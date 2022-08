Srebra rodowe ujemnej wartości, czyli Tauron przygląda się Energetyce Cieszyńskiej

Nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej rozpoczął audyt i badanie due dilligence spółki. Ocena finansowa zostanie przedstawiona do 29 sierpnia – podał we wtorek Tauron Ciepło. Priorytetem jest zapewnienie dostaw ciepła i ciepłej wody mieszkańcom - dodał prezes Energetyki Cieszyńskiej.

Audyt i badanie due dilligence to działania, które zakłada zawarte z początkiem sierpnia przez Tauron Ciepło i władze Cieszyna porozumienie.

Ma ono uratować pogrążoną w kryzysie finansowym spółkę Energetyka Cieszyńska i zapewnić mieszkańcom dostawy ciepła.

Jego zapisy we wtorek zaprezentowali burmistrz Cieszyna Gabriela Staszkiewicz oraz nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej Wojciech Frank.

Rzeczniczka Tauron Ciepło Małgorzata Kuś poinformowała, że zgodnie z porozumieniem przeprowadzono już zmiany w radzie nadzorczej i powołano nowy zarząd Energetyki Cieszyńskiej.

Jak dodała, miasto otrzymało też propozycję zmian w umowie spółki, "które dotyczą całkowitej likwidacji uprzywilejowania prawa głosu odnoszącego się do udziałów gminy oraz zmiany zasad powoływania członków rady nadzorczej".

Ostateczna umowa

- Trwa przygotowywanie ostatecznej treści umowy spółki. Warunkiem dalszych działań w ramach zawartego porozumienia jest jego akceptacja przez radę miejską - powiedziała Małgorzata Kuś.

Gabriela Staszkiewicz wyraziła nadzieję, że radni zgodzą się na zmiany w umowie.

- Mam nadzieję, że rada podejmie najlepszą decyzję dla mieszkańców, a mieszkańcy będą mieć ciepło nie tylko teraz, ale przez kolejne sezony grzewcze - powiedziała.

Rzeczniczka Tauron Ciepło zaznaczyła, że jeżeli uchwała o zmianie umowy spółki nie zostanie podjęta, porozumienie wygaśnie najpóźniej do 19 września.

Burmistrz Staszkiewicz przypomniała, że Energetyka Cieszyńska ma problemy z płynnością finansową i zakupem węgla.

- Nowy zarząd już bada stan spółki. Możliwe są dwa scenariusze - umorzenie udziałów lub w przypadku stwierdzenia niewypłacalności spółki - złożenie wniosku o tzw. kontrolowaną upadłość spółki. Naszym głównym celem jest, aby do tego drugiego scenariusza nie doszło - powiedziała.

Kluczowe ryzyka

Nowy prezes Energetyki Cieszyńskiej powiedział, że prowadzone badanie "ma na celu ocenę kluczowych ryzyk i perspektyw rozwoju działalności spółki w jej najważniejszych obszarach: techniczno-środowiskowym, infrastruktury, handlowym, księgowym, podatkowym, nieruchomości, prawnym oraz zasobów ludzkich".

- W ramach badania due dilligence kluczowa jest ocena finansowa Energetyki Cieszyńskiej, która zostanie przedstawiona do 29 sierpnia - wyjaśnił.

Frank podkreślił, że "priorytetem jest zapewnienie dostaw ciepła i ciepłej wody dla mieszkańców miasta".

- Scenariusze, o których wspomniała burmistrz, wymagają wiedzy i determinacji. Proces upadłości nie ma nic wspólnego z przerwanie dostaw ciepła. Kontrolowana upadłość polega na tym, że Tauron Ciepło jednocześnie złoży do sądu ofertę na zakup majątku upadłej spółki, a więc ludzie w niej nadal mają pracę i obsługują kotły w ruchu ciągłym wytwarzania ciepła i jego przesyłu. Całość dzieje się na gruncie sąd - wspólnicy - zapewniał.

Srebra rodowe ujemnej wartości

Frank odniósł się także do krytyki niektórych cieszyńskich radnych, że umorzenie udziałów miasta jest "pozbywaniem się sreber rodowych".

- Chcę powiedzieć, że te "srebra" są dzisiaj ujemnej wartości. Mieszkańcy i miasto zyskają. Jako Grupa Tauron jesteśmy największym przedsiębiorstwem energetycznym na południu Polski. Nasze spółki korzystają ze wspólnego finansowania. Jeżeli nastąpi umorzenie udziałów, to po pierwsze zmniejszymy stan zadłużenia z tytułu narastającej straty z lat ubiegłych, a po drugie, pozwoli to włączyć spółkę w ramach wspólnego finansowania w tzw. cash pooling - wskazał.

Zaznaczył, że Tauron Ciepło zobowiązało się, iż nie będzie przerw w dostawie ciepła i podgrzanej wody.

- Nad tym pracujemy. Do połowy października na składach mamy tyle węgla, że nie ma obaw. Chodzi o następne dostawy. Jadę do spółki Tauron Wydobycie w sprawie dostaw węgla, ale Brzeszcze nie będzie jedyną kopalnią, która go nam dostarczy. Pozostaje mi apelować do radnych, aby nie obawiali się tak przejęcia. Jesteśmy spółką Skarbu Państwa i trudno nas podejrzewać, że przyjdziemy tu z zamierzeniami "drapieżnymi", maksymalizować zysk bez względu na interes społeczny. Na pewno tak nie będzie - zapewniał Wojciech Frank.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła w śląsko-dąbrowskiej aglomeracji i jedna z największych firm ciepłowniczych w Polsce. W jej skład spółki wchodzą zakłady wytwarzania w Katowicach, Tychach i Bielsku-Białej oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Moc cieplna zakładów spółki sięga 1170 MW, zaś całkowita moc zamówiona przez odbiorców to ok. 2200 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej Taurona to ok. 1100 km. Firma dostarcza ciepło do ok. 800 tys. mieszkańców, ogrzewając prawie 9 tys. budynków.

Obecnie w Energetyce Cieszyńskie Tauron Ciepło posiada ok. 55 proc. udziałów. Reszta jest w rękach samorządu. Udziały Cieszyna mają jednak charakter uprzywilejowany i dają samorządowcom 58 proc. głosów na zgromadzeniu wspólników.