Stare węglówki uratują polski system energetyczny?

Prowadzony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) program Bloki 200+ , który ma pomóc w dostosowaniu starych bloków węglowych klasy 200 MW do współpracy z coraz większą liczbą OZE, złapał poślizg - ale już zbliża się do końca. Termin zakończenia programu to, jak podaje NCBR, koniec lutego 2022.

Plusy metod programu Bloki 200+

Finał programu w innym świecie niż start

Wykonawcy programu Bloki 200+ to Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum z Katowic, konsorcjum Rafako, gdzie za Bloki 200+ odpowiada spółka celowa Rafako Innovation, i konsorcjum w składzie Polimex Mostostal, Transition Technologies, Energoprojekt-Warszawa, Politechnika Warszawska.Należy tu wskazać, że metoda modernizacji bloków firmy Pro Novum, w przeciwieństwie do metod dwóch pozostałych wykonawców, nie wymaga prac modernizacyjnych związanych z ingerencją w konstrukcję bloku.NCBiR w ramach programu Bloki 200+ przyznał jego wykonawcom budżety, które dla wszystkich faz realizacji programu (I-III) wyniosły łącznie prawie 169 mln zł, z tego dla Pro Novum około 14,5 mln zł, dla Rafako - około 89,2 mln zł, a dla konsorcjum Polimeksu Mostostalu około 65 mln zł.Zapytaliśmy NCBR o to, jakie parametry mogą osiągnąć, bloki 200 MW zmodernizowane, usprawnione według metod beneficjentów programu Bloki 200+ - w stosunku do parametrów osiąganych przed modernizacją.NCBR podał WNP.PL, że dzięki unowocześnieniu skraca się w stosunku do projektowego m.in. czas rozruchu bloku ze stanu zimnego, ze stanu ciepłego i ze stanu gorącego, a także następuje obniżenie w minimum technicznego pracy bloku do 40 proc. mocy osiągalnej i wzrost dynamiki naboru mocy nie mniej niż 4 proc. mocy osiągalnej na minutę.Wykonawcy programu Bloki 200+ są zobowiązani do komercjalizacji wyników programu w okresie pięciu lat, a ów proces komercjalizacji powinien zacząć się nie później niż w ciągu dwóch lat od złożenia dokumentacji w NCBR.Jak rozumieć komercjalizację? NCBR tłumaczy, że to udostępnienie możliwości wdrożenia, zastosowania opracowanej technologii klientom w warunkach rynkowych, sprzedaż lub modernizacja urządzeń w warunkach rynkowych.Z końcem stycznia 2021 r. Rafako Innovation oraz Siemens Energy Global i Siemens Energy podpisały list intencyjny zakładający współpracę w pozyskiwaniu i realizacji zamówień przy modernizacji bloków energetycznych klasy 200 MW.NCBR ogłaszał program Bloki 200+ w zupełnie innych warunkach regulacyjno-rynkowych niż obecne. Na starcie programu nie było rynku mocy, system ETS też działał na innych zasadach niż teraz, a ceny CO2 były niskie.Niemniej Krzysztof Sadowski, kierownik projektu Bloki 200+ w NCBR, ocenił, że wyniki programu Bloki 200+ znajdą zastosowanie.- Polityka energetyczna stale ewoluuje. Proponowane rozwiązania pozwolą blokom węglowym elastyczniej, a tym samym taniej, uzupełniać potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Tego typu rozwiązania znajdą zastosowanie, dopóki bloki węglowe będę musiały stanowić rezerwę w tym systemie - powiedział Krzysztof Sadowski.Zapytaliśmy największych producentów energii elektrycznej w Polsce, czy planują wykorzystanie w praktyce, czyli wdrożenie którejś z metod modernizacji bloków 200 MW wypracowywanych w ramach programu NCBR Bloki 200+ - w celu zwiększenia elastyczności bloków, aby mogły lepiej reagować na wahania zapotrzebowania na moc związane z pracą OZE.Biuro Prasowe PGE przekazało WNP.PL, że spółka PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna nie uczestniczyła w programie NCBR Bloki 200+ i "obecnie nie planuje wdrażać wprost metod modernizacji bloków 200 MW wypracowywanych w ramach tego programu, jednak jeśli rozwiązania wypracowane w ramach programu będą dostępne na rynku oraz będą spełniać oczekiwania ekonomiczno-techniczne, spółka nie wyklucza możliwości wdrożeń".Być może z rozwiązań programu Bloki 200+ zechce skorzystać Enea Połaniec, która jest właścicielem elektrowni Połaniec, a to w niej znajdują się dwie z trzech jednostek referencyjnych programu Bloki 200+.Biuro prasowe Enei podało WNP.PL, że "proces wdrożenia w Enei Połaniec wybranych metod modernizacji zwiększających elastyczność bloków klasy 200 MW wypracowanych w ramach programu Bloki 200+ rozpatrywany będzie po zakończeniu (rozliczeniu) przez NCBiR programu". Enea w Elektrowni Kozienice planuje zastępowanie bloków węglowych klasy 200 MW gazowymi.Tauron Polska Energia wskazuje, że na jednym z bloków klasy 200 MW grupy Tauron prowadzone były "próby" związane z programem Bloki 200+. "Aktualnie analizowane są ich wyniki w kontekście możliwości wykorzystania zastosowanych rozwiązań" - podał nam Tauron Polska Energia.Na starcie programu Bloki 200+ w KSE eksploatowane były 54 bloki energetyczne klasy 200 MW, na węgiel kamienny i brunatny. Łączna moc osiągalna wszystkich tych bloków wynosiła blisko 12,3 tys. MW, co jak wskazywało TGPE, stanowiło ponad 50 proc. mocy w KSE o statusie JWCD (Jednostki Wytwórcze Centralnie Dysponowane przez PSE).Z czasem bloków klasy 200 MW zaczęło ubywać. Po starcie programu Bloki 200+ kilka bloków klasy 200 MW wyłączył ZE PAK w elektrowni Pątnów I. Bloki klasy 200 MW odłączała także grupa PGE, a konkretnie spółka PGE GiEK, która w 2021 roku wyłączyła z eksploatacji, zgodnie z planami, cztery bloki energetyczne klasy 200 MW.