Światowa transformacja energetyczna ma hamulcowego

Chiny dodają nowe moce OZE i atomowe w rekordowym tempie, zarazem jednak dalej budują węglówki. Indie z kolei zdecydowały, że nowych mocy węglowych nie będą budować już wcale. Rosja tylko udaje, że ma politykę klimatyczną, bo w kwestii dekarbonizacji nie robi nic...

Prześledziliśmy, jak wygląda polityka klimatyczna i energetyczna pięciu największych emitentów na świecie: Chin, USA, Unii Europejskiej, Indii i Rosji. Tu omawiamy sytuację w USA i UE.

Wspomniane cztery pierwsze z państw i grupy krajów podjęły w ostatnim czasie szerokie działania na rzecz transformacji energetycznej, a we wszystkich z nich budowa źródeł odnawialnych i niskoemisyjnych zdecydowanie przyspiesza.

Wyjątkiem jest Rosja, która zadeklarowała na szczytach klimatycznych, że będzie ciąć emisje, ale realnie nie zrobiła w tym kierunku nic, bo zajęta jest wojną na Ukrainie.

Sygnalizowane tu kwestie zostaną omówione na zbliżającej się konferencji PRECOP 2023 (5-6 października w Katowicach). Będzie ona polskim przygotowaniem do tegorocznego szczytu klimatycznego COP28 w Dubaju.

Chińska polityka klimatyczna: emisje cały czas rosną - w tym roku można spodziewać się kolejnego rekordu

Jak się niebawem przekonamy, chińska polityka klimatyczna pełna jest rekordów - zarówno tych chlubnych, jak i niechlubnych, a także działań, które wzajemnie się wykluczają. Wywiera niebagatelny wpływ na to, co dzieje się z klimatem, Państwo Środka jest bowiem obecnie największym emitentem na świecie oraz trzecim największym emitentem na globie, biorąc pod uwagę emisje per capita. Niestety, chińskie emisje cały czas rosną...

Polityka klimatyczna Państwa Środka jest nieco niespójna. Z jednej strony Chiny pozostają największym konsumentem oraz producentem węgla - i cały czas dokładają moce węglowe do swego miksu energetycznego, ale - z drugiej - są również krajem mającym zainstalowanych najwięcej mocy odnawialnych na świecie i dodającym je do swego systemu szybciej, niż deklarują. Mają też - podobnie jak Unia Europejska - system ETS, tyle że mało skuteczny.

Przyjrzyjmy się zatem, co Chiny obiecały i jak wygląda realizacja tych zapowiedzi. Polityka klimatyczna Chin opiera się na tym, co przedłożyły one w październiku 2021 roku - przed szczytem klimatycznym COP26 w Glasgow. Była to zaktualizowana strategia NDC (Nationally Determined Contributions). Zakłada ona, że przed 2030 rokiem ten wielki. azjatycki kraj osiągnie szczyt swoich emisji, po czym będą one już tylko spadać, a neutralnym klimatycznie państwem Chiny staną się przed 2060 rokiem.

Do 2030 roku Chiny mają zamiar obniżyć swój ślad węglowy o 65 proc. wobec poziomu z 2005 roku oraz mieć 1200 GW mocy zainstalowanej w energii wiatrowej i słonecznej. Udział energii odnawialnej w całkowitej konsumpcji energii do 2030 roku osiągnąłby wtedy 25 proc.

Pekin oparł te wszystkie cele na trzech głównych dokumentach. Pierwszy to Plan działania na rzecz osiągnięcia szczytu emisji CO2 do 2030 roku, a także roboczy przewodnik o osiągnięciu szczytu emisji i neutralności klimatycznej oraz czternasty plan pięcioletni (na lata 2021-2025). Piętnasty plan pięcioletni na lata 2025-2030 zakłada początek wycofywania mocy węglowych z energetyki.

Analiza działań Chin pokazuje jednak, że ich kroki są niewystarczające, by powstrzymać ocieplenie się temperatury globalnej o 1,5 stopnia względem epoki przedprzemysłowej, co zakłada porozumienie paryskie i Chiny za wolno wycofują moce węglowe.

