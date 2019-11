Start rynku dnia bieżącego na połączeniach transgranicznych Polski planowany w listopadzie

Finalizacja dotyczących Polski lokalnych projektów implementacyjnych oraz objęcie mechanizmem jednolitego łączenia rynków dnia bieżącego energii elektrycznej (Single Intra-Day Coupling - SIDC) siedmiu nowych obszarów rynkowych, w tym połączeń transgranicznych Polski, jest zaplanowane na 19 listopada 2019.

Dołączenie do SIDC kolejnych krajów następuje w ramach lokalnych projektów implementacyjnych – Local Implementation Projects (LIP).W ciągu ostatnich dwóch lat PSE prowadziły prace nad uruchomieniem SIDC na połączeniach transgranicznych Polski. Działania te były realizowane początkowo w ramach prac akcesyjnych, tzw. „Accession Stream”, a następnie w ramach drugiej fali SIDC, która obejmuje:• LIP 15: wdrożenie SIDC na połączeniach synchronicznych Polska-Niemcy oraz Polska-Czechy. LIP 15 jest realizowany przez OSP i NEMO z Austrii, Czech, Niemiec, Rumunii, Słowenii, Węgier, Polski, Chorwacji i Bułgarii.• LIP 16: wdrożenie SIDC na połączeniach stałoprądowych Swe-Pol i Lit-Pol, realizowane przez OSP i NEMO z Polski, Szwecji i Litwy.- Finalizacja projektów LIP 15 i LIP 16 oraz objęcie mechanizmem SIDC siedmiu nowych obszarów rynkowych, w tym wyżej wymienionych . połączeń transgranicznych Polski , jest zaplanowane na 19.11.2019 r. W tym dniu będzie mógł być realizowany handel dla doby handlowej 20.11.2019 r.- informują PSE.Ze względu na nieprzystąpienie Słowacji do projektu SIDC w jego drugiej fali, dla granicy polsko-słowackiej planowane jest uruchomienie rozwiązania przejściowego, opartego na mechanizmie cyklicznych aukcji typu explicit, prowadzonych w sposób analogiczny do obecnych.- Planowanym terminem uruchomienia przedmiotowych aukcji jest druga połowa stycznia 2020 roku. Do tego czasu alokacja zdolności przesyłowych na połączeniu synchronicznym Polska-Słowacja będzie wstrzymana- podają PSE.Informacja o dacie rozpoczęcia stosowania rozwiązania przejściowego zostanie podana w odrębnym komunikacie. Oczekiwanym przez PSE rozwiązaniem docelowym jest włączenie granicy polsko-słowackiej do SIDC.- Efektem uruchomienia SIDC na połączeniach transgranicznych krajowego systemu elektroenergetycznego jest poprawa płynności rynku Intra-Day w Polsce. Dzięki ogólnoeuropejskiemu zasięgowi mechanizmu SIDC uczestnicy rynku uzyskają dostęp do rynków Intra-Day wszystkich krajów UE uczestniczących w projekcie. Zwiększy to możliwości obrotu energią elektryczną- wskazują PSE.