Srogie kary za łamanie przepisów o oszczędzaniu energii w Hiszpanii

Rząd Hiszpanii opublikował we wtorek w Dzienniku Ustaw (BOE) przepisy dotyczące oszczędzania energii w obiektach użyteczności publicznej w związku z kryzysem wywołanym rosyjską inwazją na Ukrainę. Kary za ich łamanie sięgają 100 mln euro.

Nowe regulacje mają obowiązywać do 1 listopada 2023 roku. Sankcje za ich lekceważenie zostały podzielone na trzy kategorie: od lekkich, karanych grzywną do 600 tys. euro, do kar za wykroczenia ciężkie i bardzo ciężkie. Ich maksymalna wartość wynosi odpowiednio 6 mln euro i 100 mln euro.

Nowe przepisy, jak wskazał we wtorek madrycki dziennik "La Razon", są odpowiedzią rządu Hiszpanii na zalecenie Komisji Europejskiej dotyczące redukcji zużycia energii. Właściciele placówek handlowych, kulturalnych, czy turystycznych, a także administratorzy budynków publicznych, dworców kolejowych i autobusowych mają siedem dni na zastosowanie się do nowej regulacji.

Nowe prawo nakazuje m.in. utrzymanie temperatury maksymalnej w tych obiektach w okresie zimowym do 19 stopni, a latem do minimalnej 27 stopni, a także wyposażenie ich w automatycznie zamykające się drzwi, chroniące budynek przed utratą energii.