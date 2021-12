Sprzedawcy energii w Polsce są zaskoczeni. Bankructw mają jednak uniknąć

Szybko rosnące ceny energii na rynkach hurtowych doprowadziły do upadku firm handlujących energią w kilku krajach Europy Zachodniej. W Polsce bankructwa spółek obrotu energią na dużą skalę nie grożą. Na rynku panuje jednak nerwowa atmosfera, a czas na kontraktowanie się kurczy.

Zdezorientowani odbiorcy

Ostatni dzwonek

Zablokowany rynek

Obecnie mamy do czynienia także z innym, ciekawym zjawiskiem na rynku energii. Dużo częstsze są aktualizacje cenników. Regułą była aktualizacja cennika co miesiąc czy dwa, teraz ceny zmieniają się co tydzień, a czasami nawet dwa razy w tygodniu.- Spółki szybciej reagują na zmieniające się warunki. To dotyczy ofert na sprzedaż energii do małych i średnich firm, w przypadku dużych odbiorców ceny w ofertach były praktycznie zawsze indywidualnie ustalane - informuje Łukasz Czekała.Do tej pory mocno rosnące ceny energii na rynku hurtowym miały niewielki lub żaden wpływ na ceny dla odbiorców końcowych, ponieważ obowiązywały wcześniej zawarte kontrakty. Teraz ta sytuacja może się zmienić, ponieważ koniec roku to naturalny okres zawierania nowych umów na kolejny rok i lata następne.Najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym do tej pory przez małe i średnie firmy były kontrakty terminowe z gwarancją stałej ceny. Klienci zawierali roczne, dwuletnie i trzyletnie kontrakty, co było dla nich najlepszym rozwiązaniem - w czasie trwania umowy gwarantowali sobie niezmienność cen.- Dzisiaj odbiorcy końcowi są zdezorientowani i nie wiedzą, czy obecne wzrosty cen energii będą trwałe, czy ceny utrzymają się na obecnych poziomach, czy też jest to chwilowe zawirowanie na rynku i ceny wkrótce spadną. Ta niepewność powoduje różne typy zachowań klientów - mówi WNP.PL Jarosław Bogacz, członek zarządu Grupy Polenergia.Niektórzy odbiorcy biznesowi chcą jak najszybciej zakontraktować energię na jak najdłuższy okres, inni czekają na rok 2022, kiedy zamierzają realizować zakupy w oparciu o ceny z Rynku Dnia Następnego. Jeszcze inni szukają możliwości w umowach PPA, czyli długoterminowych kontraktach na dostawy energii ze źródeł odnawialnych.- Patrząc na te wszystkie perspektywy, widać, że doradztwo i pomoc przy określeniu strategii zakupowej dla odbiorców końcowych jest usługą coraz bardziej potrzebną na rynku. Widzimy, że firmy poszukują sprzedawców, którzy proponują podzielenie portfela zakupowego na różne możliwości zabezpieczenia ceny - wyjaśnia Jarosław Bogacz.Odpowiedź na pytanie, co powinni teraz zrobić klienci biznesowi chcący zakontraktować dostawy energii w 2022 roku i latach następnych, nie jest łatwa.- Grudzień to ostatni dzwonek, aby kupić energię na rok 2022. Mali i średni odbiorcy biznesowi nie mają już wyjścia, bo nikt im nie zaproponuje produktu, który jest oparty na cenach z Rynku Dnia Następnego. Jeżeli ktoś czekał do końca roku z zakontraktowaniem energii na przyszły rok, musi kupić teraz po obecnych cenach. Jeżeli chodzi o kontrakt na rok 2023 i kolejne lata, to tu może poczekać. Notowania na Towarowej Giełdzie Energii na 2023 rok są niższe niż kwotowanie na 2022 rok - podkreśla Jarosław Bogacz.Wysokie hurtowe ceny energii elektrycznej blokują także rozwój rynku w segmencie gospodarstw domowych.- Z jednej strony mamy regulacje utrzymujące ceny energii dla odbiorców indywidualnych na niskich poziomach, z drugiej - wysokie koszty zakupu energii elektrycznej. W efekcie mamy tak dużą dysproporcję, że działanie na tym rynku jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i to dla każdego sprzedawcy, niezależnie czy dużego, czy małego. To z pewnością wpłynie na rozwój konkurencji w tym segmencie i może zablokować rynek na kilka dobrych lat. Mimo wszystko patrzymy na rynek gospodarstw domowych z optymizmem i planujemy dalszy rozwój sprzedaży w oparciu o energię ze swoich odnawialnych źródeł energii - zaznacza Grzegorz Lot, wiceprezes spółki Polenergia Dystrybucja.Wyjaśnijmy: w grupie Polenergia jest kilka spółek zajmujących się hurtowym i detalicznym obrotem energią. Spółka Polenergia Obrót zajmuje się hurtowym obrotem energią oraz sprzedażą energii do dużych, strategicznych klientów końcowych. Ta spółka zarządza również własnymi aktywami wytwórczymi Polenergii oraz zewnętrznymi aktywami wytwórczymi. Polenergia Obrót jest członkiem Towarowej Giełdy Energii i w zależności od potrzeb, albo sprzedaje nadwyżki, albo kupuje niedobory energii.W grupie jest także spółka Polenergia Sprzedaż, oferująca neutralne klimatycznie produkty małym i średnim klientom biznesowym oraz gospodarstwom domowym. Polenergia Sprzedaż realizuje dostawy wyłącznie energii odnawialnej z krajowych źródeł. Ta spółka nie jest uczestnikiem TGE.