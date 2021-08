Stilo Energy ze stratą za I półrocze 2021. Branża w zmiennych warunkach działania

Stilo Energy działająca na polskim rynku fotowoltaiki w I połowie 2021 roku osiągnęła około 38,6 mln zł przychodów ze sprzedaży notując ponad 6,9 mln zł straty netto. W analogicznym okresie 2021 roku Stilo Energy miała blisko 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 0,2 mln zł zysku netto.





Agresywna konkurencja na zmiennym rynku

- Trzeba też mieć na uwadze wpływ majowych i czerwcowych opóźnień w transporcie morskim na przesunięcie się realizacji części montaży, przez co punktowo na koniec II kwartału różnica między kontraktacją a zrealizowanymi montażami była większa niż historycznie - stwierdził Aleksander Czarniecki.Stilo Energy podała, że w II kwartale 2021 zakontraktowała nowe umowy o łącznej mocy 8 711 kWp, czyli o 14,7 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2020. Natomiast w ujęciu narastającym w I połowie 2021 wartość ta wynosiła 12 790 kWp i była 0o3,1 proc. wyższa niż w roku poprzednim.Stilo Energy narastająco w I połowie 2021 roku osiągnęła około 38,6 mln zł przychodów ze sprzedaży notując ponad 6,9 mln zł straty netto. W analogicznym okresie 2020 roku spółka miała miała blisko 54,9 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 0,2 mln zł zysku netto.Stilo Energy stwierdziła, że obserwowana w II kwartale 2021 ponadprzeciętna zmienność otoczenia rynkowego fotowoltaiki przyczyniła się do wzmocnienia negatywnych i agresywnych zachowań konkurencji.- Agresywna konkurencja, tzw. naloty dywanowe, sprzedaż po zawyżonych cenach instalacji najsłabszej jakości powoduje wzrost nieufności rynku względem wszystkich firm z branży fotowoltaicznej. Klienci są zrażeni i zniechęceni, dlatego też zdecydowaliśmy się przeorganizować nasze procesy sprzedażowe - poinformował Piotr Siudak.Piotr Siudak podał, że Stilo Energy stworzyła "kilka niezależnych kanałów sprzedażowych" i dzięki temu w II kwartale 2021 uzyskała wzrost kontraktacji o 116 proc. kwartał do kwartału i i o 14,7 proc. rok do roku.Stilo Energy podała, że w II kwartale 2021 rozpoczęła prace nad poszerzeniem oferty produktowej o pompy ciepła, ładowarki samochodowe i klimatyzatory. Stwierdziła, że uruchomienie ich sprzedaży planowane jest na III kwartał roku, a jednocześnie zamierza zwiększać udział w segmencie instalacji dla klientów B2B oraz agrofotowoltaiki.- Warto też wspomnieć, że niedawno podpisaliśmy umowę ramową z jedną z firm budujących drewniane domy. Szacunkowa wartość kontraktu w okresie do 2 lat wyniesie blisko 10 mln zł netto. Obecnie przyglądamy się także trendom w segmencie agrofotowoltaiki. Opracowaliśmy już konkurencyjną ofertę dla rolników, ale jest prawdopodobne, że będziemy chcieli ją rozszerzyć o projekty specjalne jak np. konstrukcje typu szklarnie czy obiekty dedykowane - dodał Piotr Siudak.Na początku lipca 2021 spółka poinformowała o otrzymaniu od Polskiego Funduszu Rozwoju decyzji dotyczącej umorzenia 75 proc. kwoty przyznanej jej wcześniej subwencji o wartości 2,3 mln zł. Tym samym, spółce pozostaje do spłaty 575 tys. zł . Maksymalny termin spłaty to 26 czerwca 2023 roku.Stilo Energy zadebiutowała 21 kwietnia 2021 na rynku NewConnect. Debiut poprzedziła publiczna emisja akcji, z której spółka pozyskała ponad 9 mln zł.