Prognozuje się, że w 2023 roku emisje Chin osiągną nowy rekord - mimo bardzo szybkiego rozwoju OZE. W pierwszym kwartale tego roku chińskie emisje były o 4 proc. wyższe niż w analogicznym okresie poprzedniego roku - i osiągnęły ponad 3 mld ton. To rekordowy kwartał!. Wzrost jest oczywiście podyktowany odbijaniem się chińskiej gospodarki po okresie pandemii.

Ów przyrost był głównie powodowany przez rosnącą pulę wyprodukowanej energii elektrycznej z węgla, która była wyższa o 2 proc. (wobec pierwszego kwartału zeszłego roku). Węgiel jest cały czas głównym źródłem energii w Chinach wykorzystywanym do produkcji ciepła, energii elektrycznej i stali.

Drugą przyczyną wzrostu emisji była większa produkcja cementu i stali niż rok temu. Ponadto w pierwszej połowie tego roku chińskie władze oddały do użytku ponad 50 GW nowych mocy węglowych, podczas gdy wielu analityków uważa, że Państwo Środka musi zacząć redukować emisje daleko przed 2030 rokiem.

Chińska strategia przypomina rozdwojenie jaźni: dużo OZE i dużo węgla

Moce węglowe wzrosły także w zeszłym roku aż o 9 proc., czyli ponad połowę więcej, niż dodał cały świat razem - i rosną dalej. Między 2000 a 2022 rokiem Chiny dodały ich do systemu ponad 1000 GW - czyli tyle, ile trzeba, by zapewnić energię całej Unii Europejskiej; to aż 69 proc. wszystkich "dorzuconych" w tym czasie mocy węglowych na świecie.

Chińska polityka energetyczna przypomina jednak nieco rozdwojenie jaźni, ponieważ w czerwcu tego roku w systemie energetycznym tego państwa osiągnięto poziom 51 proc. mocy bezemisyjnych, ale tylko jeżeli chodzi o energię elektryczną. Okazuje się zatem, że Chiny produkują już ponad jej połowę ze źródeł odnawialnych i atomu, którego udział w miksie również rośnie.

Należy się spodziewać, że zaledwie w ciągu kilku miesięcy Chiny osiągną wielkość mocy OZE, które miały być dodane dopiero w 2025 roku. OZE przynosi obecnie w Chinach 1,32 TW energii, a moce węglowe - 1,13 TW. Co więcej: w pierwszym półroczu 2023 roku Chiny dodały do systemu aż 18 proc. więcej źródeł odnawialnych niż w analogicznym okresie zeszłego roku.

Nadal trzeba jednak brać pod uwagę, że Państwo Środka jest największym konsumentem i producentem węgla na świecie - a więc najbardziej emisyjnego spośród wszystkich paliw kopalnych. W 2021 roku Chiny były odpowiedzialne za konsumpcję ponad połowy całkowitego zużycia węgla na świecie. Dla porównania - w 2021 roku państwo to zużyło 54 proc. całej jego światowej konsumpcji, podczas gdy Unia - zaledwie 4 proc., a USA - 7 proc.

Kraj Środka prócz OZE buduje na potęgę także elektrownie atomowe; chcą być liderem

Najnowsze dane pokazują, że Chiny wytwarzają dziś większość energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i atomu, ale trzeba również wziąć pod uwagę, że używają węgla także do produkcji ciepła, cementu, chemii i stali, stąd w całościowym miksie energetycznym Chin cały czas przeważa właśnie to paliwo.

Znowu jednak obraz ten nie jest jednorodny: Chiny stały się absolutnym liderem w budowie nowych bloków jądrowych, które oczywiście są źródłem bardzo niskoemisyjnym. Obecnie trwa wznoszenie aż 24 elektrowni atomowych, a tych działających jest 54. To daje Krajowi Środka trzecią pozycję na świecie.

