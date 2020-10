Światowe emisje CO2 nadal rosną. UE odcięła się od globalnego trendu

Na całym świecie w 2019 roku nadal rosła emisja CO2, choć w nieco wolniejszym tempie niż rok wcześniej. Od tego trendu wyraźnie odstają kraje Unii Europejskiej oraz USA i Japonia. W ub. roku UE ograniczyła też znacznie łączne emisje gazów cieplarnianych.

Szacunki emisji GHG

JRC przypomina, że UE planuje kolejne inicjatywy na rzecz ochrony klimatu, co ujęte zostało w strategii Europejskiego Zielonego Ładu. Wstępne dane z września Europejskiej Agencji Środowiska (EOG) dotyczące emisji gazów cieplarnianych (GHG) w Unii Europejskiej w 2019 r. wskazują na blisko 4 proc. ich spadek w porównaniu z 2018 r. W większym tempie UE ograniczyła te emisje w 2009 roku, kiedy najsilniej odczuwała skutki kryzysu gospodarczego.Redukcja emisji GHG o 4 proc. w 2019 r. oznacza, że ich poziom w UE był o około 24 proc. niższy niż w 1990 r. (o 26 proc. niższy w przypadku włączenia Zjednoczonego Królestwa).Sukces ten z 2019 r. „miał miejsce przed skutkami kryzysu covid-19 dla Europy”, podkreśla EEA.Ponadto nowe dane EOG za 2019 r. pokazują, że UE "pozostaje na dobrej drodze" do zaprzestania stosowania chemikaliów szkodzących warstwie ozonowej, co jest zgodne z postanowieniami protokołu montrealskiego.Nowe dane pokazują, że w 2019 r. po raz siódmy z rzędu UE zniszczyła lub wywiozła więcej substancji zubożających warstwę ozonową niż produkowała lub importowała.