Stoen Operator z rekordowymi wydatkami na inwestycje

Stoen Operator, który dostarcza energię elektryczną do prawie dwóch milionów mieszkańców na terenie Warszawy, na inwestycje w 2022 roku wydał ponad 150 mln złotych. W tym roku operator zamierza przeznaczyć na nie prawie 474 mln zł.

Stoen Operator prowadzi inwestycje w poprzemysłowych dzielnicach Warszawy.

Dystrybutor zamierza również rozbudować infrastrukturę średniego napięcia o prawie 60 km kablowych linii oraz ok. 90 stacji.

Wśród priorytetów znalazły się inwestycje w cyfryzację infrastruktury, przebudowa istniejących i budowa nowych linii średniego i wysokiego napięcia, większe nakłady finansowe na przyłączenia oraz wymiana ok. 140 tys. liczników warszawskich odbiorców na inteligentne urządzenia pomiarowe.

W zeszłym roku wydatki spółki na przyłączenia do sieci średniego i niskiego napięcia wyniosły aż 150 mln zł, zawierając ok. 1400 inwestycyjnych umów o przyłączenie. Wartości te przewyższają o kilkanaście procent dane z poprzednich lat.

- Przełożyło się to na najwyższy w naszej historii budżet na tego typu projekty. Zmiana naszych planów inwestycyjnych była podyktowana aktualnymi potrzebami klientów. Chcieliśmy także wesprzeć rozwój biznesu w czasie, gdy gospodarka najbardziej tego potrzebowała – mówi Leszek Bitner, dyrektor Pionu Zarządzania Majątkiem Sieciowym w Stoen Operator.

Przebudowa linii średniego napięcia z napowietrznych na podziemne

By utrzymać właściwe parametry dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych, Stoen Operator planuje przyspieszyć proces skablowania linii średniego napięcia. Obecnie w infrastrukturze obsługiwanej przez spółkę odsetek podziemnych linii sięga już 97 proc. Stołeczny dystrybutor zamierza również rozbudować infrastrukturę średniego napięcia o prawie 60 km kablowych linii oraz ok. 90 stacji.

Strategicznym obszarem dla Stoen Operator i całej Grupy E.ON są inwestycje w inteligentne rozwiązania sieciowe. Na ten cel w najbliższych latach spółka chce wydać łącznie ok. 800 mln zł. W zeszłym roku powstało 100 stacji smart. W tym roku Stoen Operator zamierza zwiększyć tempo smartyfikacji i planuje wyposażyć kolejnych 150 stacji średniego i niskiego napięcia w urządzenia sterujące, usprawniające nadzór nad pracą warszawskiej sieci elektroenergetycznej.

Rozbudowa i modernizacja sieci to efekt zmian w przemysłowych dzielnicach Warszawy

W tym roku spółka sfinalizuje kompleksową przebudowę zasilania terenów na obszarze dawnych zakładów ZPC Ursus. Powstała tam już najnowocześniejsza stacja wysokiego napięcia RPZ Szamoty. Dzięki inwestycjom w ten obszar warszawskiej sieci na terenie dzielnicy Ursus będą możliwe kolejne inwestycje mieszkaniowe.

Operator planuje też przedsięwzięcia w dzielnicach Wawer i Białołęka oraz w gminie Michałowice.

Kolejnym istotnym obszarem inwestycyjnym w tegorocznym budżecie Stoen Operator są linie dystrybucyjne wysokiego napięcia na terenie Warszawy i okolic. Zgodnie z planami w 2023 roku nowe duże stacje wysokiego napięcia zaczną obsługiwać Falenicę, Okęcie, Sękocin oraz spalarnię śmieci na Targówku. Dzięki modernizacji rozdzielni 110kV w stacji Grochów i wymianie transformatorów 110kV zwiększą się możliwości przyłączeniowe w obszarze Woli oraz Imielina.

Inteligentne opomiarowanie to powoli domowa konieczność

Jednym z kluczowych projektów realizowanych przez Stoen Operator jest instalacja inteligentnego opomiarowania. Nowe liczniki wymuszają na operatorach sieci przepisy Unii Europejskiej i zapisy Ustawy Prawo Energetyczne, zgodnie z którymi w pierwszym etapie projektu – do końca 2023 roku – wymiana liczników ma nastąpić u 15 proc. odbiorców.

W ciągu najbliższych 11 miesięcy Stoen przewiduje instalację ok. 140 tys. liczników zdalnego odczytu oraz montaż infrastruktury pozwalającej zbierać dane bezpośrednio do swoich systemów. Cały proces implementowania inteligentnego systemu pomiaru, który zoptymalizuje pracę sieci elektroenergetycznej, rozpoczął się już w zeszłym roku.