Pierwsze miejsce zajmują Stany Zjednoczone, mając 91,5 GW mocy zainstalowanej w energii atomowej, potem jest Francja z 63,1 GW; w Chinach to 50,8 GW. Jednak przy tak dynamicznym przyroście nowych mocy nuklearnych ten azjatycki kraj ma szansę wysunąć się na pozycję lidera. Obecnie Chiny pokrywają 5 proc. swego zapotrzebowania na energię z atomu; do 2035 roku ma to być 10 proc., a do 2060 - nawet 18 proc.

Jak zatem widać, Chiny w polityce klimatyczno-energetycznej stoją nieco w rozkroku... Z jednej strony bardzo szybko dodają nowe moce odnawialne i nuklearne, z drugiej - ze względu na swą ogromną energochłonność - cały czas budują nowe moce węglowe. Należy się jednak spodziewać, że - jak zadeklarowały - emisyjność gospodarki, a co za tym idzie również moce węglowe zaczną niebawem topnieć.

Chociaż Chiny posiadają system handlu emisjami, to nie należy się spodziewać, że przyczyni się on szczególnie do ich spadków. Został on zaprezentowany w 2017 roku, lecz oficjalnie zaczął działać w 2021 roku. Objął sektory energetyczny i ciepłowniczy, które razem odpowiadają w Chinach za 60 proc. emisji. Rząd, podobnie jak UE, zamierza jednak ten system rozwijać, obejmując nim kolejne sektory gospodarki.

Chiński ETS, podobnie jak europejski, opiera się na stawkach za emisje i ma potencjał, by odegrać poważną rolę w dekarbonizacji kraju; na razie jednak miał niewielki wpływ na spadek emisji. Powodem jest dość hojne podejście chińskiego państwa do rozdawania spółkom energetycznym pozwoleń na emisję i brak stałego, niezmiennego limitu emisji, a także ograniczony system handlu emisjami. Na razie to system raczkujący i niewykluczone, że zajdą tu zmiany.

Polityka klimatyczna Indii: zmagania z biedą, która maleje wprost proporcjonalnie do wzrostu emisji

Z punktu widzenia światowej polityki klimatycznej, istotną rolę odgrywają także Indie, czyli obecnie czwarty największy emitent na świecie i siódmy per capita. Należy jednak patrzeć na ten kraj nieco inaczej niż na pozostałe bloki ekonomiczne. Indie nadal należą do grona krajów rozwijających się, a nie rozwiniętych, chociaż oczywiście bardzo szybko gonią inne wielkie światowe gospodarki.

Dziś w Indiach już prawie 100 proc. społeczeństwa ma dostęp do energii elektrycznej, ale jeszcze w 2017 roku było to 92,12 proc., a w 1993 - tylko 50 proc. Wraz z wzrostem dostępu do energii maleje poziom biedy. Według Banku Światowego w Indiach w 2022 roku 10,2 proc. społeczeństwa żyło poniżej poziomu ubóstwa, a więc 145,7 mln osób.

W 1981 roku ponad połowa Indusów żyła w biedzie, a w 2005 roku było to nadal ponad 40 proc. Wziąwszy pod uwagę, że dziś to zaledwie ok. 10 proc., postęp jest więc ogromny. Wraz z malejącym poziomem biedy rosły oczywiście i emisje. Właśnie dlatego, że Indie cały czas jeszcze ścigają najbogatszych, zadeklarowały, że zdekarbonizują gospodarkę dopiero w 2070 roku, a nie - jak jest to w przypadku USA czy UE - w 2050 roku.

Emisje w Indiach poczęły lekko rosnąć w latach 30. XX wieku, ale ich wielkie odbicie zaczęło się dopiero gdzieś w latach 90.; wzrost trwa do dziś. Indie nie mają tak dużych emisji per capita jak USA, UE czy Chiny i - biorąc pod uwagę emisje kumulatywne (liczone od 1850 roku) - zajmują siódme miejsce na świecie.

Indie oczywiście zdają sobie sprawę z potrzeby dekarbonizacji, bo zmiana klimatu dotyczy ich w bardzo dużym stopniu. Z jednej strony kraj ten dotknięty jest ogromnymi powodziami w czasie monsunów, które kiedyś nie występowały w takiej skali, z drugiej - w dużej części Indii obserwowane są susze i kryzys wodny.

