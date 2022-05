Stoen Operator skanuje linie energetyczne z powietrza

Stoen Operator realizuje innowacyjny projekt tworzenia modelu 3D linii napowietrznych wysokiego napięcia. Przy współpracy z firmą Vimap skanuje sieć z helikoptera. Dostarczone dane posłużą do monitorowania trudno dostępnych miejsc i zwiększania stabilności dostaw energii.

Pierwszy etap skanowania linii napowietrznych wysokiego napięcia wykonano 1 października 2021 roku. Kolejny lot zaplanowany jest na drugą połowę 2022 roku.

Do skanowania konfiguracji sieci i urządzeń w niej zabudowanych wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie system składający się z kilku urządzeń pomiarowych.

Stoen Operator wykonywał mapowanie linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia z wykorzystaniem floty dronów.

Pierwszy etap skanowania linii napowietrznych wysokiego napięcia wykonano 1 października 2021 roku. Śmigłowiec wyposażony w specjalistyczny system do diagnostyki urządzeń sieciowych podczas jednego dnia pracy zmapował 90 km sieci zlokalizowanej głównie we wschodniej części Warszawy. Kolejny oblot zaplanowany jest na drugą połowę 2022 roku.

- Obecnie w ramach projektu zeskanowaliśmy jednorazowo jedną czwartą linii napowietrznych wysokiego napięcia. Ze względu na charakterystykę sieci Warszawy, a więc stosunkowo niewielką i skoncentrowaną wokół miasta sieć, skanowanie jest ułatwione. Jedyne ograniczenia mogą wynikać z takich stref, jak lotniska czy tereny wojskowe, które wymagają specjalnych pozwoleń. Przykładowo, część linii wysokiego napięcia należących do Stoen Operator znajduje się na tyle blisko lotniska Warszawa Okęcie, że lot nad tym obszarem musi zostać zrealizowany w ścisłej komunikacji z kontrolerem ruchu lotniczego - mówi Szymon Pomykała, specjalista standardów sieci w spółce Stoen Operator.

Vimap specjalizuje się w mapowaniu sieci elektroenergetycznych. Dzięki raportom otrzymanym od tej firmy warszawski operator sieci dystrybucyjnej skróci czas aktualizacji inwentaryzacji. Poszerzy również możliwości w zakresie oceny stanu technicznego elementów będących poza zasięgiem wzroku pracownika terenowego, wykonywania analiz sieci dla zmiennych warunków (np. temperatura przewodów), a nawet tworzenia symulacji upadków drzew.

- W celu uzyskania informacji o infrastrukturze korzystamy z różnych typów helikopterów wyposażonych w specjalistyczny sprzęt pomiarowy. Konfiguracja systemu zamontowanego na śmigłowcu jest zawsze dopasowana i dostosowana do celów projektu oraz rodzaju badanej infrastruktury. Obok zaawansowanej aparatury w ramach projektu dostarczamy własne, dedykowane oprogramowanie vMatic do zarządzania dostarczanymi danymi. Zapewnia ono wizualizację i integrację pozyskanych danych. Dodatkowo rozwiązanie to w sposób automatyczny wykrywa zbliżenia oraz zbyt małe odległości przy zadanych parametrach - wyjaśnia Krzysztof Tkocz z Vimap.

Czytaj: Energia ze słońca w Polsce jest zbyt silnie uzależniona od Chin

Innowacyjna diagnostyka

Do skanowania konfiguracji sieci i urządzeń w niej zabudowanych wykorzystywany jest zaawansowany technologicznie system składający się z kilku urządzeń pomiarowych. Wysokiej rozdzielczości kamery rejestrują poszczególne elementy infrastruktury i wykonują bardzo szczegółowe zdjęcia o wysokiej jakości, które następnie przetwarzane są przez specjalne oprogramowanie. W ten sposób możliwe jest m.in. szybkie wykrycie usterek i nieprawidłowości mogących doprowadzić do awarii i przerw w dostawie energii elektrycznej.

Dzięki zastosowaniu technologii skaningu laserowego (lidar) wykonywany jest model 3D linii oraz jej otoczenia. Korzystając z trójwymiarowego obrazu terenu, zdjęć oraz narzędzi do analizy, możliwe jest dokładne określenie miejsc, w których nie są spełnione normatywne wymagania odległości, np. w stosunku do drzew bądź budynków. Informacje te pozwalają na podjęcie odpowiednich działań konserwacyjnych mających na celu zminimalizowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa sieci - informuje Stoen Operator.

Współpraca z firmą Vimap nie oznacza zaprzestania zwykłych oględzin prowadzonych przez pracowników. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, ocenę fundamentów i dolnych części słupa lepiej wykonać podczas pieszych inspekcji, które odbywają się w przypadku tych urządzeń raz na rok. Z kolei skanowanie linii z wykorzystaniem helikoptera pozwala dokładniej ocenić stan elementów infrastruktury będących poza zasięgiem wzroku pracownika terenowego. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest ocena stanu technicznego urządzeń sieci w modelu hybrydowym.

Projekt skanowania linii napowietrznych wysokiego napięcia nie jest pierwszym tego typu przedsięwzięciem. Stoen Operator wykonywał już mapowanie linii napowietrznych średniego i niskiego napięcia z wykorzystaniem floty dronów. Znalazły one także zastosowanie w działalności Pogotowia Energetycznego jako narzędzie wspomagające pracowników terenowych do oceny zdarzeń awaryjnych i planowych w terenie trudno dostępnym.