Stacje ładowania aut elektrycznych Energi dołączą do sieci Orlen Charge

Wkrótce stacje ładowania pojazdów elektrycznych Energi dołączą do sieci Orlen Charge. Dzięki temu będzie ona obejmować łącznie ponad 400 obiektów. Grupa Orlen stanie się liderem elektromobilności w Polsce pod względem infrastruktury ładowania - podał PKN Orlen.

PKN Orlen podkreślił, że "integracja Energi z Grupą Orlen obejmuje kolejne obszary". "Już wkrótce stacje ładowania pojazdów elektrycznych Energi dołączą do sieci Orlen Charge. Dzięki temu po skonfigurowaniu nowych urządzeń będzie ona obejmować łącznie ponad 400 obiektów" - zapowiedział koncern. Jak podkreślił, "tym samym Grupa Orlen stanie się liderem elektromobilności w Polsce pod względem infrastruktury ładowania".

PKN Orlen przypomniał, że obecnie w sieci Orlen Charge funkcjonuje 86 stacji ładowania należących do płockiego koncernu. W informacji zwrócono uwagę, że właściciele pojazdów elektrycznych mogą łatwo zlokalizować stacje Orlen Charge, a następnie opłacić ładowanie dzięki aplikacji mobilnej. "W ciągu najbliższych miesięcy oprogramowanie to zacznie obsługiwać również stacje zarządzane przez Energę Obrót" - zapowiedziano w komunikacie. Wspomniano przy tym, że Energa Obrót posiada własną sieć, która obejmuje 53 ogólnodostępne stacje ładowania, znajdujące się przede wszystkim w północnej Polsce, a blisko połowa z nich to stacje szybkiego ładowania DC.

Kolejny obszar integracji #Energa z @PKN_ORLEN. Stacje ładowania pojazdów elektrycznych Energi dołączą do sieci #ORLENCharge – w sumie będzie to ponad 400 stacji. #elektromobilność https://t.co/EuXMLj0kpx — Grupa Energa (@EnergaSA) March 15, 2021

"Wdrożenie do systemu Orlen Charge będzie obejmować również 279 stacji w ośmiu miastach północnej i środkowej Polski: Koszalinie, Gdańsku, Gdyni, Toruniu, Olsztynie, Włocławku, Elblągu i Płocku. Stacje są tam budowane przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego - w tym przypadku Energę Operatora - na mocy przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych" - oznajmił PKN Orlen. Jak zaznaczył, po wybudowaniu zostaną one przekazane na rok wyznaczonemu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki operatorowi ogólnodostępnych stacji ładowania - OOSŁ, którym ma być spółka Energa Obrót.

W komunikacie podano, że w przypadku sześciu miast: Gdynia, Olsztyn, Płock, Toruń, Koszalin i Elbląg Energa Obrót została już wyznaczona na rok jako OOSŁ przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, natomiast w pozostałych dwóch przypadkach decyzje zostaną wydane w najbliższym czasie. "Będzie to 271 stacji ładowania AC o mocy 2x22kW, wyposażonych w dwa punkty ładowania oraz osiem stacji DC/AC o mocy 50kW dla złącz DC i 22 kW dla złącz AC" - wyliczono w informacji.

PKN Orlen zaznaczył, że "stacje stawiane obecnie przez Energę Operator, po przekazaniu Enerdze Obrotowi, jako OOSŁ będą od razu działać w ramach systemu Orlen Charge". "Pierwsze tego typu stacje zostaną już niebawem uruchomione w Koszalinie. Z kolei na stacjach własnych Energa Obrót nowy system wprowadzany będzie stopniowo, w miarę rekonfiguracji kolejnych urządzeń. Cały proces zająć może do trzech miesięcy" - przekazał płocki koncern.

Jak wspomniał PKN Orlen, stacje już działające w ramach Orlen Charge będzie można rozpoznać po odpowiednich oznaczeniach i znajdujących się na nich nowych instrukcjach obsługi. "Co ważne, do momentu przeniesienia wszystkich stacji Energi do wspólnego środowiska informatycznego, wszystkie z nich będą objęte okresem przejściowym. W tym czasie można będzie ładować na nich pojazdy w formule plug&charge, czyli za darmo i bez konieczności autoryzacji przez aplikację lub z pomocą karty RFID" - podkreślono w komunikacie.

Według PKN Orlen, "po wdrożeniu wszystkich stacji Energi do wspólnego środowiska informatycznego, korzystanie z nich będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku wszystkich innych urządzeń objętych systemem Grupy Orlen". Koncern przypomniał, że szczegółowe zasady korzystania z Orlen Charge można znaleźć na internetowej stronie orlencharge.pl.