Swój ostatni plan NDC (Nationally Determined Contribution) przedłożyły w sierpniu 2022 roku. Według tej strategii do 2030 roku Indie zmniejszą emisyjność w stosunku do PKB o 45 proc. w porównaniu do 2005 roku. Do tego samego czasu 50 proc. indyjskich mocy zainstalowanych w energetyce ma pochodzić ze źródeł nieemisyjnych.

Kraj ten planuje także intensywne ponowne zalesianie gruntów, które kiedyś były porośnięte lasem, a potem wylesione wskutek użytkowania rolniczego. Ma to pomóc odzyskać część wyemitowanego dwutlenku węgla.

Indyjski rząd ogłasza: nie będzie nowych węglówek. To przełom

Jednak już w maju tego roku Indie poszły o krok dalej. Ogłosiły przełomową decyzję, że na razie zawieszają całkowicie budowę nowych mocy węglowych. Decyzja obowiązuje aż do odwołania, ale raczej nie należy się spodziewać, że kiedykolwiek to się wydarzy.

Przyjrzyjmy się teraz indyjskiemu miksowi energetycznemu. Jeśli chodzi o energię elektryczną, to w marcu 2023 roku 51 proc. elektryczności produkowano z węgla, 6 proc. - z gazu, 2 proc. to energetyka jądrowa, 10 proc. - duże elektrownie wodne i 31 proc. - pozostałe źródła odnawialne.

Jeżeli chodzi zaś o całościowy miks energetyczny, obejmujący wszystkie branże, to w 2020 roku - w zaokrągleniu - w 44 proc. składał się on z węgla, w 24 proc. z ropy, w 1 proc. ze źródeł odnawialnych z wyłączeniem energetyki wodnej, w 6 proc. z gazu, 1 proc. z atomu, 21 proc. ze spalania biomasy i odpadów i w 2 proc. z energetyki wodnej. Ponieważ Indie się rozwijają, a liczba ludności rośnie i jest najwyższa na całym świecie, dekarbonizacja rzecz jasna będzie oznaczać stały wzrost zapotrzebowania na energię.

Indyjską dekarbonizację finansuje głównie sektor prywatny, a rząd zapewnia odpowiednie prawo i powołuje różnego rodzaju inicjatywy. Przewiduje się, że Indie potrzebują między 2022 a 2030 rokiem aż ponad 1 biliarda dolarów finansowania, by wypełnić swe cele klimatyczne i dodać do systemu około 400 GW w źródłach odnawialnych. Ze względu na położenie największy potencjał ma tam energetyka słoneczna.

Do dekarbonizacji Indii przyczyniają się przede wszystkim wielkie krajowe korporacje, które zobowiązały się do ogromnych inwestycji w transformację energetyczną jeszcze w 2021 roku, kiedy to 67 z nich złożyło takie zobowiązanie (tylko jedna, Reliance, obiecała 80 mld dolarów do 2030 r. na zielone projekty). Ten "proekologiczny sojusz" - w tym tak wielkie firmy, jak Adani czy producent aut Tata - zainwestuje w zielony wodór, samochody elektryczne czy technologię wyłapywania CO2. Tyle że to nadal za mało w stosunku do potrzeb...

Indie jako kraj rozwijający się otrzymują także korzystne kredyty albo wsparcie od takich instytucji jak Bank Światowy czy Europejski Bank Inwestycyjny, które opierają finansowanie na środkach pochodzących od krajów bogatych.

Indie oczywiście cały czas, podobnie jak inne kraje rozwijające się, naciskają na kraje bogate o zwiększenie finansowania na ograniczenie skutków zmiany klimatu i transformację energetyczną, do czego te się zobowiązały, ale niekoniecznie się z tego wywiązują. Możliwe, że zmieni to fundusz strat i zniszczeń powołany do życia na szczycie klimatycznym COP27 w Egipcie, który powstał właśnie po to, żeby finansować politykę klimatyczną w krajach biedniejszych.

