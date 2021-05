Stilo Energy ze sporym spadkiem sprzedaży w I kwartale 2021 roku

Stilo Energy działająca na rynku fotowoltaiki według szacunkowych danych w I kwartale 2021 roku zanotowała blisko 12,5 mln zł przychodów ze sprzedaży, co rok do roku oznacza spadek o 39 proc. W I kwartale 2021 pomijając zlecenia pozyskane w roku ubiegłym (0,8 MW) spółka zrealizowała montaże instalacji PV o łącznej mocy 1,9 MW, co wobec roku poprzedniego stanowi spadek o około 10 proc. - poinformowała spółka.

Zima i oczekiwanie na Mój Prąd 3.0

W kolejnych miesiącach spodziewane lepsze wyniki