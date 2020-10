Sprzedawcy prądu odwołali się od decyzji URE w sprawie taryf

Prezes URE odmówił latem bieżącego roku zatwierdzenia nowych oraz zmian obowiązujących do końca tego roku taryf na sprzedaż energii elektrycznej dla gospodarstw domowych spółek PGE Obrót, Enea, Tauron Sprzedaż i Energa Obrót, które wnioskowały o podwyżki cen. Od tych decyzji odwołały się wszystkie cztery przedsiębiorstwa. Niektóre odwołania, zgodnie z obowiązującą procedurą, zostały już przekazane przez URE do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Podmioty odwołujące się od decyzji Prezesa URE wnoszą o odwołanie do SOKiK za pośrednictwem regulatora. Regulator, otrzymując takie odwołanie, najpierw je analizuje i jeśli uzna argumentację za zasadną, w trybie tzw. samokontroli może zmienić wcześniej wydaną decyzję, a jeśli nie zgodzi się z odwołaniem i zakresem żądania, przekazuje odwołanie do SOKiK.Regulator nie chciał informować o szczegółach i przyczynach odwołań spółek obrotu. Same spółki, czy ich firmy matki też przynajmniej na razie zachowują powściągliwość w informowaniu o odwołaniach od decyzji prezesa URE.- Wszelkie postępowania administracyjne związane z zatwierdzaniem taryfy na energię elektryczną mają charakter poufny i spółka nie przekazuje na ich temat jakichkolwiek szczegółów- stwierdza Krzysztof Kopeć, Dyrektora Biura Prasowego Grupy Energa, do której należy Energa Obrót.Zdaniem prawników sytuacja jest dość przejrzysta zarówno jeśli chodzi o ogólną zawartość wniosków odwoławczych spółek obrotu, jak i skutki dla odbiorców energii ewentualnej przegranej URE w procesach o taryfy na 2020 rok.- Należy zakładać, że spółki, które miały taryfy zatwierdzone do końca marca 2020 wnioskują w odwołaniu od decyzji Prezesa URE o zmianę decyzji i zatwierdzenie taryfy na trzy ostatnie kwartały 2020 r., a te które miały zatwierdzone taryfy na cały 2020 rok wnoszą o orzeczenie przez sąd o zmianie taryfy zgodnie ze złożonym przez nie wnioskiem- mówi radca prawny proszący o zachowanie anonimowości.- W praktyce z punktu widzenia odbiorców energii ewentualna przegrana URE w procesach o taryfy na 2020 rok nie będzie miała znaczenia. Procesy sądowe najpewniej nie zakończą się w tym roku, zaś po jego zakończeniu sąd nie powinien już orzekać o zatwierdzeniu czy zmianie taryfy, bo upłynie okres, przez jaki miały obowiązywać. W kolejnych latach sąd będzie mógł jedynie ocenić, czy decyzja Prezesa URE zapadła z naruszeniem prawa, co potencjalnie mogłoby prowadzić do odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa. W tym celu spółki musiałyby jednak wytoczyć odrębne powództwa, już po wyroku oceniającym prawidłowość decyzji URE - wyjaśnia radca prawny.Postępowania sądowe mogą trwać długo. URE wskazuje, że kolejne działania procesowe będą uzależnione od czynności podejmowanych przez SOKiK, a proceduralnie od wyroku SOKiK stronom przysługuje apelacja natomiast od orzeczenia Sądu Apelacyjnego przysługuje stronom środek nadzwyczajny w postaci skargi kasacyjnej. Wówczas takie sprawy rozstrzyga Sąd Najwyższy.W Polsce w segmencie sprzedaży detalicznej, obejmującym sprzedaż do odbiorców końcowych – zarówno odbiorców indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych przedsiębiorstw przemysłowych, większość sprzedaży realizowana jest przez grupy PGE, Tauron, Energa i Enea.Według danych po III kwartałach 2019 roku, zawartych w raporcie PGE za 2019 rok, udział grupy PGE w rynku sprzedaży energii elektrycznej do odbiorców wynosił 33 proc., grupy Tauron- 25 proc., a Enei i Energi po 15 proc. Oznaczało to, że wówczas te cztery grupy skupiały razem blisko 90 proc. rynku sprzedaży detalicznej energii w Polsce.