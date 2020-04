Start-upy Taurona pomagają podczas pandemii koronawirusa

Sinterit i TakeTask, czyli start-upy, w które zainwestował Tauron poprzez fundusz EEC Magenta, wspomagają Polaków w walce z koronawirusem. Sinterit, polski producent drukarek 3D, wytwarza setki wydruków na potrzeby polskiej służby zdrowia. TakeTask to z kolei twórca aplikacji Kwarantanna domowa, która pomaga Polakom przebyć czas domowego odosobnienia.

Kwarantanna domowa, czyli zrób selfie

TakeTask, w który fundusz EEC Magenta zainwestował w sierpniu 2019 r., jest twórcą aplikacji Kwarantanna domowa, która na mocy specustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19 jest obowiązkowa od 1 kwietnia 2020 r. dla osób poddanych 14-dniowej kwarantannie.Aplikacja umożliwia szybkie i proste potwierdzenie miejsca pobytu; pozwala również na podstawową ocenę stanu zdrowia, dostęp do pomocnych w czasie kwarantanny informacji, szybką komunikację ze służbami oraz dostęp do opieki.- Zaledwie w ciągu 48 godzin udało nam się dostosować do potrzeb Ministerstwa Cyfryzacji, a także wdrożyć system, który wspiera służby państwowe w kontroli osób poddawanych obowiązkowej kwarantannie domowej. Jednocześnie jest to istotne ułatwienie dla obywateli. Po niecałym tygodniu funkcjonowania, mamy już ponad 100 tysięcy użytkowników w systemie. W normalnych okolicznościach byłby to kolejny powód do zadowolenia, tym razem mam nadzieję, że liczba użytkowników zacznie szybko spadać - mówi Sebastian Starzyński, założyciel firmy i prezes TakeTask.Osoby korzystające z aplikacji, każdego dnia otrzymują wiadomość z prośbą o wykonanie selfie. Prawidłowe wykonanie tego nieskomplikowanego zadania oznacza potwierdzenie właściwego miejsca pobytu osoby objętej kwarantanną. Ważne, aby w telefonie była wtedy włączona lokalizacja GPS. Czas przeznaczony na wykonanie selfie to 20 minut od otrzymania SMS-a. Po upływie tego czasu policja może sprawdzić, czy dana osoba jest w domu, czy jednak nie i tym samym łamie zasady kwarantanny.Ministerstwo Cyfryzacji wybrało TakeTask, bo zaproponowane rozwiązanie było gotowe do szybkiego wdrożenia, ma pełen zakres oczekiwanych funkcjonalności i gwarantuje bezpieczeństwo danych. Rozwiązaniem są już zainteresowane władze innych krajów walczących z COVID-19.W oparciu o to rozwiązanie, stosowane już z sukcesem nie tylko na polskim rynku, TakeTask przygotował w aktualnej sytuacji kryzysowej aplikację “Kwarantanna domowa”. Szybkie i sprawne wdrożenie tego systemu to odpowiedź na rzeczywistą potrzebę społeczną, którą sygnalizują wszyscy, choćby w postaci hasła #zostańwdomu.Na co dzień TakeTask tworzy oprogramowanie dla dużych przedsiębiorstw, które służy do przydzielania, wykonywania i weryfikacji zadań na dużą skalę w wielu lokalizacjach jednocześnie. Zadania mogą być różne, jak np. sprawdzanie czystości, weryfikacja temperatury żywności, sposobu ekspozycji produktów czy zgłaszanie awarii sprzętu.- W swojej polityce inwestycyjnej fundusz EEC Magenta kieruje się zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu. Jesteśmy dumni, że firmy z naszego portfela angażują się w działania hamujące rozprzestrzenianie wirusa – mówi Rafał Małecki, partner zarządzający EEC Magenta. – W sytuacjach kryzysowych ważne jest innowacyjne wykorzystanie dostępnych zasobów oraz szybkie działanie. Sinterit i Take Task udowadniają, że są w stanie przystosować się do każdych warunków i wykorzystać swoją technologię w dobrym celu - dodaje Rafał Małecki.