Światowy popyt na węgiel po raz pierwszy przekroczy 8 miliardów ton

Gwałtowny wzrost cen gazu ziemnego zwiększył w niektórych regionach popyt na węgiel. Oczekuje się, że zużycie węgla w produkcji energetycznej wzrośnie o ponad 2 proc. w 2022 r., a światowy popyt po raz pierwszy przekroczy 8 miliardów ton – wynika z raportu MAE.

Jak wskazała Międzynarodowa Agencja Energetyczna, w 2022 roku doszło do gwałtownego wzrostu cen surowców kopalnych. Największy wzrost odnotował gaz ziemny, co skłoniło wiele podmiotów do sięgnięcia po tańsze surowce energetyczne jak węgiel, pomimo faktu, że jego ceny również wzrosły. Z tego powodu, światowe zapotrzebowanie na węgiel osiągnie przypuszczalnie nowy, rekordowy poziom ponad 8 miliardów ton w 2022 r. i pozostanie na nim aż do 2025 r. - stwierdzono.

Silny wzrost produkcji energii z węgla w Indiach i Unii Europejskiej

Jak wynika z raportu MAE, rekordowe zużycie węgla w energetyce wynika z "silnego wzrostu produkcji energii z węgla w Indiach i Unii Europejskiej oraz niewielkiego wzrostu w Chinach - pomimo spadku w Stanach Zjednoczonych". W Europie wzrost zapotrzebowania na węgiel wynikał z niskiej produkcji z elektrowni wodnych oraz jądrowych oraz rekordowo wysokich cen gazu. Jak jednak wskazano, jest to chwilowy trend - już w 2024 produkcja elektryczna z elektrowni węglowych będzie przypuszczalnie spadać.

Odnośnie prognoz na przyszłość, Agencja przekazała, że wiele zależy od sytuacji w Chinach, które odpowiadają za 1/3 światowej konsumpcji węgla. Chociaż w 2021 znacząco ona wzrosła, MAE szacuje, że "do 2025 r. wzrost popytu pozostanie na stosunkowo stabilnym poziomie średnio 0,7 proc. rocznie, głównie z powodu wzrostu produkcji energii ze źródeł odnawialnych". Jak wskazano, w latach 2022-2025 oczekuje się, że Chiny zwiększą zdolności produkcyjne OZE o 1000 TWh.

W 2022 r. wykorzystanie węgla do produkcji prądu wzrośnie o ponad 2 proc.

"Tymczasem zużycie węgla w Indiach podwoiło się od 2007 r. przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 6 proc. i będzie motorem wzrostu światowego zapotrzebowania na węgiel" - napisano w raporcie. Dodano, że wydobycie węgla w Indiach wyniesie do 2025 r. ponad miliard ton.

Zgodnie z oczekiwaniami, w 2022 r. węgiel wykorzystywany w produkcji energii elektrycznej, czyli w sektorze o największym zużyciu, wzrośnie o nieco ponad 2 proc., a zużycie węgla w przemyśle spadnie o 1 proc., głównie z powodu spadku produkcji żelaza i stali w związku z kryzysem gospodarczym. Jak jednak dodano, poza Chinami oraz Indiami, światowe rządy, banki oraz firmy wykazują "brak apetytu na inwestycje w węgiel, zwłaszcza energetyczny".