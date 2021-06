Stare bloki węglowe nadal potrzebne polskiej energetyce

Bloki węglowe klasy 200 MW+ mają pozostać ważną częścią polskiego systemu energetycznego jeszcze przez 15-20 lat. Trwa kolejny etap programu „Bloki 200+". Efektem będzie modernizacja tych jednostek, uelastycznienie pracy bloków - poprzez skrócenie czasu rozruchów i zmniejszenie minimum technicznego.

Ważna część systemu energetycznego

Rezerwa dla OZE

Problem kosztów

Program także dla ciepłownictwa

Przypomina, że w Elektrowni Jaworzno III w dyspozycji krajowego operatora energii było wówczas 6 bloków 200 MW. Po zgłoszeniu zapotrzebowania wszystkie bloki włączono do krajowej sieci, produkując energię o mocy 1,3 GW (całkowity ubytek energii wyniósł 3,9 GW). Jeden z wspomnianych bloków to jednostka, w który zajmuje się Rafako .Justyna Mosoń zaznacza, że awaria elektrowni w Bełchatowie, podobnie jak decyzja TSUE w sprawie wstrzymania wydobycia w kopalni Turów i pożar systemu nawęglania w elektrowni Bełchatów, uwidoczniły konieczność zabezpieczenia stabilnych dostaw energii na wypadek podobnych sytuacji w przyszłości.Zdaniem ekspertów brak decyzji inwestycyjnych co do modernizacji tych bloków wiąże się z ograniczeniem przychodów z tytułu rynku mocy przez podmioty z udziałem Skarbu Państwa, które jednocześnie są uczestnikami rynku energii elektrycznej. Jednostki węglowe będą korzystać ze wsparcia z rynku mocy do połowy 2025 roku.Eksperci wskazują, że bloki węglowe klasy 200 MW+ pozostaną ważną częścią systemu bezpieczeństwa energetycznego przez kolejne 15-20 lat. Zlokalizowane są w dziewięciu elektrowniach: Jaworzno, Łaziska, Dolna Odra, Pątnów, Kozienice, Rybnik, Bełchatów, Połaniec, Ostrołęka oraz Opole. W woj. śląskim pracuje 18 takich bloków. Ich modernizacja jest jednym z kluczowych przedsięwzięć opisanych w „Programie dla Śląska" z 6 grudnia 2017 r.- Dzięki Rafako bloki będą przystosowane do "rezerwowania" rosnącej, ale zmiennej produkcji ze źródeł OZE, które są niesterowalne, a ich praca - ściśle uzależniona od warunków pogodowych. Co prawda ich udział w miksie energetycznym będzie się sukcesywnie zwiększać pod wpływem regulacji unijnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych, ale wiąże się to z koniecznością rezerwowania produkcji z OZE w jednostkach konwencjonalnych, co szczególnie w polskich warunkach w okresie przejściowym można uzyskać np. poprzez modernizację bloków 200 MW+, które mogą działać jako źródła rezerwowo-szczytowe - wyjaśnia Justyna Mosoń.Rafako zakłada jednak kilka modeli komercjalizacji na podstawie wyników prac z programu „Bloki 200+". Możliwa jest konwersja bloków węglowych 200MW+ na paliwo gazowe oraz ze współspalaniem wodoru. W przypadku zastosowania takich konfiguracji spełnione zostaną restrykcyjne limity, dotyczące emisji CO2 wynikających z rynku mocy.Justyna Mosoń wskazuje, że uśredniony koszt energii elektrycznej w przypadku zmodernizowanego bloku 200MW+ (z lub bez konwersji na gaz) będzie znacznie niższy niż uśredniony koszt produkcji z nowego źródła szczytowego, opalanego gazem.Obecnie Rafako przygotowuje studium wykonalności konwersji bloku węglowego na gazowy - na zlecenie koncernu energetycznego powiązanego ze Skarbem Państwa.Pakiet rozwiązań, które opracowało i wdraża Rafako w warunkach przemysłowych, polega na uelastycznieniu pracy bloku poprzez skrócenie czasu rozruchów, zmniejszenie minimum technicznego oraz znaczne zwiększenie gradientu naboru mocy bloku. To także zmiana działania tych bloków w taki sposób, że będą one lepiej dostosowane do pracy z większą zmiennością obciążenia oraz z dużą liczbą szybkich odstawień i uruchomień.Wdrożenie ma się przyczynić także do zwiększenia sprawności wytwarzania energii elektrycznej (netto) bez znaczących ingerencji/modyfikacji w układ przepływowy turbiny. To również możliwości obniżenia emisji CO2 i redukcji zużycia paliwa, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne dla inwestora.Program pozwala na dostosowanie zawartości boru w ściekach i emisji rtęci do nowych limitów (dla emisji rtęci do tej pory nie było wymagań emisyjnych).Technologia z programu „Bloki 200+" znajdzie użytkowanie także w modernizacji sektora ciepłownictwa.- Charakter technologii Rafako polega też na tym, że może być zastosowana do konwersji ciepłowniczych bloków węglowych w ciepłowniach i elektrociepłowniach. Analizy rynkowe potwierdzają techniczne możliwości konwersji takich małych jednostek na paliwo gazowe (gaz ziemny + wodór) - przekonuje Justyna Mosoń.Unowocześnienie sektora ciepłowniczego w Polsce wynika z konieczności dostosowania ciepłowniczych jednostek węglowych do wymogów Dyrektywy UE o emisjach z instalacji średniej wielkości (MCP), która od 2025 roku wprowadza standardy emisyjne zanieczyszczeń po raz pierwszy dla tej grupy instalacji.Zgodność z nowymi limitami będzie wymagać modernizacji w wielu polskich elektrociepłowniach i ciepłowniach o mocy poniżej 50 MW. Ponad 83 proc. jednostek ciepłowniczych wymaga inwestycji.Szacuje się, że w przypadku konwersji jednostek ciepłowniczych byłby to koszt ok. 18 mln zł (dla kotła typu OR32), czyli trzykrotnie mniej w porównaniu do nowego bloku gazowo-parowego o analogicznym poziomie mocy (ok. 55 mln zł) i dwukrotnie mniej w zestawieniu z nowym kotłem gazowym (ok. 35 mln zł).