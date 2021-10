Strategiczna inwestycja Taurona w katowickiej strefie

Tauron oddał do użytku Główny Punkt Zasilania Olszowa w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Jak podkreśla koncern, to strategiczna dla rozwoju strefy inwestycja. Zrealizowana w latach 2019-2021 kosztowała 21 mln zł.

Kolejne przedsięwziecie

Inwestycja realizowana była poprzez oddzielne opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonawstwo. Jej koszt to ok. 21 mln zł. Dla porównania, budżet inwestycyjny Oddziału w Opolu dla roku 2021 to ok. 165 mln zł.GPZ Olszowa stanowi kolejną stację elektroenergetyczną 110/15 kV zasilającą odbiorców Tauron Dystrybucja w energię elektryczną z terenu powiatu strzeleckiego. Stacja jest także powiązana poprzez linie kablowe 15 kV z GPZ Strzelce Piastów. Od strony technicznej stacja została wybudowana zgodnie z dokumentacją projektową, jako obiekt z 5-polową napowietrzną rozdzielnią 110 kV i wnętrzową 30-polową rozdzielnią 15 kV. Linia zasilająca 110 kV została wybudowana jako dwutorowa na słupach rurowych pełnościennych.- To bardzo ważny dzień dla Strefy Aktywności Gospodarczej Gminy Ujazd. Dzięki uruchomieniu GPZ Olszowa zyskujemy przewagę konkurencyjną w pozyskiwaniu nowych inwestorów oraz dajemy możliwość rozwoju istniejących przedsiębiorstw. Lokalizacja, zasoby ludzkie oraz media – to trzy najważniejsze aspekty, którymi kierują się inwestorzy przy wyborze lokalizacji. Dziękuję spółce Tauron Dystrybucja za rozwiązanie ostatniej z tych kwestii - powiedział podczas oficjalnego otwarcia inwestycji Hubert Ibrom, burmistrz gminy Ujazd.Co ważne, w GPZ Olszowa zabudowano elementy zabezpieczające środowisko przed ewentualnym wyciekiem do gruntu oleju transformatorowego oraz zastosowano energooszczędne rozwiązania związanie z ogrzewaniem i oświetleniem obiektu.