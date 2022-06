Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na dostawę inteligentnego opomiarowania

Stoen Operator rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI i wybrał konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

Stoen Operator, zajmujący się dystrybucją energii elektrycznej na terenie Warszawy, podał, że 3 czerwca 2022 rozstrzygnął przetarg na dostawę i instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI (Advanced Metering Infrastructure) i wybrał konsorcjum Esmetric i Elgama Elektronika, producenta z siedzibą na terenie Unii Europejskiej i fabryką w Wilnie.

Przetarg na 180 tys. liczników

„Przetarg obejmował dostawę oraz instalację wraz z uruchomieniem transmisji danych 180 tysięcy liczników zdalnego odczytu w technologii G3 PLC IDIS. Ukończenie realizacji projektu jest planowane do końca 2023 roku i pozwoli na osiągnięcie 1. kamienia milowego wymaganego prawem energetycznym, tj. 15 proc. liczników zdalnego odczytu” - czytamy w komunikacie spółki.

Zgodnie z tzw. ustawą licznikową operatorzy systemów dystrybucyjnych do końca 2028 r., mają zainstalować liczniki zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych, w tym stanowiących co najmniej 80 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych w gospodarstwach domowych.

Testy wypadły pozytywnie

Ustawa wyznacza cele pośrednie instalacji liczników zdalnego odczytu energii i mówi m.in., że takie liczniki do końca 2023 roku mają być zainstalowane w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. łącznej liczby punktów poboru energii u odbiorców końcowych danego operatora.

Stoen Operator podkreśla, że dla spółki priorytetami są bezpieczeństwo wdrażanego rozwiązania oraz jego pełna funkcjonalność.

„W związku z powyższym w ramach przetargu dostawcy zobligowani byli do dostarczenia próbek urządzeń. Następnie zostały one szczegółowo przebadane pod kątem cyberbezpieczeństwa przez renomowany i niezależny od dostawców podmiot trzeci. Laboratorium wykonało również pełne testy funkcjonalne oraz metrologiczne. Wynik wszystkich powyższych testów był pozytywny” - poinformował Stoen Operator.