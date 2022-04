Straty skoczyły o ponad miliard złotych. Wszystko przez drogi prąd

Przewidywane na 2022 rok koszty strat sieciowych pięciu największych polskich operatorów systemów dystrybucyjnych to około 2,8 mld zł w porównaniu do 1,7 mld zł w 2021 rok. Ten skok, jak wynika z informacji uzyskanych przez WNP.PL od Urzędu Regulacji Energtyki, to efekt wzrostu cen prądu, który operatorzy kupują na pokrycie strat sieciowych.

URE w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych uwzględnia koszty tzw. różnicy bilansowej, na którą składają się m.in. straty powstające podczas przesyłu energii wskutek przemiany fizycznej energii elektrycznej w ciepło.

OSD kupują energię na pokrycie różnicy bilansowej, ale ostatecznie płacą za to odbiorcy energii, bo koszty różnicy bilansowej są uwzględniane w taryfach.

Szacunkowy wskaźnik strat sieciowych (różnicy bilansowej) największych pięciu polskich OSD na 2022 rok to 5,72 proc.

Urząd Regulacji Energetyki (URE) w taryfach operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) uwzględnia koszty tzw. różnicy bilansowej.

Na różnicę bilansową składają się generalnie straty techniczne, czyli straty powstające podczas przesyłu energii wskutek przemiany fizycznej energii elektrycznej w ciepło oraz straty handlowe, które obejmują m.in. nielegalny pobór energii.

Najprościej rzecz ujmując, OSD kupują energię na pokrycie różnicy bilansowej, a ostatecznie płacą za to odbiorcy energii, bo koszty różnicy bilansowej są uwzględniane w taryfach OSD.

Założenia taryfowe na 2022 rok

Według informacji uzyskanych od URE w taryfach pięciu największych polskich OSD na 2022 rok (PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator, Energa Operator, Stoen Operator) zostały uwzględnione koszty pokrycia różnicy bilansowej w łącznej kwocie około 2,8 mld zł.

Ta kwota to pochodna wielkości uznanego za uzasadniony poziomu różnicy bilansowej w 2022 roku, na poziomie blisko 8,1 TWh i jednostkowej ceny różnicy bilansowej przyjętej na poziomie 348 zł/MWh przy zakładanym na 2022 rok poziomie dostaw energii elektrycznej do odbiorców rzędu 141,7 TWh przez czołową piątkę polskich OSD.

Oznacza to, zważywszy planowany nominalny poziom strat sieciowych i dostaw energii dla odbiorców, że szacunkowy wskaźnik strat sieciowych (różnicy bilansowej) największych pięciu polskich OSD na 2022 rok to 5,72 proc.

Wielkości dotyczące szacowanej różnicy bilansowej i jej kosztów największych pięciu polskich OSD łącznie są większe niż były planowane do taryf na 2021 rok.

Wzrost cen prądu podnosi koszty strat

Według informacji uzyskanych od URE w taryfach pięciu największych polskich OSD na 2021 rok zostały zaplanowane koszty pokrycia różnicy bilansowej w łącznej kwocie około 1,7 mld zł.

Ta kwota była pochodną wielkości różnicy bilansowej założonej na 2021 rok na poziomie około 7,1 TWh i jednostkowej ceny różnicy bilansowej przyjętej na poziomie 241 zł/MWh, przy poziomie dostaw energii elektrycznej wyszacowanym na około 134,2 TWh.

Oznaczało to, zważywszy planowany wtedy nominalny poziom strat sieciowych (7,1 TWh) i poziom dostaw prądu do odbiorców, że wskaźnik strat sieciowych największych pięciu polskich OSD w 2021 szacowany była na 5,26 proc.

Porównując dane planistyczne URE dotyczące strat sieciowych największych OSD na lata 2021-2022, widać, że przewidywany w 2022 r. wzrost kosztów strat sieciowych to pochodna wzrostu jednostkowej ceny różnicy bilansowej z 241 zł/MWh do 348 zł/MWh (zdrożał prąd) i przewidywanego większego nominalnie, liczonego w TWh, poziomu strat sieciowych przy większych dostawach do odbiorców.

URE poinformował WNP.PL o zakładanych wielkościach różnicy bilansowej i jej kosztów, więc być może faktyczne koszty różnicy bilansowej w 2021 różniły się od zaplanowanych. Niemniej dane uzyskane od regulatora pokazują skalę kosztów strat sieciowych, za które w 2021 zapłacili odbiorcy energii, a także poziom kosztów, które będą zmuszeni pokryć w 2022 roku.