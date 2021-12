Start-upy, wodór i mały atom - Tauron szuka nowych dróg rozwoju

Poszerzenie współpracy ze startupami, wykorzystane wodoru na dużą skalę oraz udział we wdrażaniu małych reaktorów jądrowych (SMR) to tylko kilka elementów nowych działań, które podejmuje lub planuje Tauron. Rozmawiamy z Patrykiem Demskim, wiceprezesem grupy.

Reaktory małe i wysokotemperaturowe

Doświadczenia z wodorem



Technologia jest więc nie tylko perspektywicznym rozwiązaniem dla wykorzystania CO2, ale również sposobem na magazynowanie energii elektrycznej pochodzącej z niesterowalnych źródeł energii – farm wiatrowych czy ogniw fotowoltaicznych. Produktem ubocznym procesu jest tlen.



Obecnie Tauron przygotowuje się do udziału w kolejnym, międzynarodowym projekcie badawczym dotyczącym wykorzystania wodoru.



.- Wodór jest ciekawym elementem poszukiwań i badań. Mamy fundamentalne podstawy do tego, aby wodór był obecny nie tylko w strategii segmentu ciepłownictwa, ale jako jeden z filarów transformacji - przekonuje Patryk Demski. Jak mówi, Tauron chce być aktywnym uczestnikiem Śląskiej Doliny Wodorowej.





Ostatnio w Polsce dużo się mówi o budowie małych reaktorów jądrowych (SMR). W tym kierunku patrzy także Tauron.- To ważne dla nas z punktu widzenia dostosowania technologicznego do istniejących wyzwań. SMR to dzisiaj technologia będącą wciąż w fazie tworzenia, ma problemy do rozwiązania np. w zakresie bezpieczeństwa, ale ma w sobie ogromny potencjał - ocenia Patryk Demski.Przypomina, że Tauron już uczestniczył w projekcie badawczym pod kątem wdrożenia energetyki jądrowej, z potencjalnym uwzględnieniem możliwości zastosowania reaktorów wysokotemperaturowych (HTR) w układach kogeneracyjnych. Ocenia się, że technologia reaktorów wysokotemperaturowych otwiera nowe możliwości bezemisyjnego, stabilnego, bezpiecznego i taniego zasilania polskiego przemysłu chemicznego ciepłem przemysłowym i energią. Wykorzystanie ciepła z reaktorów wysokotemperaturowych może pozwolić m.in. na produkcję wodoru dla potrzeb codziennego transportu.- Reaktory SMR są innym rozwiązaniem, ale na pewno dla naszego koncernu bardzo ciekawym i prowadzimy analizy w tym zakresie - opowiada Patryk Demski.Jak mówi, Tauron przygląda się współpracy PKN Orlen z grupą Synthos w zakresie technologii SMR.- Jesteśmy jednym z największych dystrybutorów energii w Polsce, ale nasi klienci stawiają przed nami także inne zadania. Dzisiaj wszyscy inwestorzy przychodzący do Taurona Dystrybucji chcą zielonej energii, zlecają nam zadania ze smart meteringu i optymalizacji zużycia energii. Chcemy być technologicznym partnerem, zarówno dla partnerów biznesowych jak i samorządów w zakresie transformacji energetycznej - deklaruje Patryk Demski.Tauron chce zaangażować się także w wykorzystanie wodoru. Grupa ma już tu pierwsze doświadczenia. Zrealizowała projekt, którego celem było przekształcenie CO2, wychwyconego z bloków energetycznych, w syntetyczny gaz ziemny (SNG). Metan powstaje w wyniku reakcji CO2 z wodorem pochodzącym z elektrolizy wody. Proces ten może być zasilany nadwyżką taniej energii wytworzonej np. ze źródeł odnawialnych w tzw. dolinach obciążeń (przy zmniejszonym zapotrzebowaniu, np. nocą).