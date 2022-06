SSE Renewables i Acciona wietrzą dobry biznes w Polsce

Morze Bałtyckie ma wszystko, co sprawia, że jest doskonałym miejscem do instalowania morskich farm wiatrowych - mówi WNP.PL Simon Redfern, bid director SSE Renewables, brytyjskiej firmy działającej na rynku offshore, która złożyła wniosek o pozwolenie lokalizacyjne na budowę morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku.

W Wielkiej Brytanii zainstalowano do tej pory przeszło 10 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. Zjednoczone Królestwo jest na dobrej drodze do osiągnięcia 20 GW w połowie tej dekady. Dzięki sektorowi offshore powstało ponad 430 tys. miejsc pracy - mówi Simon Redfern, Bid Director SSE Renewables.

SSE Renewables eksploatuje obecnie ponad 1 GW morskiej energii wiatrowej w Wielkiej Brytanii i buduje instalacje o mocy przekraczającej ponad 4,5 GW. Firma planuje budowę ponad 11 GW na całym świecie - informuje Simon Redfern.

Acciona Energía i SSE Renewables zdecydowały się wspólnie zbadać możliwości rozwoju projektów offshore w Polsce. Mamy uzupełniające się kompetencje i wspólną wizję. Partnerstwo nie wyklucza współpracy z innymi firmami w przyszłości - wyjaśnia Simon Redfern.

Wielka Brytania to największy rynek morskiej energetyki wiatrowej w Europie. Jaka jest moc zainstalowana morskich farm wiatrowych w Wielkiej Brytanii i jak rysuje się tam przyszłość tego sektora energetyki?

- W Wielkiej Brytanii zainstalowano do tej pory przeszło 10 GW mocy w morskich farmach wiatrowych. Zjednoczone Królestwo jest na dobrej drodze do osiągnięcia 20 GW w połowie tej dekady. SSE Renewables, brytyjska spółka operująca nie tylko na krajowym rynku offshore, buduje obecnie więcej mocy zainstalowanych w morskich farmach wiatrowych niż jakakolwiek firma na świecie.

Spółka realizuje m.in. budowę największej na świecie instalacji offshore - Dogger Bank o mocy 3,6 GW - jak również inwestycję Seagreen, która będzie największą w Szkocji morską elektrownią wiatrową instalowaną na największej głębokości w dotychczasowej historii sektora.

W ramach rozwijania krajowej strategii bezpieczeństwa energetycznego rząd Wielkiej Brytanii zobowiązał się niedawno do znacznego zwiększenia mocy zainstalowanej w offshore do 2030 roku. Poprzedni cel osiągnięcia 40 GW do 2030 roku zostały zwiększony do 50 GW, w tym 5 GW mocy w pływających farmach wiatrowych.

SSE Renewables rozwija farmę wiatrową Berwick Bank o mocy do 4,1 GW i jeden z największych pływających projektów offshore, który został nagrodzony w procesie leasingu ScotWind, o mocy do 2,6 GW. Morska energetyka wiatrowa będzie stanowić podstawę przyszłego systemu elektroenergetycznego Wielkiej Brytanii, dostarczając większość energii w całkowicie zdekarbonizowanym systemie elektroenergetycznym do 2035 r.

"Wielka Brytania opracowuje zrównoważony miks energetyczny"

Jaki jest obecnie udział morskiej energetyki wiatrowej w miksie energetycznym Wielkiej Brytanii pod względem mocy zainstalowanej i produkcji energii elektrycznej?

- W ostatnim kwartale 2021 roku udział energii ze źródeł odnawialnych w produkcji wyniósł 42,8 proc., to o 2,1 pkt. proc. więcej niż w IV kwartale 2020 r. Udział morskiej energetyki wiatrowej wzrósł z 14,2 proc. w IV kw. 2020 r. do 14,3 proc. w IV kw. 2021 r. Z pewnością udział morskiej energetyki wiatrowej będzie dynamicznie rósł w kolejnych dekadach.

Jak Wielka Brytania radzi sobie z integracją OZE zależnych pogodowo, w tym morskich wiatraków? Jak przy rozwoju OZE zapewniane jest bezpieczeństwo dostaw energii, kiedy nie świeci słońce i nie wieje wiatr?

- Wielka Brytania opracowuje zrównoważony miks energetyczny, aby zapewnić stałe bezpieczeństwo dostaw. Technologie odnawialne, takie jak panele solarne czy morskie i lądowe farmy wiatrowe, będą głównym źródłem energii w przyszłości.

Produkcja energii z OZE będzie także uzupełniana szeregiem elastycznych technologii wytwarzania i magazynowania. Będą to nowe elektrownie pompowe, które planuje wybudować także SSE, jak również akumulatory i inne technologie magazynowania; wytwarzanie gazu z wykorzystaniem wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla, a z czasem również z wykorzystaniem wodoru.

Dla brytyjskiej gospodarki istotne będzie zbudowanie wystarczającej przepustowości sieci, aby energia ze źródeł odnawialnych mogła dotrzeć do gospodarstw domowych i przedsiębiorstw - tam, gdzie jest na nią zapotrzebowanie.

Co dał biznes offshore Wielkiej Brytanii jako państwu i jej obywatelom? Jakie rozwój tej branży ma plusy, a jakie minusy?

- Sektor morskiej energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii w ostatniej dekadzie wykazał, że może realizować coraz większe projekty w przewidywalnych ramach czasowych, przy coraz niższych kosztach, tworząc jednocześnie wykwalifikowane, dobrze płatne miejsca pracy w całym kraju.

