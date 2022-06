Straty, spadki, wysokie koszty: słońce zaszło nad polską fotowoltaiką

Kwitnąca dotychczas w słońcu koniunktury branża

fotowoltaiczną Polsce ma problem. Kilka firm z tej branży notuje spore straty , a akcje tanieją po kilkadziesiąt procent. Spółki narzekają m.in. na ogromną konkurencję i wzrost kosztów działalności.

Firmy z branży fotowoltaicznej narzekają na nasiloną konkurencję w sektorze, w efekcie czego zostały one postawione pod "wielką presją kosztową, jakiej nie widziano nigdy wcześniej".

Podwykonawcy wywindowali swoje oczekiwania, nastąpił wzrost cen komponentów, głównie ze względu na szalejącą inflację i kurs euro.

Negatywnie na wyniki firm z branży wpłynęły również nowe zasady rozliczania prosumentów. Coraz więcej firm odczuwa jednocześnie pozytywny wpływ rosnącej sprzedaży pomp ciepła.

Spółka Vortex Energy 8 czerwca 2022 r. poinformowała, że "ze względu na trudne otoczenie rynkowe i niesprzyjające okoliczności spowodowane inwazją wojsk rosyjskich w Ukrainie" podjęła decyzję o wycofaniu się z emisji publicznej akcji. Vortex Energy to spółka z branży energetyki odnawialnej, zajmująca się m.in. budową farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Spółka na dalszy rozwój chciała pozyskać ok. 150 mln zł.

Decyzja ta nie jest zaskoczeniem. Klimat na giełdzie raczej nie jest zachęcający, zwłaszcza dla firm z sektora energetyki odnawialnej, w tym fotowoltaiki, co widać np. po zachowaniu Indeksu IEO_PV, stworzonego przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO). W skład indeksu wchodzą cztery spółki notowane na rynku głównym GPW – ML System, Photon Energy, Sunex i Grodno, a także trzy firmy notowane na rynku NewConnect: Columbus Energy, Voolt i 01Cyberaton.

To będzie rok spadków

Indeks obejmuje notowania od początku 2019 r., kiedy to wyraźnie zauważalny stał się giełdowy boom spółek fotowoltaicznych. Od wielu miesięcy "słoneczny indeks" jest w wyraźnym trendzie spadkowym, co widać w analizie jego przebiegu za rok 2021.

Indeks rozpoczął miniony rok na poziomie 21 989 pkt, co oznaczało niemal 9-krotny wzrost od początku kalkulacji (styczeń 2019 r.), w tym niemal 3-krotny (dokładnie 233,2 proc.) w 2020 r. Trend wzrostowy utrzymał się do maja 2021 r., gdy indeks przebił 26 000 pkt. Od tego momentu obserwowany jest systematyczny spadek, który zakończył rok 2021 na poziomie 13 166 pkt - to ok. połowa wartości z majowego, historycznego szczytu oraz 40,1 proc. spadku w skali całego roku.

W 2022 r. wartość indeksu nadal spada. Na początku czerwca wyniosła ok. 11 100 tys. punktów, notując po drodze, pod koniec lutego, spadek poniżej poziomu 10 tys. punktów.

- "Czynniki, które mogły odegrać rolę, poza globalnymi problemami logistycznymi, jak wzrost kosztu frachtu komponentów z Azji, to zapowiedź zmiany systemu rozliczania prosumentów oraz coraz częstsze odmowy przyłączeń do sieci farm PV - czytamy w analizie IEO. - Co ciekawe, wzrosty cen energii na Towarowej Giełdzie Energii (TGE) w drugiej połowie 2021 r. czy ogłoszenie nowego pakietu klimatycznego Fit for 55 nie windowały indeksu" - zauważono.

Stilo Energy: blisko układu

Obecnie w najtrudniejszej sytuacji ze spółek publicznych z branży fotowoltaicznej wydaje się być Stilo Energy - to jedna z największych polskich spółek z tej branży.

Zarząd Stilo Energy 31 maja 2022 r. poinformował o zamiarze nieprzedłużania przez Bank Pekao umowy standstill (dochodzenia roszczeń), która obowiązywała do 31 maja 2022 r.

To oznacza, że Bank będzie uprawniony do wszczęcia działań windykacyjnych i dochodzenia od spółki spłaty zaciągniętego kredytu w kwocie 6 mln zł, którego wykorzystanie na koniec maja wynosiło ok. 3,36 mln zł.

"Wobec powyższego w tym samym dniu spółka podjęła decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do otwarcia postępowania o zatwierdzenie układu w oparciu o znowelizowane przepisy Prawa restrukturyzacyjnego, w tym dokonaniu przez doradcę restrukturyzacyjnego w imieniu spółki obwieszczenia o otwarciu postępowania o zawarcie układu we właściwym rejestrze" - poinformowało Stilo Energy.

