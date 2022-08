Stanął blok w Elektrowni Jaworzno. Zdaniem Rafako to przez złej jakości węgiel

W Elektrowni Nowe Jaworzno, która jest jedną z największych w Polsce, doszło do awarii najnowszego bloku węglowego. Eksperci z firmy Rafako, która budowała blok, a obecnie pomaga Tauronowi w jego eksploatacji, ostrzegali rząd, że z powodu złej jakości spalanego węgla może nastąpić taka sytuacja, prowadząc do katastrofy przemysłowej.

Do awarii w elektrowni Jaworzno doszło w sobotę – informuje Onet. Przyczyną ma być uszkodzenie odżużlacza. Oddany niedawno do użytku blok energetyczny o mocy 910 megawatów to jeden z głównych elementów bezpieczeństwa energetycznego Polski. Jak podaje portal, systemy awaryjne taśmociągu, którym transportowany jest węgiel do jaworznickiej elektrowni, zatrzymują taśmę nawet 200 razy dziennie z powodu wykrycia zanieczyszczeń.

Śruby, kamienie i części opon w węglu

Firma Rafako, która wybudowała blok, a obecnie pomaga Tauronowi w jego eksploatacji, alarmowała, że dostarczany przez Tauron węgiel do elektrowni nie nadaje się do spalania. Wśród węgla znajdowały się kamienie, stalowe pręty, śruby, gwoździe, żwir oraz części gumowych opon. W oficjalnym piśmie firmy z 4 sierpnia br. poinformowano o sytuacji wicepremiera i szefa resortu aktywów państwowych Jacka Sasina oraz Mateusza Bergera, pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej.

"W wyniku spalania węgla o parametrach niekontraktowych doszło do kilku awarii i związanych z tym postojów awaryjnych, co związane było z tzw. szlakowaniem komory paleniskowej i oberwaniami materiału/spieków do wanny odżużlacza w ilościach ok. 50 ton, a także znacznej degradacji młynów i przetarć osłon" – napisano.

W wewnętrznej korespondencji jednej ze spółek zależnych Rafako, do której dotarł Business Insider Polska, można przeczytać, że problemy z podażą węgla dotyczą większości bloków energetycznych w Polsce. Także należący do Tauronu nowy blok w Elektrowni Jaworzno o mocy 910 MW ma problemy z dostępnością i jakością węgla - napisano w korespondencji. W efekcie w instalacji spalany jest węgiel złej jakości, co prowadziło w ostatnim czasie do "szeregu nieplanowych odstawień urządzeń i ich awarii".

Katastrofalna jakość węgla

Awaria, do której doszło w sobotę 6 sierpnia, jest więc kolejną, jaka wydarzyła się w ostatnim czasie. Firma Rafako twierdzi, że jest zmuszana do utrzymywania działalności bloku przez Tauron mimo katastrofalnej jakości węgla. Jak informuje, nie chce rezygnować z kontraktu, ale ze względów bezpieczeństwa może zostać zmuszona, aby zaprzestać wspierania Tauronu w eksploatacji bloku energetycznego.

- Staraliśmy się przekonać Tauron do wypracowania odpowiedniej metodyki pracy w tych warunkach. Bezskutecznie - mówił Onetowi Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes Rafako.

Tauron zaprzecza oskarżeniom Rafako, zapewniając, że węgiel jest odpowiedniej jakości.

"Blok 910 MW został wyposażony przez Rafako w kompletny system detekcji i wychwytu zanieczyszczeń metalicznych (ferromagnetyków), celem zabezpieczania instalacji przed ewentualnymi uszkodzeniami i zakłóceniami w pracy jednostki. Jego zadaniem jest wychwycenie zanieczyszczeń, które mogą powodować zakłócenia pracy instalacji. Węgiel w kopalniach poddawany jest procesowi oczyszczania, pomimo to, ze względu na bardzo duże ilości strumienia węgla, nie da się całkowicie wykluczyć przedostawania się niewielkiej ilości zanieczyszczeń w węglu dostarczanym do elektrowni" — napisał Tauron w komunikacie.

W ramach tzw. pilnych informacji rynkowych przewiduje się, że blok może wznowić pracę dopiero w środę późnym wieczorem.