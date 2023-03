Suwałki: miasto kupuje prąd od dostawcy rezerwowego

Miasto Suwałki (woj. podlaskie) ogłosiło już czwarty przetarg na dostawę prądu dla utworzonej przez siebie grupy zakupowej. Od kilku miesięcy nie ma chętnej firmy na dostawę prądu, dlatego grupa od 1 stycznia kupuje prąd od dostawcy rezerwowego.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Żaden z dostawców prądu nie zgłosił się do trzech przetargów ogłoszonych w 2022 roku przez Urząd Miasta Suwałki na obsługę miejskich instytucji w tym roku. Samorząd stworzył grupę zakupową, która liczy 45 podmiotów.

Magistrat poinformował, że miasto ogłosiło już czwarty przetarg, który dotyczy zakupu prądu dla potrzeb jednostek organizacyjnych miasta, innych suwalskich podmiotów oraz gminy Raczki i jednostek organizacyjnych tej gminy.

Od 1 stycznia 2023 roku miasto musi kupować prąd od tzw. dostawcy rezerwowego. "Pierwsza dekada marca za nami, a do dziś nie dostaliśmy ani jednej faktury za prąd. Zatem nie wiemy tak naprawdę ile ten prąd nas kosztuje. Wiemy, że jest ustawowo wprowadzona stawka maksymalna za MWh wynosząca 785 zł netto. Natomiast nie wiemy ile kosztować będzie dystrybucja. Czekamy na pierwsze faktury" - poinformował kierownik biura prezydenta Kamil Sznel.Dodał, że wyłoniona w przetargu firma ma dostarczać prąd od 1 maja do końca grudnia tego roku. Na oferty urząd czeka do 5 kwietnia.