Sprzedaż nieruchomości poprawiła zysk Apatora za I kwartał 2021

Grupa Apator w I kwartale 2021 r. osiągnęła przychody na poziomie 224,5 mln zł, czyli niemal takim samym jak rok wcześniej notując zysk EBITDA w wysokości około 70 mln zł i zysk netto na poziomie 41,4 mln zł wobec 33,2 mln zł zysku EBITDA i 17,3 mln zł zysku netto rok wcześniej. Tak duży wzrost to głównie efekt zdarzenia o charakterze jednorazowym, czyli sprzedaży nieruchomości Apator Powogaz w Poznaniu - wynika z informacji podanych przez Apatora.

Wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych

Apator podał, że pozytywnym trendem jest wzrost znaczenia rozwiązań inteligentnych we wszystkich segmentach biznesowych grupy, wskazując, że rośnie udział w sprzedaży nie tylko wodomierzy ultradźwiękowych i nakładek radiowych do pozostałych typów wodomierzy, ale także liczników smart do pomiaru energii elektrycznej i gazu.- Apator od lat buduje mocną bazę rozwiązań dla smart meteringu. Opracowaliśmy portfolio liczników smart dla wszystkich mediów, a także dysponujemy szeroką ofertą technologii komunikacyjnych niezbędnych do zdalnego odczytu urządzeń- powiedział Mirosław Klepacki, prezes zarządu Apatora, cytowany w komunikacie.- Wiele z naszych rozwiązań przetestowaliśmy już na rynku, co pozwoliło nam wyciągnąć cenne wnioski i udoskonalić nasze produkty. W ostatnim czasie nawiązaliśmy też partnerstwa technologiczne i wspólnie z innymi polskimi firmami z branży ICT pracujemy nad przełomowymi technologiami dla smart meteringu i OZE - dodał Mirosław Klepacki.Apator podał, ż w związku z utrudnieniami związanymi z pandemią, spółki grupy nadal duży nacisk kładą na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy oraz zabezpieczenie zasobów ludzkich i materiałowych do realizacji bieżących i przyszłych zamówień.Spółka poinformowała również, że podejmuje działania mające na celu zminimalizowanie negatywnego wpływu na rentowność działalności grupy takich czynników, jak wzmożona presja cenowa ze strony azjatyckich dostawców oraz rosnące koszty prowadzenia działalności (m.in. płace, ceny surowców, materiałów i transportu).- Poprawa naszej konkurencyjności na rynku wymaga konsekwentnego automatyzowania naszych procesów operacyjnych. Analizujemy i optymalizujemy koszty wytwarzania, co jest szczególnie istotne wobec wzrostu cen surowców i materiałów oraz rosnących kosztów transportu. W obecnych czasach ważna jest też stabilna sieć sprawdzonych kooperantów - stwierdził Mirosław Klepacki.