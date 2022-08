Strefa Gazy: Elektrownia wstrzyma pracę, bo brakuje paliwa

Elektrownia w Strefie Gazy przestanie działać w południe 7 sierpnia. Powodem decyzji operatora instalacji jest brak paliwa. O możliwości takiego obrotu sprawy mówiło się już 4 sierpnia. Brak prądu grozi 2 milionom 300 tysiącom mieszkańców centralnych regionów Gazy.

Informację o możliwym wstrzymaniu produkcji energii podały agencje 6 sierpnia. Potwierdziła ją EPA a o możliwym scenariuszu pisał wcześniej lokalny timesofisrael.com.

Cała sytuacje jest wypadkową decyzji władz Izraela. Te podjęły kroki, by ograniczyć import dóbr i towarów do Gazy. Decyzje żydowskiego państwa weszły w życie w miniony wtorek (2 sierpnia). Jest to część większego rosnącego napięcia między Izraelem a Palestyńczykami. Narasta ono od jakiegoś czasu.

Zastosowane przez Izrael działania wstrzymały dostawę paliwa do wspomnianej elektrowni. Bloki elektrowni są zasilane olejem (ang. diesel). Zmagazynowana ilość paliwa jest na wyczerpaniu. W południe 7 sierpnia zakład będzie musiał wstrzymać produkcję prądu.

- Jeśli dzisiaj lub najdalej jutro nie zostaną wznowione dostawy wstrzymamy działanie elektrowni - mówił w sobotę (6 sierpnia) Rafiq Maliha, który jest głównym managerem zagrożonego przestojem obiektu. W jego ocenie wstrzymanie pracy elektrowni to wielki cios i tragedia.

Paliwo do elektrowni dostarczane było z Egiptu lub z Izraela. Było uprzywilejowanym transportem ze względu na znaczenie elektrowni dla sieci energetycznej Gazy.

Mieszkańcy Gazy nie raz są postawieni przed sytuacją, w której brakuje prądu w ich domach i miastach. W minionych tygodniach standardem było, że prąd był w sieci w Gazie przez 10 godzin dziennie. Takie pomiary dostępności prądu dla odbiorców potwierdziła misja w Gazie Organizacji Narodów Zjednoczonych. W Gazie jest obecna misja humanitarna.

Działania Izraela są bardzo alarmujące, bo nie pozwalają nie tylko do Gazy wwozić towarów, ale i nie pozwalają Palestyńczykom opuścić ich rodzinnego terenu. To bardzo źle wpływa na dostępność pomocy medycznej dla chorych Palestyńczyków, których wielu wymaga pomocy. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ocenia, że przez działania Izraela do 50 osób dziennie pozbawionych jest specjalistycznej pomocy medycznej w Strefie Gazy. Przy braku prądu w regionie sytuacja może się jeszcze pogorszyć.

Innym problemem jest zablokowanie przepływu do Izraela części pracujących w tym kraju Palestyńczyków.

Całość tych problemów zaczyna wpływać nie tylko na ekonomiczne, ale i na społeczno-polityczną sytuację w regionie. Napięcie narasta a brak prądu w Palestynie może tylko negatywnie wpłynąć na rodzący się konflikt.

Elektrownia w Gazie produkuje od 60 do 140 MW mocy. Jednak przez napięcia i działania w Gazie jej potencjał nie zawsze jest wykorzystywana w 100 proc. W przeszłości była ona także celem ataków i operacji wymierzonych w zakłócenie życia Palestyńczyków.