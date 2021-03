Strajk w spółce zależnej PGE GiEK

Trwa strajk w spółce Betrans z grupy PGE GiEK. W koncernie wskazują, że „w najgorszym scenariuszu” akcja strajkowa może doprowadzić do wypowiedzenia Betransowi umów na świadczenie usług. Wyliczają przy tym, że jeden dzień strajku to 350 tys. zł strat, a także blisko milion złotych z tytułu kar umownych. Załoga spółki domaga się 320 zł podwyżki brutto. PGE apeluje o powrót do negocjacji.

Załoga jest zdeterminowana

Dodała także, iż niezakłócona ciągłość działania aktywów PGE GiEK została zabezpieczona m.in. przez oddelegowanych pracowników oddziałów i pozostałych spółek. Zapewniła, że dzięki tym działaniom ciągłość produkcji energii elektrycznej i wydobycia węgla jest zachowana.PGE GiEK apeluje do związkowców o powrót do rozmów i zapewnia, że „pracownicy stanowią największą wartość dla spółki”.Według komitetu strajkowego akcja protestacyjna w Betransie jest legalna, bowiem poprzedziły ją wszystkie procedury, jakie są wymagane w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Strajk poparli pracownicy we wcześniej przeprowadzonym referendum.Solidarność 80 żąda wzrostu wynagrodzeń o kwotę 260 zł do 360 zł brutto czyli średnio 320 zł brutto. Załoga chce też większego dodatku za pracę w systemie pracy trzyzmianowej ciągłej i systemie pracy równ. do kwoty 25 zł/dzień od 1 stycznia 2021 roku. Wśród żądań pojawił się też postulat podniesienia dodatku stażowego i dodatku do pracy na odkrywce.- Załoga jest zdeterminowana i będziemy protestować aż do skutku. Chciałbym podkreślić, że nasz strajk jest legalny, bo zgodnie z ustawą procedowaliśmy wszystkie etapy sporu zbiorowego - zaznaczył Cezary Stasiak, przewodniczący Solidarności 80, cytowany w portalu Dzień Dobry Bełchatów.Spółka Betrans jest największą spółką w zakresie świadczenia usług transportowych w Grupie Kapitałowej PGE Polska Grupa Energetyczna. Usługi transportowe świadczy różnorakimi środkami transportu o zróżnicowanej ładowności.Zobacz także: Strajk w spółce Betrans ma się rozpocząć 29 marca