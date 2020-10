Sunday Energy zmierza na NewConnect

Wyzwaniem dla podmiotów odzyskujących urządzenia PV będzie ich dalsze przeznaczenie.Sunday Energy zakłada zaoferowanie takim klientom pełnej usługi w postaci demontażu, testów, serwisowania i magazynowania urządzeń, a finalnie pośrednictwo w ich sprzedaży do nowych klientów.- W perspektywie krótko- i średnioterminowej naszym corowym obszarem biznesu pozostanie importi sprzedaż paneli (z segmentu premium jak i popularnego) oraz niezbędnych urządzeń (inwerterów, zabezpieczeń itd.) - dodaje Michał Sochacki.Przypomina, że do tej pory spółka współpracowała z producentami jak DAH Solar, Just Solar czy Leapton.