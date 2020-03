Stilo Energy dołączyła do SunSpec Alliance

Komunikacja między instalacjami PV a operatorami sieci dystrybucyjnych (OSD) musi się odbywać w uporządkowany sposób. Już obecnie mamy w Polsce ponad 150 tys. mikro instalacji PV, a na koniec roku może być 250-300 tys. Trudno sobie wyobrazić, że przy rozwoju mikroinstalacji na masową skalę będą stosowane różne systemy komunikacji między instalacjami PV a operatorami sieci dystrybucyjnych - mówi Mirosław Bieliński, prezes Stilo Energy.

- Największym beneficjentem standaryzacji protokołów w zakresie komunikacji pomiędzy instalacjami PV i operatorami sieci będą operatorzy sieci. Dzięki standaryzacji fotowoltaiki, bo tak należałoby powiedzieć, OSD zyskaliby uporządkowany sposób dostępu do danych z mikroinstalacji i wpływ na ich pracę. To podniosłoby bezpieczeństwo pracy sieci.- Najlepiej, żeby na ten temat wypowiedzieli się OSD, ale mogę sobie wyobrazić, że lokalnie duża koncentracja mikroinstalacji może powodować przeciążenia sieci i zaniki napięcia, a więc także wyłączanie mikroinstalacji. Natomiast faktem jest, że zarządzający sieciami energetycznymi coraz częściej podkreślają, że niezbędna będzie możliwość sterowania mocą wyprodukowaną na polskich dachach.W istocie OSD już dziś oczekują instalowania urządzeń komunikacyjnych i wystandaryzowanych protokołów, aby w przyszłości móc bardzo szybko włączyć je w system, który pozwoli na współpracę naprawdę wielu mikroinstalacji z siecią energetyczną. Protokół komunikacyjny sunspec, rozwijany przez SunSpec Alliance jest protokołem otwartym. Instalujemy go w naszych urządzeniach. Chcemy, aby nasze urządzenia idealnie współpracowały z siecią energetyczną.- Zdecydowana większość właścicieli mikroinstalacji chce wiedzieć co się dzieje na instalacji i firmy udostępniają klientom zdalny dostęp do informacji o pracy instalacji. Słowem, zdalny dostęp do mikroinstalacji jest i, jeśli powstanie standardowy protokół komunikacji instalacji z sieciami, to uzupełnienie tych urządzeń, które już są stosowane, o dodatkową funkcję dla OSD będzie proste. Aby OSD zyskali wpływ na pracę mikroinstalacji to moim zdaniem muszą się pokusić o urządzenia, które byłyby łączone fizycznie z instalacjami PV, ale może dzięki cyfryzacji da się to ominąć.