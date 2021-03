Stachursky: w pandemii promuję energię słoneczną

- W ciągu roku wydarzy się dużo. Teraz trwają prace koncepcyjne i rozmawiamy o szczegółach współpracy z grupą Grodno. Jeżeli ruszymy z koncertami, to w ich trakcie będziemy bardzo dużo miejsca poświęcać odnawialnym źródłom energii - mówi WNP.PL Jacek Stachursky, jeden z najpopularniejszych polskich wykonawców muzyki tanecznej.

Ogromne zainteresowanie

Koncerty na okres letni są planowane, ale nie wiadomo, czy dojdą do skutku. Jeżeli tak, to na pewno w ich trakcie pojawią się również wątki związane z energetyką odnawialną.- Nasz spektakl, widowisko, będziemy chcieli tak przygotować, aby było skupione na energetyce odnawialnej - zapowiada artysta. Nie wyklucza także współpracy z kolejnymi firmami. - Będziemy rozmawiać z firmami, które uzupełnią moją koncepcję i wizje, mam nadzieję, że jeszcze 2-3 firmy do tego sojuszu dołączą - zapowiada.Jacek Stachursky o swojej działalności w obszarze OZE rozmawiał z kilkoma osobami z branży muzycznej, i jak mówi, chcą współpracować.- Mam nadzieję, że inni też tym się zainteresują , to jest temat, który interesuje wszystkich, także artystów - podkreśla.Jak mówi zainteresowanie jego aktywnością w tym obszarze jest bardzo duże.- Kiedy kilka miesięcy temu zacząłem mocno stawiać na przekazywanie informacji dotyczących odnawianych źródeł energii, to nie wyobrażałem sobie, że spotka się to aż z tak dużym zainteresowaniem - przerosło ono moje oczekiwania - przyznaje Jacek Stachursky.