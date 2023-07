Studenci Politechniki Łódzkiej skonstruowali mistrzowską turbinę wiatrową

Innowacyjna turbina wiatrowa opracowana przez zespół studentów z Politechniki Łódzkiej w projekcie GUST zdobyła pierwsze miejsce w International Small Wind Turbine Contest i osiągnęła najlepszy wynik w kategorii najwyższa roczna produkcja energii (AEP).

Najnowsza konstrukcja zespołu GUST okazała się niezrównana pod względem efektywności

"Zespół studentów z Politechniki Łódzkiej osiągnął spektakularne zwycięstwo w finale International Small Wind Turbine Contest. Innowacyjna turbina wiatrowa opracowana w projekcie GUST zdobyła pierwsze miejsce, pokonując drużyny z Kanady, Holandii, Egiptu czy Danii. Dodatkowo konstrukcja z PŁ osiągnęła najlepszy wynik w kategorii najwyższa roczna produkcja energii (AEP)" - poinformowała w niedzielę rzeczniczka uczelni dr inż. Ewa Chojnacka.

GUST (Generative Urban Small Turbine) to projekt studencki realizowany przez członków Studenckiego Koła Naukowego Energetyków (SKNE) działającego przy Instytucie Maszyn Przepływowych Wydziału Mechanicznego PŁ. Pracuje nad nim interdyscyplinarna grupa studentów z Wydziałów: Mechanicznego; Chemicznego; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki; Organizacji i Zarządzania; Inżynierii Procesowej i Ochrony środowiska oraz International Faculty of Engineering.

"Najnowsza konstrukcja zespołu GUST okazała się niezrównana pod względem efektywności. Zwycięska turbina osiągnęła najwyższy w swojej historii współczynnik sprawności, przewyższając wszystkie prototypy prezentowane w finale" - przekazali studenci ze zwycięskiego zespołu.

Jak dodała dr Chojnacka, turbina GUST była w stanie wygenerować ponad 1 kW mocy przy wietrze o prędkości 13 m/s, co stanowi imponujący wynik, który podkreśla skuteczność i wydajność tej nowej technologii.

Zespół GUST z powodzeniem opracował pierwsze części turbiny, wykorzystując rodzime materiały

Warto zaznaczyć, że zespół GUST z powodzeniem opracował pierwsze części turbiny, wykorzystując rodzime materiały. W ocenie ekspertów, jest to milowy krok w uniezależnieniu się od importowanych materiałów.

Mistrzowski zespół w swojej - najlepszej obecnie na świecie - konstrukcji zastosował szereg rozwiązań, które pozwoliły na osiągnięcie współczynnika mocy, określającego sprawność turbiny, na poziomie 0,41, co stanowi świetny wynik dla małych turbin wiatrowych.

Te rozwiązania to m.in. zredukowane opory w łożyskach, ekologiczna obudowa drewniana, umożliwiająca szybką wymianę komponentów czy zastosowanie biokompozytów do niektórych elementów turbiny. Poza tym większość systemu konwersji energii przełożono do szafy sterowniczej, przetestowano dwa warianty rotora i zastosowano tensometr do pomiaru "momentu na wale" - co umożliwiło lepszą analizę dynamiczną całego systemu.