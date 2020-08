SunRoof zapowiada energetyczny marketplace

SunRoof, polsko-szwedzki start-up tworzący dachy solarne i rozwiązania wspierające inteligentne zarządzanie energią, przejął szwedzką firmę Redlogger, która dostarcza oprogramowanie do rejestracji i certyfikacji prądu z OZE. To połączenie technologii stanowi bazę do stworzenia platformy, umożliwiającej sprzedaż nadwyżek energii produkowanej przez dachy SunRoof. W pierwszej kolejności energetyczny marketplace zostanie uruchomiony w Polsce.