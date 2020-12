Stalprodukt debiutuje w Zielonym Indeksie

Grupa kapitałowa Stalprodukt zalicza się do przetwórców przemysłowych o podwyższonej emisji gazów cieplarnianych (GHG). Jej działalność opiera się na znacznym udziale surowców, półproduktów i wyrobów wsadowych, których produkcji towarzyszy duża emisja. Dość umiarkowane są sposoby ich ograniczania.

Wskaźniki względne emisyjności

Działania na rzecz ochrony środowiska

W 2019 roku Grupa Kapitałowa Stalprodukt przyczyniła się bezpośrednio do emisji 674,8 tys. ton substancji szkodliwych.W porównaniu z 2018 r. (651,2 tys. ton) ich poziom wzrósł w 2019 roku o 3,6 proc., przy spadku przychodów z działalności o 3,6 proc.W strukturze GK Stalprodukt największy udział w bezpośredniej emisji szkodliwych substancji w 2019 r. miała Grupa ZGH Bolesław – 89,7 proc. To działalność jej spółek spowodowała wzrost emisji szkodliwych substancji o 4,5 proc. rdr (głównie segmentu „Cynk”), podczas gdy działalność wszystkich pozostałych – ich spadek o 3,4 proc.Należy przypomnieć, że w 2019 r. GK Stalprodukt zużyła m.in. 657 575 GJ energii elektrycznej (w przeliczeniu: 847 452 MWh). Przy założeniu (za KOBiZE), że produkcja 1 MWh prądu w całej polskiej energetyce w 2019 r. powodowała przeciętnie 0,77 ton emisji CO2, grupa pośrednio przyczyniła się - zużywając energię elektryczną – do emisji CO2 o porównywalnym wolumenie (ok. 652,5 tys. ton), jak z działalności bezpośredniej. Tak duży poziom emisji pośredniej wynika wprost ze struktury krajowego miksu energii, z dominującym udziałem energii wytwarzanej w procesach spalania węgla.W 2019 roku w przeliczeniu na 1 mln zł przychodów grupy (3 816,3 mln zł), przypadło 176,8 ton bezpośredniej emisji substancji szkodliwych, tj. o 7,4 proc. więcej niż w 2018 r. (164,6 ton), przy wspomnianym spadku przychodach o 3,6 proc. rdr.W przeliczeniu na 1 mln EBITDA Grupa w 2019 r. przyczyniła się do emisji 1816,5 ton szkodliwych pyłów, w porównaniu do 1450,7 ton w 2018 r., tj. ich poziom wzrósł o 25,2 proc., przy przy spadku wartości EBITDA o 17,2 proc. rdr (371,5 mln zł w 2019, 448,9 mln zł w 2018 r.).Na jednego pracownika Grupy w 2019 roku (6490) przypadły 104 tony łącznej emisji substancji szkodliwych, w porównaniu ze 100,4 tonami w 2018 r., tj. o 3,6 proc. więcej rdr, przy niemal tym samym stanie zatrudnienia na koniec roku (wzrost o 6 osób).W ostatnich latach w spółkach grupy Stalprodukt zrealizowano wiele przedsięwzięć o charakterze proekologicznym obejmujących usprawnienie procesy produkcji i spalania oraz racjonalizujących zużycie energii, paliw i zasobów oraz ograniczających powstawanie odpadów. Oprócz efektów środowiskowych przynoszą one już również wymierne korzyści ekonomiczne.Najważniejsze z inwestycji o tym charakterze to:- uruchomienie nowej wytwórni azotu, dzięki czemu znacznie ograniczono zużycie gazu ziemnego, a zatem i emisji spalin- wprowadzenie zmian w technologii produkcji blach elektrotechnicznych, które w połączeniu z modernizacją urządzeń pozwalają na dalsze ograniczenia zużycia gazu- usprawnienie procesów spalania paliw w kotłach, co w znacznym stopniu poprawiło ich sprawność energetyczną, zmniejszyło zużycie paliwa oraz obniżyło wielkość emisji zanieczyszczeń z procesu spalania węgla- przekazanie do eksploatacji nowych urządzeń do odpylania spalin po kotłach parowych i wodnych w kotłowni zakładowej, obniżając w ten sposób emisję pyłów ze spalania paliw- przekazanie do eksploatacji zespołu kolektorów słonecznych, wykorzystywanych do celów socjalnych (ciepła woda użytkowa)- zamontowanie przetwornic częstotliwości na szeregu urządzeń, co spowodowało ograniczenie zużycia energii elektrycznej.Wprowadzane są także rozwiązania mające na celu poprawę technologii oczyszczania ścieków (nowe polielektrolity), zmniejszenie ilości powstających odpadów oraz racjonalną gospodarkę nośnikami energii.Zarząd podkreśla, że pod względem ochrony środowiska „spółka Stalprodukt spełnia wszelkie zobowiązania prawne nałożone na nią ustawami i rozporządzeniami, a pozwolenia ekologiczne są realizowane bez zakłóceń”.