Tego samego dnia spółka przedstawiła raport roczny za 2021 r. Wypada on dość słabo. Z raportu wynika, że przychody Stilo Energy w 2021 r. wyniosły 107,3 mln zł i były nieco niższe niż w roku 2020 (115,7 mln zł).

Spółka zanotowała 9,2 mln zł straty operacyjnej (EBIT), wobec 866 tys. zł zysku w 2020 r. Stilo Energy w 2021 r. miało stratę netto w wys. 7,8 mln zł, podczas gdy w 2020 r. odnotowała zysk netto na poziomie przekraczającym 1,1 mln zł.

Konkurencja się nasila. Pompy zamiast paneli?

- Zmniejszenie się przychodów ze sprzedaży było w dużej mierze spowodowane nasiloną konkurencją w sektorze PV. Na wynik netto wpłynął m.in. wzrost kosztów sprzedaży, np. w związku z wydatkami na działania marketingowe, reklamę, pozyskiwanie klientów poniesionymi głównie w pierwszej połowie roku. Jednocześnie, w drugiej połowie 2021 roku spółka poprawiła już poziomy kontraktacji oraz zrealizowanych montaży, co istotnie wpłynęło na wyniki czwartego kwartału 2021 oraz pierwszego kwartału 2022 roku - napisali w liście do akcjonariuszy członkowie zarządu Stilo Energy.

Jak zapewniono, obecnie działania spółki skupiają się na rozbudzonym - dzięki programom wspierającym Mój prąd 4.0 oraz Moje ciepło - zainteresowaniu klientów pompami ciepła oraz magazynami energii.

- Liczymy, że ten trend chwilowo i częściowo zastąpi segment mikroinstalacji fotowoltaicznych. W dalszym stopniu zamierzamy zabiegać o rynek klienta B2B i stopniowo zwiększać w nim swój udział - zapewnia zarząd Stilo Energy.

Po pierwszym kwartale zaczynamy hamowanie

Stilo Energy dobrze rozpoczęła rok 2022. W pierwszym kwartale 2022 r. spółka wypracowała 29,35 mln zł przychodów ze sprzedaży i około 0,69 mln zł zysku netto, wobec 12,48 mln zł przychodów ze sprzedaży i blisko 4,3 mln zł straty netto w pierwszym kwartale 2021 roku.

Zdaniem zarządu spółki uruchomiony w połowie kwietnia 2022 r. program Mój prąd 4.0 istotnie wpłynie na zainteresowanie klientów m.in. pompami ciepła.

Zarazem spółka ocenia, że w drugim i trzecim kwartale 2022 r. należy się spodziewać znaczącego wyhamowania popytu na instalacje PV w segmencie klientów indywidualnych.

W kwietniu 2022 widać już było spadek tego popytu, a jest to związane z wprowadzoną od 1 kwietnia 2022 roku zmianą systemu rozliczeń energii nowych prosumentów, z net-meteringu na net-billing.

Spółka podała, że realizuje plan zwiększenia udziału w rynku klientów biznesowych, co jednak jest procesem wymagającym dłuższego czasu.

Akcje Stilo Energy zadebiutowały na rynku NewConnect 21 kwietnia 2021 r. Od tego czasu są w trwałym trendzie spadkowym. W tym czasie akcje spółki potaniały aż o 92,75 proc. - tylko 8 czerwca 2022 r. spadek wyniósł 15,33 proc.!

Columbus Energy: to jest kolejny skomplikowany rok

Nie lepiej radzi sobie inny lider rynku fotowoltaicznego, Columbus Energy. Przychody grupy Columbus Energy w 2021 r. wyniosły 706,4 mln zł i były wyższe niż rok wcześniej, kiedy były na poziomie 653,7 mln zł.

Grupa miała stratę na działalności operacyjnej w wys. ponad 1 mln zł, podczas gdy w 2020 r. miała zysk w wys. 75,9 mln zł. W 2021 r. Grupa zanotowała stratę netto w wys. 16,4 mln zł, a w roku 2020 zysk netto w wys. 63,1 mln zł.

- Rok 2021 był skomplikowany dla Columbus Energy ze względu na dynamiczną sytuację otoczenia rynkowego, kończącą się starą ustawę prosumencką oraz związaną z tym presję kosztową komponentów i pracy podwykonawców, zwłaszcza w ostatnim kwartale - przyznała spółka.

Rok 2022 również jest skomplikowany, co widać po wynikach za pierwszy kwartał. W okresie pierwszych trzech miesięcy 2022 przychody grupy Columbus Energy wyniosły 225,4 mln zł i były wyraźnie wyższe niż w pierwszym kwartale roku 2021, kiedy sięgnęły 155,8 mln zł.