Dzięki sektorowi offshore powstało ponad 430 tys. miejsc pracy w niskoemisyjnych firmach i ich łańcuchach dostaw. 7200 osób jest bezpośrednio zatrudnionych w firmach z branży offshore. Szacuje się, że do 2030 r. liczba miejsc pracy w sektorze morskiej energetyki wiatrowej w Wielkiej Brytanii wzrośnie do 100 tys.

Branża morskiej energetyki wiatrowej pomogła ożywić społeczności i przemysł na wschodnim wybrzeżu Wielkiej Brytanii. Przykładowo, SSE Renewables utworzyło bazę operacyjną i konserwacyjną w mieście Wick w północno-wschodniej Szkocji dla farmy wiatrowej Beatrice, która stworzyła nowe miejsca pracy i inwestycje. Firma zapewniła pracownikom możliwości przejścia z przemysłu naftowego oraz gazowego.

Od kiedy SSE Renewables inwestuje w morską energetykę wiatrową i jaka jest obecnie pozycja firmy na europejskim rynku offshore pod względem mocy zainstalowanej, a jaki jest portfel projektów przygotowywanych do realizacji?

- SSE inwestuje w morską energetykę wiatrową od momentu przejęcia Airtricity w 2008 r. z pierwszym projektem morskiej energetyki wiatrowej - Greater Gabbard - oddanym do użytku w 2012 r. SSE Renewables eksploatuje obecnie ponad 1 GW morskiej energii wiatrowej w Wielkiej Brytanii i buduje instalacje o mocy przekraczającej ponad 4,5 GW. Firma planuje budowę ponad 11 GW na całym świecie.

Morze Bałtyckie ma wszystko, co sprawia, że jest doskonałym miejscem do instalowania morskich farm wiatrowych

Jest duża konkurencja o lokalizacje dla morskich farm wiatrowych na polskiej części Bałtyku. Z czego to wynika - kończą się dobre lokalizacje na innych europejskich akwenach, Bałtyk jest aż tak atrakcyjny dla inwestorów?

- Morze Bałtyckie ma wszystko, co sprawia, że jest doskonałym miejscem do instalowania morskich farm wiatrowych. Bałtyk posiada bardzo dobre warunki wietrzne, które zapewniają stabilność i opłacalność produkcji energii z wiatru. Stosunkowo płytkie wody ułatwiają natomiast montaż fundamentów instalacji. Szacuje się, że łączna moc zainstalowana morskiej energetyki wiatrowej możliwa do osiągnięcia na Morzu Bałtyckim wynosi 90 GW.

Polska Wyłączna Strefa Ekonomiczna na Morzu Bałtyckim ma ogromny potencjał dla rozwoju morskich farm wiatrowych. Polski rząd planuje osiągnąć do 11 GW mocy zainstalowanej do 2040 r. Dążenia te są wspierane przez stabilne ramy przyznawania pozwoleń lokalizacyjnych i kontraktów różnicowych, niezbędnych do realizacji inwestycji offshore.

Wiadomo, że SSE Renewables złożyło wniosek o przyznanie pozwolenia lokalizacyjnego (PSzW) na budowę morskiej farmy wiatrowej w polskiej części Bałtyku. Czy będą złożone lub zostały złożone wnioski o koncesje na kolejne lokalizacje?

- SSE Renewables złożyło wniosek o przyznanie pozwolenia lokalizacyjnego na budowę morskiej farmy wiatrowej w obszarze 60.E.4 w polskiej części Bałtyku. Zdecydowaliśmy się ubiegać o tę lokalizację, ponieważ wierzymy, że nasza pozycja rynkowa pozwala nam wykorzystać pełen potencjał tego interesującego i wymagającego obszaru.

Wybrana lokalizacja ma doskonałe warunki wietrzne, ale jest również znacznie oddalona od brzegu i cechuje się dużą głębokością, co stanowi pewne wyzwania. To jedyna lokalizacja, o którą zdecydowaliśmy się wnioskować na polskim rynku.

Podaliście państwo, że w przypadku pozyskania lokalizacji SSE Renewables i Acciona Energía będą realizować projekt w partnerstwie. Jak tu należy rozumieć partnerstwo i czy wyklucza ono współpracę SSE Renewables na polskiej części Bałtyku z innymi firmami niż Acciona?

- Acciona Energía i SSE Renewables zdecydowały się wspólnie zbadać możliwości rozwoju projektów offshore w Polsce. W tym celu obie firmy, które już współpracują przy eksploracji morskiej energetyki wiatrowej w Hiszpanii i Portugalii, podpisały Memorandum of Understanding (MoU) w celu sformalizowania spółki joint venture 50/50 na polskim rynku.

Mamy uzupełniające się kompetencje i wspólną wizję. Acciona Energía ma ugruntowaną pozycję na polskim rynku od ponad 15 lat. Posiada lokalne zespoły i cechuje się dobrą znajomością krajowego otoczenia biznesowego. SSE Renewables jest jednym z wiodących deweloperów działających w obszarze morskiej energetyki wiatrowej, posiada zatem odpowiednie doświadczenie sektorowe. Partnerstwo nie wyklucza współpracy z innymi firmami w przyszłości.

Czy SSE Renewables jest zainteresowana rozwojem na polskim rynku tylko w sektorze morskiej energetyki wiatrowej, czy także lądowej, a może też innych OZE? Jaka jest strategia działania SSE Renewables na polskim rynku?

- Obecnie SSE Renewables koncentruje się na pozyskiwaniu pozwolenia lokalizacyjnego i rosnących możliwościach rozwoju morskiej energetyki wiatrowej.