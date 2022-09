Startupy pomogą w transformacji energetyki. Zobacz świeżo wydany raport

Sektor biogazu, czy magazynowanie energii to obszary, w których transformację energetyczną mogą wesprzeć startupy. Fundacja Startup Poland we współpracy z PGNiG Ventures i Microsoft wydała właśnie raport na temat technologii w energetyce i roli startupów w zielonej zmianie.

Fundacja Startup Poland we współpracy z PGNiG Ventures i Microsoft wydała raport na temat technologii w energetyce i roli startupów w zielonej transformacji.





- Transformacja energetyczna to obszar, w którym potrzeba odważnych, innowacyjnych i elastycznych rozwiązań. To zdecydowanie domena startupów, dlatego ich obecność w tej branży jest korzystna dla wszystkich jej uczestników, a przede wszystkim dla nas, czyli konsumentów - mówi Tomasz Snażyk, prezes Startup Poland.

Startupy na pomoc energetyce. Mogą się przydać w wielu branżach

Największe grono startupów z sektora energii koncentruje się, jak podano w komunikacie, na projektach fotowoltaicznych i wiatrowych, ale coraz częściej pojawiają się także pomysły na rozwiązania w mniej rozwiniętych dotychczas obszarach, jak technologie wodorowe czy biogaz.

- Czas pokaże czy startupy odnajdą się w obszarze biogazu, ale już teraz widać spory potencjał w rozwiązaniach wspierających na przykład proces utylizacji domowych odpadoów organicznych- wskazuje Tomasz Snażyk.

- „Zielony”, zeroemisyjny wodór, uważany powszechnie za prawdziwe paliwo przyszłości, także niesie ze sobą ogromne nadzieje, tak dla innowacyjnych podmiotów szukających swojej niszy w sektorze energii, jak i dla potencjalnych inwestorów. Szanse na skalowanie tego biznesu z biegiem czasu powinny tylko rosnąć - komentuje Tomasz Snażyk.

Jednym z najważniejszych aspektów transformacji energetycznej, ściśle powiązanym z rozwojem OZE, jest kwestia magazynowania energii.

- Potencjał startupów w obszarze magazynowania energii wydaje się jeszcze mocno niewykorzystany. Być może dopiero budowa większej liczby magazynów energii przez energetyczne koncerny uruchomi zapotrzebowanie na usługi mniejszych podmiotów wspierających te technologie - podsumowuje Tomasz Snażyk.

Zielona transformacja dotyczy wszystkich. Environmental - Social - Corporate Governance

Rewolucja nie ominie także szeroko rozumianego biznesu, a jak wskazano zawiera się w trzech terminach: „Environmental”, „Social” i „Corporate Governance”, czyli ESG.

Komisja Europejska opublikowała projekt dyrektywy CSRD (Corporate Sustainable Reporting Directive), która ma zacząć obowiązywać w 2024 r. Dokument nakłada szereg nowych obowiązków w zakresie raportowania działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa właśnie w zakresie ESG.

- Zrównoważony rozwój stał się w ostatnich latach istotnym elementem ładu korporacyjnego. Znaczącą rolę w tym kontekście odegrają startupy energetyczne, które wykorzystując technologię chmury obliczeniowej, sztucznej inteligencji czy Internetu rzeczy tworzą innowacyjne rozwiązania niskoemisyjne - powiedział Krzysztof Malesa, członek zarządu Microsoft Polska, cytowany w komunikacie.

Oznacza to, że także w obszarze wsparcia dla MŚP tworzy się przestrzeń dla innowacyjnych startupów oferujących nowoczesne technologie, które ułatwią spełnienie wymogów dotyczących niskoemisyjności czy energooszczędności, a równocześnie pomogą obniżyć bieżące koszty prowadzenia biznesu.

Skąd wziąć pieniądze ? W inwestycjach energetycznych specjalizuje się m.in. PGNiG Ventures

Jednak oczywiście startupy, aby rozwijać innowacyjne projekty i wesprzeć branżę energetyczną, czy po prostu szeroko rozumiany biznes, same muszą mieć najpierw dostęp do finansowania.

- Wyskalowanie rozwiązania technologicznego w branży energetycznej wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego dostęp do finansowania w tym sektorze jest szczególnie istotny. PGNiG Ventures to jeden z niewielu funduszy w Polsce specjalizujący się w inwestycjach energetycznych, który inwestuje w podmioty generujące przychody z projektów w perspektywicznych obszarach - mówi Arkadiusz Sekściński, wiceprezes zarządu ds. rozwoju PGNiG, cytowany komunikacie.

- Jesteśmy przekonani, że kluczowym elementem, który pozwoli osiągnąć cele transformacji energetycznej jest integracja branży energetycznej i branży nowych technologii. Dlatego tak ważne jest, by zapewniać młodym spółkom możliwość testowania pomysłów we współpracy z dużymi firmami z branży energetycznej oraz finansowanie dalszej ekspansji - mówi Arkadiusz Sekściński.

W komunikacie stwierdzono, że fakt, iż wsparcia dla startupów chcących rozwijać się w sektorze energetyki udzielają przede wszystkim instytucje państwowe, nie powinien dziwić, bo dobrze funkcjonująca energetyka i jej możliwie bezbolesna transformacja leżą w strategicznym interesie państwa.

Swoje wsparcie oferują jednak także korporacje takie jak na przykład Microsoft i nie należy także zapominać o wsparciu z funduszy unijnych.

- To, czego brakuje, to większej ilości kapitału prywatnego w tym obszarze. Choć i to wydaje się zmieniać, fundusze VC lub inwestorzy branżowi już dostrzegają potencjał, jaki mają przed sobą startupy szeroko rozumianego sektora energii - stwierdził Tomasz Snażyk.

