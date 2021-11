Stilo Energy po trzech kwartałach na minusie, przymierza się do emisji akcji

Stilo Energy w III kwartale 2021 zakontraktowała nowe umowy na realizacji instalacji PV o łącznej mocy 8803 kWp, czyli o 17,61 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020. Jednocześnie osiągnęła przychody ze sprzedaży poziomie 38,1 mln zł, które były wyższe o 13,1 proc. w stosunku do tego samego kwartału w 2020. Mimo tego III kwartał 2021 zakończyła stratą netto większą niż rok wcześniej.

W planie emisja akcji z prawem poboru

- Ich poziom znajduje się jeszcze pod wpływem zwiększonych kosztów związanych z przygotowaniem Spółki na spodziewaną rosnącą sprzedaż, która jak się okazało nie była możliwa do zrealizowania. Nie bez znaczenia była także ogólna sytuacja niepewności na rynku - mówi Jarosław Król.Prezes Stilo Energy poinformował, że wobec wyników, które spółka generuje obecnie zarząd zdecydował się na wdrożenie "dość restrykcyjnej polityki kosztowej oraz podwyższenie cen usług i produktów", co nie wpłynęło negatywnie na poziom kontraktacji, a także na dalszą dywersyfikację struktury przychodów.- W naszej ocenie wprowadzenie tych zmian wpłynie na stopniową odbudowę oczekiwanych poziomów rentowności - stwierdził Jarosław Król.Wśród produktów, które mogłyby dołączyć do oferty spółki, wskazywane są magazyny energii oraz pompy ciepła. Zarząd Stilo Energy chce także zwiększać część struktury przychodów spółki związaną z realizacjami na rzecz klientów B2B.- Konsekwentnie dążymy do zwiększania udziału w segmencie klientów B2B. Po ostatnich zmianach prawnych, które dotknęły przede wszystkim klientów indywidualnych, widzimy rosnący potencjał w projektach dla firm oraz zakładów produkcyjnych. Zapowiadane podwyżki cen energii, w szczególności dla przedsiębiorców będą ich skłaniały do szukania alternatyw – fotowoltaika jest w tym przypadku dobrym rozwiązaniem - oznajmił Piotr Kowalczewski, członek zarządu Stilo Energy.Zarząd spółki wskazał także, że dla dalszego rozwoju firmy rozważane są różne możliwości wsparcia tak, by mogła lepiej odpowiadać na przyszłe potrzeby i zmiany rynkowe. 16 listopada 2021 zarząd Stilo Energy podjął decyzję "o zamiarze podwyższenia kapitału zakładowego spółki w celu pozyskania co najmniej 2 mln zł".Stilo Energy podała, że zgodnie z wstępnymi założeniami planowana emisja akcji zostałaby przeprowadzona po cenie nominalnej z zachowaniem prawa poboru akcjonariuszy spółki, a w ocenie firmy pieniądze pozyskane z emisji umożliwią dalszą rozbudowę oferty produktowej i tym samym przyczynią się do dalszego rozwoju i wzmocnienia pozycji rynkowej.Ponadto, zgodnie z przyjętymi założeniami, po udzieleniu niezbędnych zgód korporacyjnych zarząd Stilo Energy zamierza zaproponować zmianę statutu polegającą na upoważnienie zarządu spółki do podwyższenia jej kapitału zakładowego w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego poprzez emisję nie więcej niż 300 000 akcji (kapitał docelowy)."Intencją uchwalenia kapitału docelowego jest udostępnienie spółce elastycznych narzędzi finansowania, które pozwolą reagować na przewidywane kierunki rozwoju całej branży" - podała Stilo Energy w komunikacie.