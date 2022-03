Stabilne wyniki Apatora. "Na Wschodzie generujemy niewielką część biznesu"

Grupa Apator zamknęła rok 2021 przychodami na poziomie 940 mln zł, generując przy tym znaczące wzrosty sprzedaży na rynkach eksportowych. Zysk netto był w wysokości 62,7 mln zł, jednak wynik bez zysku na sprzedaży nieruchomości w Poznaniu to 35,1 mln zł.

Ponadto model sprzedaży oparty w głównej mierze na umowach długoterminowych, zawieranych w trybie postępowań o zamówienia publiczne, daje ograniczone możliwości przełożenia inflacji kosztów na ostateczne ceny dla klienta w ramach realizowanych umów (zawieranych w większości w latach 2020-21).Jednocześnie, brak rozporządzenia w sprawie specyfikacji technicznej liczników zdalnego odczytu do znowelizowanej ustawy Prawo energetyczne ułatwia wejście na rynek polski dostawców urządzeń o standardowych funkcjonalnościach, co wpływa na marże.Ciekawe szanse rynkowe rysują się przed liniami biznesowymi aparatury łączeniowej oraz ICT i SSiN, co wynika z zapowiedzi OSD dotyczących planowanych znacznych nakładów inwestycyjnych na modernizację infrastruktury energetycznej, związanych z poprawą jakości i bezpieczeństwa dostaw, jak również integracją sieci dystrybucyjnej z energetyką odnawialną – w tych obszarach zastosowanie ma dostarczana przez Grupę Apator aparatura łączeniowa, telemechanika oraz elektroenergetyczna aparatura zabezpieczeniowa.Cele transformacji krajowego sektora energetycznego oraz regulacje UE w zakresie zmniejszania emisyjności źródeł energii, wiążą się z kolei z rozbudową aktywów OZE w portfelu spółek dystrybucyjnych, co spowoduje dodatkowy, skokowy wzrost udziału „zielonych mocy” w systemie i da impuls inwestycyjny po stronie zaawansowanych rozwiązań do zarządzania siecią dystrybucji oferowanych przez spółki segmentu EE.W 2021 r. przychody ze sprzedaży segmentu wzrosły o 7 proc. r/r, głównie w wyniku wysokiej dynamiki sprzedaży w kraju (wzrost 25 proc. r/r).Grupa Apator utrzymuje pozycję kluczowego dostawcy gazomierzy dla Polskiej Spółki Gazownictwa – w 2021 roku realizowano dostawy gazomierzy miechowych w ramach 2-letniego kontraktu zawartego w lutym 2020 r., zaś w listopadzie 2021 r. oferta Apator Metrix została ponownie wybrana w sześciu zadaniach na łączną kwotę 74,9 mln zł, obejmujących dostawę kolejnych 540 tys. sztuk gazomierzy (z prawem opcji w wys. ok. 20 proc.).Nadal bardzo duży udział w przychodach segmentu generują gazomierze inteligentne przeznaczone na rynek belgijski, niderlandzki i brytyjski oraz gazomierze z liczydłem mechanicznym dostarczane na rynek niemiecki, przy utrzymaniu produkcji kontraktowej na rynek turecki, co pozwala na osiąganie wysokiego, stabilnego r/r poziomu eksportu tej części biznesu Grupy Apator.Kolejne kraje europejskie przygotowują się do wdrażania gazomierzy inteligentnych (m.in. Hiszpania, Austria, Rumunia i Węgry).Jednym z najbardziej perspektywicznych rynków jest Belgia, w której trwa obecnie wymiana gazomierzy na inteligentne, a wygrany kolejny przetarg (dostawa ok. 1 mln szt. liczników o łącznej wartości ok. 65 mln euro) zapewni stabilny backlog segmentu na kolejne lata.Również Polska Spółka Gazownictwa bada wariant wdrożenia gazomierzy inteligentnych - Apator Metrix brał udział w ogłoszonych