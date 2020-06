Świat inwestuje w energię odnawialną. A Polska?

REN 21 opublikowało raport na temat inwestycji na świecie w odnawialne źródła energii. Wynika z niego, że w 2019 r. przyrost OZE w sektorze energetycznym był największy w historii, a wciąż – zdaniem autorów opracowania – jest potencjał i potrzeba przyspieszenia. Łącznie wydano na inwestycje w zieloną energetykę prawie 300 mld dolarów. Oficjalnych danych z Polski brak.

Nie widać całości

WiseEurope: 48 mld od 2013 roku

Słońce wychodzi na czoło

OZE po pandemii

W ubiegłym roku przybyło na świecie prawie 115 GW mocy fotowoltaicznych (PV) oraz 60 GW wiatrowych. Liderami w inwestycjach pozostają Chiny i Indie - łącznie w ubiegłym roku kraje te zainwestowały w OZE prawie 93 miliardy dolarów.Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, komentuje: - Państwo polskie nie ma systemu informacyjnego, który zbiera, konsoliduje i udostępnia dane o inwestycjach w całym sektorze OZE. Taki wymóg stawia dyrektywa o OZE z 2009 roku, ale w punkcie dotyczącym dostępu do informacji publicznej nie została wdrożona. Brak informacji oznacza, że żyjemy tysiącami informacji, że ktoś coś zbudował, ale nie widzimy całości. Politycy na potęgę przecinają wstęgi, ale nikt nie wie, czy ta inwestycja ma znaczenie - dodaje.Prezes IEO podkreśla jednak, że najbardziej istotny, mobilizujący wkład w rozwój OZE dało wsparcie z UE. W latach 2010-2014 (zakończenie i rozliczenie inwestycji finansowanych z budżetu UE 2017-2013) inwestorzy OZE uzyskali z UE ponad 3 mld zł w formie dotacji, a w latach 2016-2020 kolejne 3 mld, z tego najwięcej na energię słoneczną, większość w RPO.Pozwoliło to na wygenerowanie inwestycji rzędu 10 mld zł. Krajowe środki publiczne mogły stanowić ok. 5 mld zł (programy na rzecz kolektorów słonecznych, prosumentów fotowoltaicznych), dając kolejne 10 mld inwestycji. Poza wkładem do finansowania publicznego, realizowane były inwestycje prywatne, w szczególności w elektroenergetyce, w systemie tzw. zielonych certyfikatów, dzięki którym zrealizowano inwestycje rzędu 25 mld zł (głównie w energetyce wiatrowej) oraz ostatnio, po od 2017 roku w systemie aukcyjnym, w którym już zrealizowano inwestycje rzędu 2 mld zł, a do końca br. ok. 5 mld zł.Resztę inwestycji prywatnych w OZE (realizowanych bez wsparcia, kolektory słoneczne, kotły na biomasę, fotowoltaika prosumencka, małe farmy wiatrowe) można szacować na 10 mld zł.Wiśniewski szacuje, że razem w całym sektorze OZE zainwestowano w Polsce ok. 60 mld zł.W latach 2013-2019 na niskoemisyjne inwestycje energetyczne przeznaczono łącznie ok. 48 mld złotych, co pozwoliło na sfinansowanie instalacji odnawialnych o łącznej mocy 8,6 GW.Około 62 proc. tych środków przeznaczono na farmy wiatrowe na lądzie, a 28 proc. – na projekty w obszarze fotowoltaiki . To z kolei dane, jakie podaje najnowsze raport instytutu WiseEuropa pt. „Prąd zmienny. Panorama niskoemisyjnych inwestycji w energetyce”.Według raportu prywatne przedsiębiorstwa energetyczne oraz firmy-prosumenci łącznie zbudowały 81 proc. wszystkich mocy odnawialnych, finansowanie publiczne przez państwo i spółki będące własnością Skarbu Państwa to 15 proc.Dominującą rolę w finansowaniu technologii niskoemisyjnych ma kapitał pochodzący z sektora prywatnego, w tym przede wszystkim banków komercyjnych. Finansowanie nie jest więc barierą dla szybkiej transformacji polskiej energetyki, najważniejsze są zapewnienie warunków sprzyjających mobilizacji środków prywatnych i gwarantujących inwestorom stabilne warunki działania – to jeden z głównych wniosków zawartych w nowym raporcie.czytaj też: Kto i jak finansuje rozwój OZE w Polsce? [RAPORT] Inwestycje w OZE przyśpieszają. Według najnowszego raportu IEO „Rynek Fotowoltaiki w Polsce '2020" łączne nakłady inwestycyjne tylko w tym sektorze wynosiły 3,5 mld w 2018 roku i ponad 4 mld zł w 2019 roku.- Oznacza to, że fotowoltaika jest obecnie głównym obszarem inwestycji w elektroenergetyce OZE - mówi Wiśniewski.Suma nakładów inwestycyjnych w branży PV w 2020 roku będzie najwyższa w całej polskiej elektroenergetyce, także konwencjonalnej. Łączne nakłady na inwestycje PV w latach 2019-2020 przewyższą ponoszone w ciągu ostatniej dekady koszty na budowę ostatnich bloków systemowych, które mają być oddane do użytku w 2020 roku (wszystkie nowe węglowo-gazowe elektrownie klasy 0,5-1 GW: Żerań, Jaworzno i elektrociepłownia Stalowa Wola, których łączne nowe węglowo-gazowe moce sięgną 1450 MW, kosztować będą 7,8 mld zł). Zatem fotowoltaika w ostatnich 2 latach może zmobilizować więcej kapitału niż w tym samym okresie cała energetyka konwencjonalna.- Nie zejdziemy z drogi do katastrofy klimatycznej, o ile nie dokonamy natychmiastowej zmiany na efektywną i odnawialną energię we wszystkich sektorach po pandemii COVID-19 - uważa Rana Adib, dyrektor wykonawczy REN 21.W wyniku nadzwyczajnego tąpnięcia światowej gospodarki powodowanego COVID-19 Międzynarodowa Agencja Energetyczna IEA przewiduje, że w 2020 r. emisje CO2 związane z energią spadną nawet o 8 proc. Jednak emisje w 2019 r. były najwyższe w historii i spadek ten jest tylko tymczasowy.Osiągnięcie celów Porozumienia paryskiego z 2015 roku wymagałoby rocznego spadku o co najmniej 7,6 proc.w ciągu następnych 10 lat. Dlatego szefowa REN21 zaleca, by wprowadzane dla ożywienia gospodarczego po COVID-19 pakiety wykorzystać jako szansę na przejście do gospodarki niskoemisyjnej.Raport wskazuje, że zielone pakiety środków naprawczych dla gospodarki, takie jak inwestycje w odnawialne źródła energii i efektywność energetyczną budynków, są bardziej opłacalne niż tradycyjne środki stymulujące i przynoszą większe zwroty.Ogólnie, w ocenie REN21, transformacja sektora wytwórczego energii elektrycznej w ujęciu globalnym znacząco przyspiesza, ale ma potencjał do jeszcze szybszego rozwoju, a dzisiejsze tempo nadal jest zbyt wolne, by spełnić założenia globalnego układu klimatycznego z Paryża z 2015 r.