W pierwszym kwartale 2021 r. grupa Columbus Energy miała 15,3 mln zł zysku działalności operacyjnej, a w pierwszym kwartale 2022 r. zanotowała stratę 7,9 mln zł.

W pierwszym kwartale 2022 r. Columbus miał 13,8 mln zł straty netto wobec zysku w wys. 8,5 mln zł w analogicznym okresie roku 2021.

Presja kosztowa się nasila

- Przez ostatnie pół roku popyt na instalacje prosumenckie był tak duży, że zostaliśmy postawieni pod wielką presją kosztową, jakiej nie widzieliśmy nigdy wcześniej. Podwykonawcy wywindowali swoje oczekiwania dwukrotnie, a komponenty w tym okresie były droższe, głównie ze względu na szalejącą inflację i kurs euro. Presja małych instalatorów wpłynęła też na cenę sprzedaży, która była niższa o ok. 10 proc. od ceny oczekiwanej - tłumaczy Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy.

Jak dodał, kwiecień przyniósł nie tylko spowolnienie w sprzedaży fotowoltaiki, ale również zahamowanie rynku. Popyt na starych zasadach rozliczeń się skończył, a potencjalni klienci (czyli ponad 4 000 000 domów bez fotowoltaiki) muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości regulacyjnej; na to potrzeba czasu.

Podobnie jak w przypadku Stilo Energy, również akcje Columbus Energy od wielu miesięcy są w trendzie spadkowym. W pandemicznym 2020 r., czyli w czasie wielkiego boomu na fotowoltaikę akcje Columbus wyceniano na 112 zł. Od tego czasu akcje spółki tanieją. Na zamknięciu giełdowej sesji 8 czerwca za jedną akcję Columbusa płacono 6,92 zł, tego dnia potaniały one o 7,73 proc.

ML System: inwestycje i badania wpływają na wynik

Z pogorszeniem wyników przyszło się zmierzyć także grupie ML System. Co prawda w 2021 r. jej przychody były dużo wyższe niż rok wcześniej - 188,8 mln zł wobec 127,2 mln zł, ale już inne wskaźniki były niższe.

Zysk operacyjny spadł z 11,5 mln zł w 2020 r. do 4,4 mln zł w 2021 r., a zysk netto spadł z 10,1 mln zł do 1,7 mln zł.

Spółka podała, że duży wpływ na wynik netto miały zarówno zwiększone koszty amortyzacji wynikające z dynamicznie realizowanych inwestycji rozwojowych, jak również przyspieszona amortyzacja rozliczana w strategicznych projektach B+R.

Początek roku 2022 przyniósł pogorszenie wyników. Co prawda przychody wzrosły, i to mocno - z 26,2 mln zł w pierwszym kwartale 2021 r. do 54,9 mln zł w tym samym okresie roku 2022, ale na tym dobre wiadomości się kończą. Strata z działalności operacyjnej wzrosła z 358 tys. zł do 1,7 mln zł, a strata netto wzrosła z 459 tys. zł do 2,7 mln zł.

ML System przyznała, że inwazja Rosji na Ukrainę wpływa na łańcuchy dostaw w wielu segmentach gospodarki, a w przypadku działalności spółki kluczowe znaczenie ma aluminium i szkło.

- Pracujemy nad tym, aby minimalizować potencjalny, negatywny wpływ na terminowość dostaw wspomnianych materiałów - zapewnia ML System.

ML System poinformowało 8 czerwca, że Tauron Serwis wybrał jako najkorzystniejszą ofertę spółki na dostawę paneli słonecznych na potrzeby budowy farmy fotowoltaicznej w miejscowości Mysłowice-Dziećkowice. Wartość oferty wynosi blisko 10,61 mln euro netto.

Po publikacji informacji kurs akcji ML System podrożał tego dnia o 9,68 proc. i na zamknięciu za jedną akcję płacono 68 zł. To oczywiście wzrost znaczący, ale warto pamiętać, że w ciągu ostatniego roku akcje ML System również mocno taniały - o 53,73 proc. Tylko od początku 2022 r. spadki sięgnęły 24,44 proc.

Sunex: pomocny eksport

Wyraźnie lepiej na tym tle wypada spółka Sunex, która wchodzi w skład indeksu IEO_PV.

Trzeba jednak zauważyć, że profil działalności Sunex jest nieco inny niż Stilo Energy i Columbus Energy - to spółka zajmująca się m.in. produkcją urządzeń OZE i ich sprzedażą na rynkach zagranicznych. Obecnie około 60 proc. produkcji Sunex trafia na rynki zagraniczne, głównie na rynek niemiecki.

