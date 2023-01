Stoi największy blok węglowy w Polsce i nie tylko on ma kłopoty. Grozi nam blackout?

Nie działa największy blok energetyczny w Polsce – b11 w Elektrowni Kozienice 2. Nie tylko ona jednak ma kłopoty. W polskim systemie energetycznym występują obecnie znaczne ubytki mocy. Czy wobec tego grozi nam blackout?

Niemal połowa polskich bloków węglowych doświadcza obecnie wyłączenia albo ubytków mocy.

Jednocześnie styczeń jest miesiącem, gdy Europa Zachodnia produkuje rekordową ilość energii z wiatru, a więc Polsce bardziej opłaca się import niż produkcja własna.

Na razie nie grozi nam blackout, ale nie można wykluczyć potrzeby ograniczania mocy.

Największy blok energetyczny w Polsce ma pełen ubytek mocy, a więc aż 1075 MW. Z dużym ubytkiem działa też awaryjny blok 910 w Jaworznie, drugi największy w Polsce po kozienickim, produkując zaledwie 310 MW na 910 MW mocy zainstalowanej.

Sytuacja jest o tyle niepokojąca, że wszystkie 3 duże elektrownie, których operatorem jest Enea, a więc Kozienice 1, Kozienice 2 i Połaniec działają przy ogromnych ubytkach mocy. Większa część bloków w wymienionych elektrowniach działa z dużymi ubytkami albo wcale.

Enea nie podaje szczegółów dotyczących problemów w swoich elektrowniach

Zapytaliśmy biuro prasowe Enei, jakie są przyczyny tego stanu rzeczy i kiedy wyżej wymienione bloki ponownie zaczną działać, ale niestety nie otrzymaliśmy żadnych szczegółów, prócz poniższego komunikatu.

- Bloki energetyczne, zarówno w Enei Wytwarzanie, jak i Enei Połaniec, są jednostkami centralnie dysponowanymi. Oznacza to, że praca naszych bloków jest prowadzona przez OSP (Operatora Systemu Przesyłowego). Z OSP uzgadniamy także harmonogram planowych postojów naszych jednostek. W Elektrowni Kozienice, ze względu na warunki eksploatacyjne, obecnie w postoju znajdują się bloki nr 4, 7 oraz blok nr 11 – powiedziała WNP.PL Justyna Tkaczyk-Kurek, zastępczyni kierownika biura komunikacji Enei.

Czym są "warunki eksploatacyjne", nie wiadomo. Już wcześniej blok 11 w Kozienicach doświadczał problemów. Jednostka miała być według Enei wyłączona z systemu od 23 grudnia 2022 roku do 8 stycznia 2023 roku. Blok jest jednym z najnowocześniejszych w polskim systemie energetycznym i został oddany do eksploatacji zaledwie w 2017 roku.

W bloku miała być stwierdzona drobna usterka układu parowego, jednak mamy dziś 13 stycznia, a blok nadal nie działa i według informacji operatora nie będzie działał co najmniej przez następne 2 dni.

- Jeśli dochodzi do awarii takiej jednostki to jej operator jest zobowiązany do podania przyczyny, jak i realnych terminów, w których blok zostanie znowu włączony (...) bo REMIT (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii - red.) tego wymaga – komentuje w WNP.PL Grzegorz Onichimowski, ekspert ds. rynku energii z Instytutu Obywatelskiego.

Blackout nam nie grozi, ale nie można wykluczyć ograniczenia mocy

Skąd więc mogą wynikać takie ubytki mocy w polskich blokach węglowych i czy grozi nam blackout? Grzegorz Onichimowski zwraca uwagę, że styczeń to dobry miesiąc dla odnawialnych źródeł energii, a OZE ma priorytet w polskim systemie energetycznym, a więc jeśli produkcja ze źródeł odnawialnych jest duża, to wyłącza się lub ogranicza moce bloków węglowych, chociaż informacje z Towarowej Giełdy Energii wskazują, że bloki raczej doświadczają awarii.

- Styczeń to najlepszy okres dla energii wiatrowej w Europie Zachodniej, wówczas ceny energii są niskie i opłaca się bardziej do Polski ją importować niż wytwarzać samodzielnie – podkreślił.

Dziś Polska sprowadziła z innych krajów UE około 1550 MW. Ze względu na duży udział węgla w miksie energetycznym Polska jest jednym z droższych rynków w Unii.

- Konkurencja importu to jest jedna rzecz, ale druga to stan bloków węglowych i niepokojące jest to, że wypadają bloki nowoczesne. Konserwacja bloków starych raczej nie była priorytetem, bo do czasów ataku Rosji na Ukrainę wszyscy byli pewni, że za chwilę nie będą one potrzebne – powiedział Onimichowski.

Jak dodaje – istnieje możliwość, że w tej chwili mamy do czynienia z jakąś poważniejszą sytuacją. Uspokaja jednak, że nie musimy się tym martwić, bo import jest tani dzięki OZE i nie dojdzie do blackoutu, a co najwyżej odbiorcy przemysłowi będą musieli ograniczać pobór.