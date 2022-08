Sprzedali 16 TWh energii w pół roku. Ten kraj jest największym eksporterem energii elektrycznej w UE

Analitycy z brytyjskiej firmy EnAppSys, zajmującej się monitoringiem europejskiego rynku energii elektrycznej podali, że w pierwszym półroczu 2022 roku największym eksporterem prądu w Unii Europejskiej była Szwecja. W ciągu sześciu miesięcy sprzedała zagranicznym odbiorcom 16 TWh energii. Kolejne były Niemcy, a dotychczasowy lider w handlu Francja stała się per saldo importerem.

W tym roku niemal cała Europa boryka się z wysokimi temperaturami i dotkliwymi skutkami suszy. Szczególnie doświadcza takiej sytuacji południe kontynenty. W związku z tym gwałtownie wzrosło zapotrzebowanie na energię elektryczną, która stała się towarem deficytowym.

Skandynawia nie była tak doświadczona przez kaprysy pogodowe wynikające z globalnego ocieplenia klimatycznego i dlatego możliwa była produkcja prądu z wykorzystaniem hydroelektrowni. Jak podali analitycy europejskiego rynku energetycznego z brytyjskiej firmy EnAppSys, największym beneficjentem tej sytuacji stała się Szwecja.

Ten kraj, pierwszy raz w historii, stał się największym eksporterem energii w Unii Europejskiej. W okresie od stycznia do końca czerwca 2022 dostarczono zagranicznym odbiorców głównie w Danii i Finlandii 16 TWh energii. Produkcja niemal w całości była zero emisyjna ponieważ połowę wytworzyły hydroelektrownie, 40 procent pochodziło z reaktorów działających nadal elektrowni atomowych. Cała reszta powstała z wykorzystania wiatraków i paneli słonecznych.

Na drugim miejscu były Niemcy, które sprzedały 15,4 TWh głównie do Francji i Szwajcarii.

Największym przegranym jest Francja, której eksport energii w pierwszym półroczu tego roku, wobec analogicznego okresu w 2021 roku, spadł o 70 procent. Problemy techniczne reaktorów atomowych, z których 26 jest w całości wyłączonych z eksploatacji mówią o skali problemu. Poza tym susza spowodowała, że brakuje wody do chłodzenia i konieczne są ograniczenia w produkcji.

Doprowadziło to do sytuacji nieznanej od lat, gdy konieczny był import dużych ilości energii. Chcąc się zabezpieczyć w sezonie jesiennym i zimowym i zapobiec przerwom w dostawach prądu, w lipcu tego roku rządy Francji i Niemiec podpisały porozumienie. Na jego podstawie Francja oddaje do dyspozycji niemieckim odbiorcom około 2 miliardy metrów sześciennych gazu zgromadzonych w swoich podziemnych magazynach, a Niemcy zapewnią w zamian dostawy energii na wypadek jej chronicznych niedoborów.

Na tym tle dobrze wypada polska energetyka, która w I połowie tego roku sprzedała zagranicę około 6 TWh energii zasilając głównie systemy Słowacji i Niemiec w potrzebne ilości prądu.