Przychody ze sprzedaży grupy Sunex w 2021 r. wyniosły 130,5 mln zł, podczas gdy w 2020 r. były one na poziomie 84,5 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej w 2021 r. wyniósł 10,17 mln zł - niemal tyle samo, co rok wcześniej, kiedy wyniósł 10,05 mln zł. Spadł za to, ale nieznacznie, zysk netto, który w 2020 r. był na poziomie 6,5 mln zł, a w 2021 r. wyniósł 6,2 mln zł.

Dobrze rozpoczął się dla Sunex rok 2022. W pierwszym kwartale przychody wyniosły 56,1 mln zł, rok wcześniej było to 22,9 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wzrósł z 2,5 mln zł w pierwszym kwartale 2021 do 7,9 mln zł w pierwszym kwartale 2022, a zysk netto wzrósł odpowiednio z 1,8 mln do 5,8 mln zł.

W planach na 2022 r. spółka ma dalszy rozwój sprzedaży w nowym kanale dystrybucji w Polsce poprzez spółkę Polska Ekologia Przetargi, będącą częścią grupy kapitałowej. Grupa upatruje tutaj duże możliwości rozwoju związane ze środkami dotacyjnymi dostępnymi dla jednostek samorządowych, przeznaczonymi na realizację projektów OZE.

Akcje Sunex zachowują się lepiej od innych firm fotowoltaicznych. Od początku 2022 r. zwyżkowały one o 107,87 proc. (tylko 8 czerwca wzrosty sięgnęły 7,25 proc.). W skali ostatnich 12 miesięcy wzrost wygląda mniej spektakularnie, ale nadal jest atrakcyjny, bo wynosi 14,20 proc.

Grodno: przychody przekroczyły miliard złotych

Bardzo udane wyniki zanotowała także grupa Grodno, która, choć zalicza się do szeroko rozumianej branży OZE, również prowadzi trochę inną działalność niż Stilo i Columbus.

Skonsolidowane przychody grupy Grodno ze sprzedaży w roku obrotowym 2021/2022 (za okres od 1 kwietnia 2021 r. do 31 marca 2022 r.) wyniosły 1,19 mld zł - po raz pierwszy w historii grupy przekroczono 1 miliard zł przychodów w ciągu roku. Dla porównania, rok wcześniej obroty wyniosły 711,7 mln zł.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 56,5 mln zł wobec 18,8 mln zł w poprzednim roku obrotowym.

Zysk netto był na poziomie 43,4 mln zł wobec 13,7 mln zł w poprzednim roku obrotowym, co oznacza wzrost o 216 proc.

Na wysoką dynamikę przychodów oraz wyników wpłynęła przede wszystkim wyższa sprzedaż w segmentach odnawialnych źródeł energii oraz kabli i przewodów. Grupa sprzedała rekordową liczbę instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła.

Zarząd spółki korzystnie ocenia perspektywy rozwoju grupy w bieżącym roku i zgodnie ze strategią planuje utrzymanie dwucyfrowej dynamiki wzrostu. Siłą napędową Grupy pozostaną odnawialne źródła energii, w szczególności duża fotowoltaika i pompy ciepła.

- Zgodnie z oczekiwaniami, zwiększamy sprzedaż dużych instalacji fotowoltaicznych dla klientów przemysłowych, a w związku z rosnącymi cenami energii i powszechnym trendem orientacji biznesu na energooszczędność, zjawisko to będzie przybierać na sile. Do tego dochodzi nowa edycja programu Mój prąd dla małych instalacji fotowoltaicznych oraz programu Moje ciepło dla pomp ciepła. Rynek pomp ciepła w bieżącym roku ma urosnąć o ponad połowę i chcemy to maksymalnie wykorzystać. Podsumowując, rewolucja energetyczna trwa, mocno na tym korzystamy i wiele wskazuje na to, że bieżący rok będzie dla nas kolejnym rekordowym - komentuje Andrzej Jurczak, prezesa Grodna.

Notowania akcji Grodna od początku 2022 r. potaniały o 0,36 proc., notując po drodze - w kwietniu - wzrosty do poziomu 21 zł, po których nastąpiły spadki. Na zamknięciu sesji 8 czerwca za jedną akcję Grodna płacono 16,84 zł, tego dnia potaniały one o 0,44 proc. To oznacza, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy podrożały one o 11,52 proc.

Rodzi się pytanie, jak jest trwałość trendu, w którym znalazły się spółki fotowoltaiczne. Można się spodziewać poprawy w postrzeganiu tych spółek: rynek domowej fotowoltaiki odnajdzie się w nowych realiach, będą ułatwienia w przyłączaniu farm fotowoltaicznych do sieci i pojawią się pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Są to jednak nadzieje, których realizacji szybko nie należy się spodziewać.

