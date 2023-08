Spuszczanie wody z elektrowni w Fukushimie. Zbadali normy skażenia

Od 24 sierpnia tego roku trwa wypuszczania do oceanu oczyszczonej radioaktywnej wody ze zniszczonej elektrowni atomowej w Fukushimie. Ta operacja spotkała się ze stanowczym sprzeciwem ze strony Chin i Korei Południowej.

Od minionego wtorku właściciel zniszczonej przez tsunami elektrowni atomowej w Fukushimie Tokyo Electric Power Company (Tepco) wypuszcza do Oceanu Pacyficznego oczyszczoną radioaktywną wodę. Łącznie w pierwszym etapie z gigantycznych zbiorników ma zostać uwolnionych ponad 1 milion ton wody.

Chcąc na bieżąco kontrolować sytuację, podjęto decyzję o tym, że w ciągu pierwszych 17 dni uwalnianie będzie następować w bardzo ograniczony sposób, co oznacza, że do morza trafi zaledwie 7,8 tysiąca ton. Ma to na celu sprawdzenie stanu wody w bezpośredniej odległości od byłej elektrowni, a także badania odłowionych ryb i zebranych owoców morza.

Władzom japońskim bardzo zależy na tym, aby władze Chin, Hongkongu, a zwłaszcza Korei Południowej nie wprowadziły zakazu importu, co bezpośrednio mogłoby uderzyć w cały przemysł rybacki i przetwórstwo.

Woda skażona, według oficjalnych komunikatów, zawiera tylko około 190 bekereli trytu na litr, czyli zdecydowanie mniej niż limit Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wynoszący 10 tysięcy bekereli. Bekerel jest jednostką radioaktywności.

Z komunikatu japońskiego resortu ochrony środowiska wynika, że badania wody prowadzone w tym tygodniu nie wykazały żadnych zmian w poziomie radioaktywności. Podobnie jest w przypadku odłowionych ryb.

Wiele wskazuje na to, że opublikowane dane mogą wpłynąć uspokajająco na władze państw, które do tej pory krytykowały całą operację. Jeśli jednak zrzut wody odbywać się będzie w takim tempie, to trzeba będzie czekać na jego zakończenie wiele lat.

Otwarte pozostaje pytanie, jaką decyzję w tej sprawie podejmą władze japońskie po 10 września tego roku.