W styczniu tego roku indyjski rząd zdecydował się także po raz pierwszy wyemitować zielone obligacje, które są powszechnym mechanizmem finansowania transformacji. Mają one umożliwić inwestycje dekarbonizacyjne w indyjskim sektorze publicznym i jak na razie opiewają na kwotę 980 mld dolarów.

Wziąwszy zatem pod uwagę sytuację ekonomiczną Indii, model finansowania transformacji energetycznej jest nieco inny niż w przypadku UE, USA i Chin, które mogą pozwolić sobie na spore wydatki z własnych budżetów na inwestycje, chociaż oczywiście i tam również ogromną rolę odgrywa kapitał prywatny.

W 2022 roku Indie zainstalowały więcej OZE, niż zakładał to ich cel

W Indiach finansowanie klimatyczne jest oparte na trzech głównych filarach: prywatnych inwestorów, pieniądzach pochodzących od międzynarodowych instytucji finansowych w formie wsparcia i preferencyjnych kredytów, a także z różnego rodzaju narzędzi finansowych, jak zielone obligacje, specjalne granty i wsparcia od bogatych filantropów czy wymianie zadłużenia na zielone inwestycje.

Indie już stosują te wszystkie narzędzia; w sumie idzie im nie najgorzej w kwestii dekarbonizacji energetyki, chociaż nadal zbyt wolno, by móc wpisywać się w realizację światowych celów klimatycznych.

Według Międzynarodowej Agencji Energii w 2022 roku Indie zainstalowały 175 GW w energii odnawialnej, przekraczając założony na ten rok cel. W 2023 roku prawdopodobnie pracować zaczną kolejne 174 GW, co będzie oznaczać, że 37 proc. energii elektrycznej pochodzić będzie ze źródeł odnawialnych.

W 2025 roku Indie będą mieć prawdopodobnie 280 GW w energii odnawialnej. W ich przypadku dekarbonizacja może jeszcze bardziej przyspieszyć - właśnie dlatego, że są one w dużej mierze skazane na środki zagraniczne, a międzynarodowe instytucje finansowe już nie chcą finansować projektów obciążonych wysokimi emisjami. Indie pracują również nad zaprojektowaniem i wdrożeniem swojego systemu handlu emisjami.

Rosyjska polityka klimatyczna: nie budować OZE, nie ciąć emisji metanu

Piątą najbardziej emisyjną gospodarką świata jest Rosja, ale jednocześnie drugą po USA, jeśli chodzi o emisje per capita. I to właśnie ten kraj pozostaje największym problemem z punktu widzenia światowej polityki klimatycznej. Moskwa, prócz podpisania Porozumienia paryskiego, nie zrobiła bowiem właściwie nic w kwestii dekarbonizacji.

Nie dość, że jest trzecim największym producentem energii na świecie - po Chinach i USA - to również także potężnym emitentem, który właściwie nie ma polityki klimatycznej. We wrześniu rosyjski rząd przedstawił swoją strategię dekarbonizacji, która zakłada, że Rosja ma być neutralna klimatycznie do 2060 roku. Ale...

Oparł ją wyłącznie na lasach. Moskwa uważa, że do 2050 roku będzie mieć lasy pozwalające na wyłapywanie dwukrotnie więcej CO2 niż obecnie, co - według niej - oznacza, że nie trzeba ucinać wszystkich emisji, a jedynie połowę z nich... Tyle że rosyjski rząd nie poinformował, co miałoby stać się z tą drugą połową, i w jaki sposób ma ona zniknąć.

Naukowcy wątpią w efektywność rosyjskiego podejścia, zwłaszcza że największą ilość CO2 pochłaniają lasy tropikalne rosnące w okolicach równika, a nie lasy Północy.

