Dla porównania, w tym okresie przed rokiem sprzedaż zagraniczna odpowiadała za 65 proc. wszystkich przychodów.

Skonsolidowany zysk netto Sunex wyniósł w pierwszym półroczu 2023 r. 19,5 mln zł wobec 14,35 mln zł w pierwszym półroczu 2022 r.

Nowa linia technologiczna. Będą nowe produkty

- To było bardzo udane pierwsze półrocze tego roku, co potwierdzają m.in. wysokie dynamiki przychodów, wygenerowane głównie na rynku niemieckim, który pozostaje dla nas strategicznym. W tym okresie na naszych rynkach sprzedażowych odczuliśmy wzrost zainteresowania ekologicznymi technikami grzewczymi, co przekładało się na wzrost zamówień naszych produktów – komentuje Romuald Kalyciok, prezes Sunex.

Zgodnie z planem realizowane są projekty rozwojowe spółki. Na ukończeniu jest nowa linia technologiczna w zakładzie w Raciborzu.

- W ramach tego projektu będziemy wytwarzać systemy zamocowań do fotowoltaiki, elementy pomp ciepła i zasobników CWU. 90 proc. maszyn jest już uruchomionych i po testach rozruchowych. To projekt o wartości ponad 16,25 mln zł (w tym 8,22 mln zł z dotacji unijnych), który jest odpowiedzią na trendy rosnącego popytu na rozwiązania OZE w energetyce i ciepłownictwie oraz budownictwie mieszkaniowym. W planach mamy też kolejny projekt szacowany na 45 mln zł, dla którego staramy się o dofinansowanie do 50 proc. wartości, wniosek w tej sprawie został złożony do NCBiR (Narodowego Centrum Badań i Rozwoju - przyp. red.) kilka tygodni temu. W ramach projektu, do 2025 r. powstanie technologia wytwarzania zbiorników kompozytowych wykorzystywanych w instalacjach grzewczych bazujących na OZE - dodaje Romuald Kalyciok.

Branża energetyki odnawialnej odczuwa pogorszenie koniunktury

- W ostatnich miesiącach obserwujemy spowolnienie w branży. Dlatego staramy się zwiększyć obecność na rynkach zbytu takich jak Czechy, Słowacja i Rumunia, na których nie byliśmy dotychczas tak aktywni jak na rynkach niemieckojęzycznych. Rozbudowujemy też sieć sprzedaży w przejętej austriackiej spółce Krobath, która notuje wzrosty zamówień i sprzedaży. Rozszerzamy jej ofertę o asortyment Sunex. Z kolei w naszej niemieckiej spółce uruchomiliśmy m.in. nowe internetowe kanały sprzedaży za pośrednictwem platform takich jak eBay i Amazon. Zakładamy, że koniunktura na rynku poprawi się po pierwszym kwartale 2024 r. – dodaje Marek Kossmann, dyrektor finansowy i członek zarządu Sunex.

Branża OZE w Polsce i Europie ma dobre perspektywy wzrostu. Impulsami dla niego będą m.in. założenia unijne, cele polityki klimatyczno-energetycznej czy dynamiczny wzrost trendu zmierzającego do uniezależnienia od pojedynczego źródła energii. Pozytywnie na popyt w branży będą wpływać też kwestie ekonomiczne w postaci oszczędności, które będą możliwe do wygenerowania dzięki korzystaniu z instalacji OZE.

Na koniec marca 2023 r. grupa Sunex zatrudniała 373 osoby. Siedziba firmy znajduje się w Raciborzu. Jej akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Większościowym akcjonariuszem spółki jest Romuald Kalyciok wraz z Polska Ekologia sp. z o. o.