SunRoof szykuje globalną ekspansję. Zaoferuje też dach za złotówkę

- SunRoof oferuje dachy i fasady budynków zintegrowane z fotowoltaiką. To oznacza, że zamiast tradycyjnego dachu montujemy dach zbudowany z paneli fotowoltaicznych. Taki dach spełnia wszystkie funkcje tradycyjnego dachu, a dodatkowo produkuje energię elektryczną - mówi WNP.PL Lech Kaniuk, prezes SunRoof.

Własna elektrownia

Ze Szwecji w cały świat

Dach za złotówkę

Spółka działa w kilku krajach. Lech Kaniuk wskazuje na różnice w podejściu klientów do produkcji energii.- Dzisiaj jeszcze wiele osób myśli o fotowoltaice w taki sposób, że zainstaluje sobie kilka paneli na dachu, żeby obniżyć rachunek za prąd, ale wciąż kupuje go z zewnątrz. W dużej mierze nasi klienci, zwłaszcza w Niemczech i Szwecji, chcą uzyskiwać jak największą ilość energii z dachu solarnego, ponieważ mają lub planują zakup samochodu elektrycznego. Gdy zaczynamy korzystać z samochodu elektrycznego, nasze zapotrzebowanie na energię mocno rośnie. Wielu klientów woli go ładować u siebie w domu niż korzystać z miejskich stacji ładowania. Wtedy, kiedy produkujemy energię nie tylko do oświetlenia i ogrzewania domu, ale mamy nadwyżkę, którą możemy używać jako paliwo do naszego samochodu, to opłacalność instalacji fotowoltaicznej znacząco się poprawia. Już w niedalekiej przyszłości takie rozwiązanie będzie czymś oczywistym - przekonuje Kaniuk.SunRoof zaczął sprzedaż swoich produktów w Szwecji, która obecnie jest największym rynkiem i skąd spółka generuje ok. 70 proc. sprzedaży. Drugim co do wielkości rynkiem, z ok. 20-proc. udziałem, jest Polska, gdzie zaczęto sprzedaż w 2020 r. Pod koniec 2020 roku SunRoof wprowadził swoją ofertę również na rynek niemiecki, skąd ma już ok. 10 proc. przychodów. Spółka spodziewa się, że rynek niemiecki prześcignie Polskę w ciągu najbliższego pół roku i dogoni Szwecję pod koniec 2022 r.- Mamy globalne ambicje i już szykujemy ekspansję na kolejne rynki zagraniczne. Docelowo Polska będzie więc dla nas jednym z wielu rynków, ale wciąż interesującym pod wieloma względami. Wystarczy popatrzeć na to, jak dużo powstaje tutaj nowych i remontowanych dachów. My jednak patrzymy znacznie szerzej i jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby zbudować największą i najinteligentniejszą sieć połączonych dachów solarnych na świecie - podkreśla Lech Kaniuk.Jak deklaruje, wejście na rynki kolejnych państw SunRoof ogłosi w drugiej połowie 2022 r. Aktualnie spółka prowadzi też pilotażowe projekty w USA.SunRoof pracuje również nad rozwiązaniem w zakresie finansowania dachów solarnych, gdzie chce oferować dach za złotówkę.- Takie rozwiązanie oferujemy już dzisiaj dla samorządów. Jeśli miasto chciałoby zrobić remont dachu, albo wybudować nowy obiekt z zastosowaniem naszej technologii, to może otrzymać dach za złotówkę. Wówczas produkowana energia będzie spłacać tę inwestycję. Miasto nie poniesie zatem żadnych kosztów. W Polsce jeszcze nie mamy zrealizowanego projektu w takim modelu. Jesteśmy na etapie składania ofert i przyjmowania zgłoszeń - informuje Lech Kaniuk.Podkreśla, że kierowana przez niego spółka nie chce ograniczać się tylko do sprzedaży dachów, ale tworzy cały ekosystem rozwiązań dla inteligentnego domu, w tym technologię do zarządzania energią.- Planujemy w 2022 r. wdrożyć w Polsce wirtualną elektrownię. Jeżeli prosument, który ma nadwyżkę energii, będzie chciał, żebyśmy zarządzali prądem wyprodukowanym przez jego dach, to możemy zostać operatorem. Łącząc budynki wyposażone w instalacje fotowoltaiczne z magazynami energii i ładowarkami do samochodów elektrycznych, możemy zarządzać tym systemem i stajemy się wówczas wirtualną, rozproszoną elektrownią - tłumaczy Lech Kaniuk.