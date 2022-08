Święto energetyków w czasach kryzysu. Oprócz życzeń potrzeba drogowskazów

Tegoroczny, obchodzony już od kilkudziesięciu lat Dzień Energetyka przypada na okres kryzysu energetycznego, który nie wiadomo, jak się skończy. Energetyka jest upolityczniona jak mało który inny dział gospodarki i to, jak przejdziemy przez ów kryzys, nie zależy od samej branży. Dobrze byłoby usłyszeć przy okazji od władz, jaka jest - czy ma być - doktryna energetyczna państwa (nie zapominając o sektorze prywatnym).

Dzień Energetyka to polskie święto branży energetycznej, obchodzone już od dawna, ale nie od początku jego ustanowienia, 14 sierpnia; przetrwało zmianę systemu politycznego sprzed ponad 30 lat.

Energetycy to liczna grupa zawodowa. Według danych GUS na koniec marca 2022 w dziale gospodarki „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” było zatrudnionych 114,3 tys. osób.

Do największych pracodawców w sektorze elektroenergetyki należą grupy energetyczne kontrolowane przez państwo. Sama PGE, największa polska firma energetyczna, w końcu 2021 roku zatrudniała 38 tys. osób.

Z korzeniami w minionej epoce

Dzień Energetyka ustanowiono kilkadziesiąt lat temu, bo w 1956 roku i do 1972 roku obchodzony był 1 września. Ustanowienie tego święta poprzedziła Karta Energetyka.

Zmiana tego terminu nastąpiła na mocy uchwały Rady Ministrów z kwietnia 1973 roku w sprawie obchodów uroczystości branżowych, zakładowych i regionalnych. Od tego czasu Dzień Energetyka od 1973 do roku 1990 przypadał w pierwszą niedzielę września.

W 1991 patronem energetyków ogłoszono św. Maksymiliana Kolbego, z zamiłowania elektryka, który zginął męczeńsko w obozie koncentracyjnym 14 sierpnia 1941 roku i - jak można przeczytać w Wikipedii - 14 sierpnia został przyjęty jako Dzień Energetyka; obowiązuje do dziś. W innych zaś źródłach można przeczytać, że od roku 1993, zgodnie z art. 6 Ponadzakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników Przemysłu Energetycznego, branżowe święto energetyków przypada właśnie na 14 sierpnia.

Święto ponad 100 tys. pracowników

Tak czy inaczej Dzień Energetyka jest obchodzony 14 sierpnia. Czyje to w gruncie rzeczy święto? Pewnie można się odwoływać do definicji przedsiębiorstwa energetycznego, ale nie dzieląc włosa na czworo: chodzi o pracowników elektroenergetyki, czyli firm zajmujących się wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej.

Energetycy to ciągle liczna grupa zawodowa. Według publikacji GUS „Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2022” na koniec marca 2022 w dziale gospodarki „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” było zatrudnionych 114,3 tys. osób. To mniej niż rok wcześniej, kiedy we wskazanym dziale pracowało 117,3 tys. osób.

W I kwartale 2022 przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w tymże dziale wyniosło 9490,04 zł, a w I kwartale 2021 było równe 8772,72 zł.

Najwięksi pracodawcy w polskiej elektroenergetyce są łatwi do zidentyfikowania, co jest pochodną podmiotowej struktury tego sektora - mocno skoncentrowanej.

Grupy energetyczne wielkimi pracodawcami

Największą krajową firmą energetyczną jest PGE, w której na koniec 2021 roku pracowało 38 tys. osób wobec około 40,1 tys. na koniec 2021 roku.

Z kolei przeciętne zatrudnienie w etatach w grupie Tauron w 2021 r. wynosiło nieco ponad 25,3 tys. etatów co oznacza spadek o 386 etatów względem 2020 r.

W grupie kapitałowej Enea, według stanu zatrudnienia na ostatni dzień 2021 r., na umowę o pracę zatrudnionych było nieco ponad 17,4 tys. osób (stan na podobnym poziomie jak rok wcześniej).

Dla porządku dodajmy, że grupa Energa na koniec 2021 roku zatrudniała na umowę o pracę prawie 8,9 tys. pracowników, co - licząc rok do roku - oznaczało spadek o 8,7 proc. a wynikało to m.in. z połączenia spółki Energa Ochrona z firmą Orlen Ochrona.

Rzuca się w oczy, że - poza grupą PGE, która jest największym producentem energii elektrycznej w Polsce i na koniec minionego roku zatrudniała najwięcej osób w segmencie energetyki konwencjonalnej (ponad 18 tys.) - największymi pracodawcami były segmenty dystrybucyjne. W Tauronie w tej części zatrudnienie przekraczało 9 tys. etatów. W Enerdze w dystrybucji pracowało ponad 5 tys. osób, a grupie Enea - też ponad 5 tys. osób.

Życzenia w kryzysie od władz państwowych

W tym roku prawdopodobnie - tak samo jak w poprzednich latach - władze państwowe będą składały energetykom życzenia... Jeśli już te życzenia będą płynęły, to dobrze byłoby, żeby nie były kierowane tylko do pracowników firm pozostających pod kontrolą Skarbu Państwa.

Według GUS na koniec I kwartału 2022 w dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” na wspomniane już 114,3 tys. pracowników do sektora prywatnego zaliczono 60,9 tys. osób.

Święta mają swoje prawa... Zwykle ubierane są publicznie w dość gładkie słowa szacunku czy uznania - i takie życzenia (wraz z podziękowaniami) należą się też energetykom bez dwóch zdań. W końcu prąd nie bierze się z gniazdka...

Przed energetyką stoi jednak nie od dzisiaj tak dużo wyzwań, których pokonanie nie zależy wyłącznie od samej branży. A przecież sytuacja jest nadzwyczajna – kryzys energetyczny stał się faktem. I pożądane jest, by - korzystając na przykład z okazji Dnia Energetyka - władze zakomunikowały branży, a tym samym wszystkim, jaka jest obecnie doktryna energetyczna Polski.

To byłyby istotne deklaracje-drogowskazy dla całej gospodarki, bo wprawdzie po napaści Rosji na Ukrainę rząd przyjął założenia do aktualizacji polityki energetycznej, ale potrzebny jest ciąg dalszy.

W nowej i trudnej sytuacji geopolitycznej konieczne jest szybkie wyjaśnienie kilku kluczowych kwestii takich jak przyszłość energetyki węglowej po 2025 roku, ścieżki zapowiedzianego rozwoju OZE, czy w końcu aktualnych poglądów władz na uruchomienie elektrowni jądrowych w Polsce.