W 2021 roku Rosja przyjęła prawo, którego celem jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych, lecz nie wiążą się z nim żadne konkretne działania mające faktycznie do tego dążyć. Strategia energetyczna Rosji do 2035 roku opiera się właściwie wyłącznie na promocji wydobycia paliw kopalnych i ich eksporcie do innych krajów. Oczywiście taka polityka jest przez resztę państw oceniania bardzo krytycznie; kontynuując takie podejście, Moskwa nie ma żadnych szans na dekarbonizację.

którego jest jednym z głównych emitentów na świecie

Podczas szczytu klimatycznego w Glasgow Rosja była jednym z krajów, który wstrzymał się od podpisania globalnej strategii metanowej, zobowiązującej sygnatariuszy do cięcia emisji metanu o 30 procent do 2030 roku. A ten kraj to czwarty największy emitent metanu - po Chinach, USA i Indiach.

Metan ma aż 84-krotnie większy potencjał ocieplający niż CO2, ale utrzymuje się w atmosferze tylko około 10 lat, co sprawia, że szybkie cięcie jego emisji może przynieść znaczne korzyści dla klimatu. Emisje tego gazu są często produktem ubocznym wydobywania ropy i gazu, i można je ograniczyć przy stosunkowo niewielkich nakładach finansowych.

Jeśli spojrzeć na rosyjski miks energetyczny, jest on właściwie całkowicie oparty na paliwach kopalnych. W 2022 roku składał się on w 55 proc. z gazu, w 19 proc. z ropy, w 16 proc. z węgla, w 7 proc. z energii atomowej, 2 proc. z energii wodnej i 1 proc. - z biomasy.

Rosja produkuje także większość swojej energii elektrycznej, wykorzystując paliwa kopalne; w 46 proc. pochodzi z gazu, 18 proc. z węgla, w 18 proc. z energetyki wodnej i w 17 proc. z atomu.

Rosyjski rząd postawił sobie za cel dodać do 2020 roku 2,5 proc. energii odnawialnej do swojego miksu energetycznego, co oczywiście się nie udało... W 2020 roku Rosja miała zainstalowane zaledwie 0,3 proc. energii w źródłach odnawialnych.

Rosja stanowi zatem nie lada wyzwanie dla światowej polityki klimatycznej - ze względu na swój brak działań. Do zmiany może ją jednak zmusić zmieniające się otoczenie. Po tym, jak dokonała ataku na Ukrainę, i UE objęła jej rynek energetyczny sankcjami, znalazła nowych klientów na swe węglowodory w Azji - głównie w Chinach i Indiach.

Widzimy jednak wyraźnie, że obydwa te państwa się dekarbonizują, dlatego nowa strategia Rosji nie ma szans na długofalowość. Ponadto takie regulacje jak unijny CBAM wymuszą na producentach spoza UE znaczną dekarbonizację gospodarek, jeżeli będą one chciały dalej handlować z bogatą Europą. Jeśli Rosja miałaby potencjalnie wrócić na scenę jako światowy gracz gospodarczy, również będzie musiała brać takie regulacje od uwagę.

Rosja będzie coraz więcej płacić za skutki zmiany klimatu

Przyglądając się polityce klimatycznej i energetycznej 5 największych emitentów na świecie, widzimy, że na różne sposoby w przypadku czterech z nich zmierza ona do tego samego celu, ale nieco innym tempem i za pomocą innych mechanizmów. Niechlubnym wyjątkiem jest Rosja i - niestety - nikt nie ma pomysłu, co z nią zrobić.

Jednocześnie nie będzie mogła ona nadal lekceważyć coraz poważniejszych i kosztowniejszych skutków zmiany klimatu, których sama staje się ofiarą. Co roku latem Rosja doświadcza ogromnych pożarów lasów czy powodzi.

Nie inaczej zresztą jest w Chinach, przez które w lipcu i sierpniu przeszedł tajfun zalewający nawet Pekin, czy w Indiach zalanych w tym samym czasie przez "nieregularny" tajfun, a jednocześnie cierpią one z powodu kryzysu wodnego. Również latem 2023 roku wystąpiły straszliwe pożary na całym południu Europy, jak i Stanów Zjednoczonych.

Im bardziej rosła będzie temperatura globalna, tym podobne zjawiska będą częstsze i coraz bardziej niszczycielskie, a co za tym idzie - skutkujące coraz większymi stratami gospodarczymi, przez co transformacja jest nieunikniona.