przez PSG konsultacjach rynkowych, jak również dostarczał gazomierze smart w ramach pilotażu.Niezależnie od postępów smart meteringu w Europie, nadal pojawiają się liczne przetargi na gazomierze standardowe, w których Apator Metrix także z powodzeniem bierze udział.Ostatni kwartał 2021 r. był rekordowy pod względem obrotów, zaś w okresie czterech kwartałów 2021 r. segment Woda i Ciepło osiągnął wzrost przychodów o 23 proc. r/r, przy wyższych o 10 proc. r/r obrotach w kraju i dynamicznym wzroście eksportu (wzrost 35 proc. r/r). Główne kierunki eksportowe segmentu to Czechy, Francja, Hiszpania i rynki wschodnie.Branży wody i ciepła w Polsce w 2021 roku sprzyjała m.in. koniunktura w budownictwie i towarzyszący jej wzrost liczby oddanych mieszkań i rozpoczętych budów. Rynek na usługi opomiarowania wody rośnie w całej Europie i na świecie, jednocześnie klienci oczekują coraz dokładniejszych metod pomiaru – stąd segment rozwija ofertę wodomierzy ultradźwiękowych z szerokim zakresem komunikacji zdalnej.Nadal jednak utrzymuje się wysoki popyt w zakresie wodomierzy mechanicznych mających powszechne zastosowanie w budownictwie wielorodzinnym, szczególnie w krajach Europy Wschodniej oraz na Bałkanach.Rynek opomiarowania ciepła również przejawia tendencję wzrostową, która wynika ze zmian legislacyjnych (obowiązkowe opomiarowanie ciepła w UE), ale także ogólnej, rosnącej świadomości użytkowników w zakresie efektywności energetycznej i cieplnej. Podobnie jak w przypadku wodomierzy, w ciepłownictwie również pojawia się duże zainteresowanie systemami zdalnego odczytu.Kluczowym czynnikiem wpływającym na rozwój i przyszłe wyniki segmentu jest relokacja zakładu Apator Powogaz do Jaryszek koło Poznania. Zaplanowana na drugi kwartał 2022 r. operacja przeniesienia działalności do nowoczesnej fabryki to kamień milowy w kierunku automatyzacji procesów produkcyjnych, wdrożenia najwyższych standardów jakości wyrobów oraz znaczącego zwiększenia efektywności i mocy wytwórczych (skala produkcji wodomierzy w perspektywie 2025 r. osiągnie poziom 4 mln szt. rocznie, co oznacza wzrost o ok. 40 proc. w porównaniu do roku 2021, zdecydowanie wzrosną także wolumeny w pozostałych grupach asortymentowych).Oprócz części hardware’owej, segment intensywnie rozwija ofertę systemów zdalnego sterowania, lokalizacji wycieków oraz autonomicznie działających systemów ograniczania strat wody, a także usługi zdalnego odczytu dla wody i ciepła.Istotna część wydatków inwestycyjnych Grupy Apator poniesionych w 2021 r. związana była z budową nowej fabryki Apator Powogaz (38,2 mln zł). Blisko 40 proc. z łącznej kwoty ok. 90 mln zł zrealizowanego Capexu przypadło na działalność R&D i nowe produkty, zaś ok. 13 proc. nakładów Grupy przeznaczono na cele związane z dalszą poprawą efektywności i zwiększaniem mocy produkcyjnych.- Rok 2022 będzie zapewne również pełen wyzwań, także w związku z sytuacją na Wschodzie. Na rynkach Rosji, Ukrainy i Białorusi generujemy niewielką część biznesu, stanowiącą ok. 5-6 proc. przychodów, jednak z wielką uwagą śledzimy bieżące doniesienia. Dokładamy wszelkich starań, by Grupa realizowała swoje ambicje biznesowe, w tym w zakresie rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych, co przekładać się będzie na satysfakcjonujący poziom osiąganych wyników – podsumowuje zarząd Apator SA.