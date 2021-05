Startuje pilotażowy program "OZE Świętokrzyskie"

Budowę farm fotowoltaicznych oraz instalację pomp ciepła dofinansuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Kielcach. W poniedziałek wystartował nowy pilotażowy program Funduszu – "OZE Świętokrzyskie".

Prezes WFOŚiGW w Kielcach Ryszard Gliwiński poinformował, że program jest skierowany do samorządów, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz przedsiębiorców. Podkreślił, że jego celem jest zmniejszenie emisji niebezpiecznych pyłów oraz dwutlenku węgla w powietrzu.



- Pożyczka jest udzielana na sto procent kosztów kwalifikowanych, tzn. że inwestycję związaną z odnawialnymi źródłami energii można zacząć nie posiadając środków, ponieważ WFOŚiGW sfinansuje ją w stu procentach - mówił Ryszard Gliwiński.



Zaznaczył, że oprocentowanie pożyczki wynosi 2,5 proc. Jeżeli beneficjent spełni warunki i osiągnie zakładany efekty ekologiczny, może liczyć na umorzenie 25 proc. zaciągniętego zobowiązania.



Prezes WFOŚiGW dodał, że finansowane będą wszystkie etapy projektu - począwszy od wykonania dokumentacji, po montaż instalacji. W przypadku fotowoltaiki będzie można pozyskać wsparcie na instalacje do 50 kW. Pożyczka może być udzielona na 15 lat.



Do rozdysponowania jest 5 mln złotych. Wnioski można składać do 31 października.